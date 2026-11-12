Valmen trajo a Mendoza una novedad mundial: la nueva retroexcavadora JCB 3CX Plus

Valmen, distribuidor oficial de JCB para la región de Cuyo, presentó oficialmente en Mendoza la nueva generación de la retroexcavadora más vendida del mundo: la JCB 3CX Plus, en un evento que reunió a más de 100 clientes, empresarios y autoridades de ámbitos públicos y privados vinculadas a la industria de la construcción.

El lanzamiento se realizó con el respaldo y la participación de los representantes regionales de JCB, quienes viajaron desde Brasil, lugar donde se encuentra la única planta de producción de Latinoamérica, para ofrecer de primera mano la visión de una marca con más de 80 años de trayectoria global.

“La máquina genera valor cuando está trabajando. Por eso, cuidar de cada equipo de manera continua, desde el inicio de la relación comercial y durante toda su vida útil, es una parte esencial de nuestro compromiso con el cliente”, señaló Ricardo Nery, director de ventas de JCB LATAM.

La jornada contó con las palabras de bienvenida de Gustavo Prieto, gerente general de Valmen, quien destacó la importancia de contar con respaldo y cercanía oficial en cada proyecto de obra; luego, una presentación institucional a cargo de Ricardo Nery; y finalmente, una presentación sobre las principales innovaciones de la 3CX Plus a cargo de Christian Romero, gerente de producto LATAM.

“Argentina es un país estratégico, y en la región de Cuyo queremos acompañar de manera sostenible el crecimiento de la construcción, la infraestructura y la agricultura”, añadió Ricardo Nery.

Entre brindis, networking y show de música en vivo, también se realizó la entrega formal de una flota JCB JS220 NXT al Grupo Halpern, proveedor mayorista de insumos para conducción, control y filtrado de agua.

Sobre la JCB 3CX Plus

La máquina incorpora múltiples mejoras operativas, entre ellas, mayor eficiencia con bomba de caudal variable, amplitud de cabina, confort, versatilidad y tecnología para la reducción de consumo con la incorporación del modo Eco inteligente.

La nueva retroexcavadora 3CX Plus fue lanzada este jueves 29 de octubre en las instalaciones del punto de venta de Valmen, Acceso Sur, Lateral Este 7567, Luján de Cuyo.