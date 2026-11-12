Jeep y Ram: Grupo Lorenzo inaugura concesionario y trae a Mendoza un SUV que es furor en el mundo

El universo de los SUV compactos suma un nuevo protagonista que promete patear el tablero del mercado local. Grupo Lorenzo, representante oficial de Jeep en la provincia, el nuevo Jeep Avenger, un modelo que viene de ser un éxito absoluto en más de 70 países y que ahora inicia su producción regional en Brasil para conquistar a los conductores sudamericanos.

Con un formato urbano pero fiel a su herencia todoterreno, el Avenger se posiciona estratégicamente en la gama como el escalón de acceso a la marca, ubicándose junto a referentes consolidados como Renegade, Compass y Commander.

La presentación oficial del nuevo modelo será el próximo jueves 5 de noviembre en el concesionario oficial de la marca Mendoza, ubicado en el Edificio Drago de Chacras Park (Panamericana s/n frente a los Caracoles de Chacras). Allí clientes e interesados podrán conocer de primera mano el producto, como también las opciones de adquisición.

Diseño icónico con impronta moderna

A simple vista, el Nuevo Jeep Avenger no deja dudas sobre su linaje. Mantiene la emblemática parrilla de siete ranuras, aunque reinterpreta el lenguaje visual clásico con una firma luminosa inédita y líneas musculosas en su carrocería compacta.

Sus dimensiones no solo están pensadas para una maniobrabilidad ágil en el tránsito urbano, sino que incorporan voladizos cortos y una altura al suelo optimizada que garantizan la practicidad y solidez necesarias para salir del asfalto.

"El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos mendocinos, representará la transición natural del hatchback al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941", destacan desde Jeep Lorenzo.

Interior tecnológico y funcional

Por dentro, el Avenger rompe con los esquemas de su categoría gracias a una arquitectura de cabina minimalista pero intuitiva. La selección de materiales y el aprovechamiento del espacio priorizan la comodidad a bordo, la ergonomía y la conectividad.

Entre los aspectos más destacados de su habitáculo y equipamiento se encuentran:

• Pantallas digitales de alta resolución para la instrumental y el sistema de infoentretenimiento.

• Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos a lo largo del habitáculo.

• Sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) enfocados en la seguridad activa.

• Materiales de alta durabilidad con terminaciones de diseño contemporáneo.

Grupo Lorenzo, la casa oficial de Jeep y RAM en Mendoza

Grupo Lorenzo, el grupo automotriz líder en la región de Cuyo asumió en mayo de 2026 la representación oficial de las marcas Jeep y Ram en la provincia de Mendoza, consolidando así su crecimiento y fortaleciendo su posicionamiento en los segmentos más aspiracionales del mercado.

Este hito marcó el comienzo de una nueva etapa para ambas marcas en la plaza local, con la apertura de una concesionaria exclusiva ubicada en el Edificio Drago de Chacras Park, uno de los desarrollos urbanos y comerciales más destacados de la provincia.

Cabe destacar que Grupo Lorenzo cuenta con una trayectoria consolidada en la representación de ambas marcas en la región, siendo concesionario oficial de Jeep y Ram en la provincia de San Juan desde el año 2018. Esta experiencia le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de los productos, sus clientes y los estándares de servicio que estas marcas exigen a nivel global.

La propuesta de Grupo Lorenzo busca preservar el ADN y la esencia que caracterizan a Jeep y Ram —la libertad, la aventura y el poder—, elevando al mismo tiempo la experiencia del cliente a un nuevo nivel, a través de un espacio diseñado para conectar con el estilo de vida y las expectativas de sus usuarios.

“Este paso representa mucho más que la incorporación de nuevas marcas a nuestro portfolio. Es la oportunidad de ofrecer una experiencia superadora, alineada con lo que estas marcas representan a nivel global y con lo que los clientes esperan hoy”, señalaron desde Grupo Lorenzo.

Con esta incorporación, el grupo continúa ampliando su ecosistema de marcas, consolidando su liderazgo regional y reafirmando su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras en el sector automotor.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.