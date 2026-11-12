El nuevo parque empresarial en Luján que busca convertirse en el próximo polo de negocios de Mendoza

Parque Empresarial Alto Terrada, un desarrollo, a cargo de SOMEC Construcciones SRL, se encuentra en una etapa de ejecución de obras de infraestructura y construcción de naves industriales. La planificación del predio contempla distintos componentes destinados a organizar el funcionamiento de las instalaciones y facilitar las actividades de las empresas que se incorporen.

El proyecto, Ubicado en la intersección de calle Terrada y Juan José Paso, contempla espacios y servicios compartidos pensados para acompañar el funcionamiento de las empresas, con especial atención a la organización, la circulación y el cuidado del entorno.

Accesos y circulación interna

Entre las características que ofrecen se encuentra un sistema de acceso controlado, acompañado por ingresos diferenciados para personas y vehículos. La distribución también contempla calles internas, sectores de estacionamiento para automóviles particulares y vehículos de carga, además de un espacio destinado a administración.

Esta disposición busca facilitar el movimiento dentro del predio y organizar el tránsito asociado a las distintas operaciones. La planificación de las áreas comunes apunta a brindar condiciones funcionales para las empresas que desarrollen allí sus actividades.

Sostenibilidad y gestión responsable de los recursos

Otro de los ejes de la iniciativa es la incorporación de soluciones vinculadas al cuidado ambiental. En materia de iluminación, se prevé el uso de energía solar, mientras que las áreas verdes contarán con sistemas de riego.

Para el manejo del agua de lluvia, el diseño incorpora una red de drenaje y un reservorio, destinados a organizar su escurrimiento y almacenamiento.

Asimismo, se proyecta un sistema centralizado de recolección de residuos y reciclaje, con el propósito de ordenar su gestión dentro del predio. Estas medidas forman parte de un planteo que busca integrar el funcionamiento empresarial con un uso responsable de los recursos.

Avances de obra y desarrollo de infraestructura

La ejecución de las obras, a cargo de SOMEC Construcciones SRL, contempla la construcción de cinco naves industriales de 880 metros cuadrados cada una. Las unidades se desarrollan bajo la modalidad llave en mano e incorporan paneles térmicos y pisos industriales, características pensadas para responder a los requerimientos de distintas actividades productivas.

Además, la planificación contempla nuevas etapas de construcción para ampliar la disponibilidad de instalaciones destinadas al sector productivo.

La combinación de accesos organizados, servicios compartidos y soluciones ambientales constituye uno de los ejes del desarrollo de Alto Terrada, que avanza en Luján de Cuyo como una alternativa para la actividad empresarial mendocina.

Para conocer más sobre las características del predio y sus servicios, se puede consultar el sitio oficial.

Más información: https://altoterradaparqueempresarial.com.ar/