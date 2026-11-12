Atención empresas! Mendoza implementará medidas de alivio fiscal y financiero para pymes

El Gobierno de Mendoza anunció un proyecto de ley con una serie de medidas de alivio fiscal y financiero destinadas a las pequeñas y medianas empresas de la provincia, con el objetivo de facilitar la regularización de sus obligaciones y brindar herramientas para ordenar su situación tributaria.

Entre las principales medidas, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) suspenderá la aplicación de embargos a las pymes hasta el 31 de diciembre de 2026 para las deudas posteriores al 1 de enero de 2025. La medida podrá extenderse por seis meses adicionales.

Asimismo, se ampliarán las posibilidades de regularización mediante planes de pago de hasta 18 cuotas, que permitirán incorporar deudas impositivas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026. Actualmente, para las obligaciones correspondientes al año en curso, el régimen contempla hasta 12 cuotas.

Otra de las novedades será la posibilidad de que las pymes utilicen los saldos a favor generados por retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para cancelar obligaciones correspondientes a impuestos patrimoniales de esta. Así se busca facilitar la utilización de créditos fiscales acumulados para atender otras obligaciones tributarias.

El paquete contempla también una reducción de hasta 50 % de las multas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos para contribuyentes que regularicen sus obligaciones antes del 31 de diciembre de 2026.

A estas medidas se suma una disminución de las tasas de interés aplicadas por ATM. La tasa de interés resarcitorio, correspondiente a contribuyentes en mora, se reducirá de 2,5% a 2%, mientras que la tasa de interés punitorio, aplicable a deudas que se encuentran en instancia judicial, disminuirá de 4% a 3,5%.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno provincial, en consonancia con las nuevas medidas del Ministerio de Economía de la Nación, busca ampliar las herramientas disponibles para que las pymes puedan regularizar sus obligaciones tributarias, utilizar sus saldos a favor y acceder a planes de pago más extensos.