Lo elaboran en San Rafael y fue elegido el Mejor aperitivo del mundo en el Argentina Spirits Awards 2026

Mendoza volvió a consolidarse como referente regional de la industria de las bebidas con la realización de la 3ª edición del Argentina Spirits Awards (ASA 2026). Este año el certamen otorgó 76 medallas de Gran Oro, 156 medallas de Oro, 112 medallas de Plata y 54 medallas de Bronce.

Organizado por el Ing. Agr. Luciano Palumbo (fundador de la destilería Domador de Sombras) y el sommelier cordobés Marcos Francisca (director de la Academia de Sommellerie), el concurso evaluó más de 700 etiquetas provenientes de 16 provincias argentinas y de países como Perú, Brasil, Chile, México, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Rusia.

En la categoría Mejor Aperitivo el ganador fue Viterbo, de San Rafael.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo. Nuestro vermut fue elegido por el jurado de Argentina Spirits Awards como el mejor de su categoría. Somos un emprendimiento familiar de Cañada Seca, en San Rafael, rodeado de viñedos, y esa realidad nos inspiró a desarrollar bebidas alcohólicas con base vínica", destacó Miguel Bizarri, director de Viterbo.

El año pasado obtuvimos el premio al mejor aperitivo tipo americano y este año, por segunda temporada consecutiva, fuimos distinguidos con el mejor vermut de base vínica. Detrás de este proyecto estamos mi esposa, nuestros dos hijos y yo. Llevamos más de 20 años elaborando aperitivos bajo la marca Viterbo, además de licores cremosos Manofece y gin Luigi, apostando siempre por la calidad y el trabajo familiar".

El concurso dio inicio con dos jornadas de rigurosas catas a ciegas desarrolladas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, seguidas por dos charlas abiertas a cargo de Andrea Del Gaudio y Soledad Sánchez, dedicadas a los procesos de elaboración, las tendencias y las innovaciones en la producción de vermut y whisky.

Finalmente, la gran cita internacional culminó el pasado sábado 31 de octubre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, con una emotiva ceremonia de premiación y la concurrida Expo Internacional de Bebidas que reunió a cientos de asistentes entre productores, distribuidores, bartenders, profesionales y público general.

Los presentes disfrutaron de degustaciones exclusivas de destilados, vinos, cervezas artesanales, café de especialidad, té, yerba mate y maridajes gastronómicos, acompañados por música en vivo y DJ sets.

El costado solidario también tuvo su espacio, ya que se sumó con un stand la asociación Vida Infantil, organización mendocina que, desde hace 30 años, promueve los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con especial atención a quienes viven con VIH/SIDA.

Una cita anual que crece cada año

Desde la organización destacaron que este año “la rompieron los destilados vínicos y los Fernet, recibimos unas 40 muestras no solo argentinas, sino también desde Brasil y Uruguay”.

En materia de rubros clásicos, como siempre se destacó la gran participación del whisky y, por otro lado, sorprendieron los Ready to Drink, bebidas de baja graduación alcohólica que están en auge en este momento. La novedad estuvo representada por categorías nuevas como sidra, hidromiel y kombucha.

Haciendo un balance del evento y la convocatoria lograda, Luciano Palumbo destacó: “Las catas fueron excelentes, se evaluaron unas 700 muestras de más de 15 países, incluyendo la incorporación de Rusia, Francia y México. Contamos con un grupo de 59 jurados -la mitad argentinos y la mitad extranjeros- que estuvieron encantados de probar tantos productos, así que felices con la convocatoria y al alcance obtenido”.

Por su parte, Marcos Francisca enfatizó “Nos llevamos una grata sorpresa. Jurados internacionales nos comentaban que la mayoría de los concursos, tanto regionale como mundiales, sufrieron una merma importante este año; en nuestro caso, logramos un crecimiento de al menos el 10% con respecto a la edición anterior.

Vemos que ASA ya empieza a trascender fronteras, que era nuestro gran objetivo desde el inicio: posicionarlo como un hito internacional dentro del calendario global. Esto termina hoy y ya empezamos a trabajar en la cuarta edición. Es literalmente un año de trabajo continuo y creo que los resultados están a la vista”.

Los grandes ganadores de ASA 2026

El punto cúlmine de la noche fue la entrega de las distinciones Gran Oro, Oro, Plata y Bronce, premiando la excelencia técnica, la calidad organoléptica y la innovación en cada categoría.

Durante la ceremonia final se entregaron 398 medallas, un número récord que reflejó el alto nivel de las muestras presentadas. El puntaje para cada categoría fue: Gran Medalla de Oro (95 a 100 puntos), Medalla de Oro (90 a 94,99 puntos), Medalla de Plata (86 a 89,99 puntos) y Medalla de Bronce (84 a 85,99 puntos).

En tanto, este año los ganadores de las principales distinciones fueron:

Mejor Destilería: Eternal - SAN LUIS ARGENTINA

Mejor Destilería Internacional: Viñas de Toro Muerto - PERU

Mejor Licor: Licor Limón de Gracián Destilería - CATAMARCA ARGENTINA

Mejor Aperitivo: Viterbo - SAN RAFAEL MENDOZA ARGENTINA

Mejor Bebida Fermentada: Jungle Blossom Fury - MEXICO

Best In Show: Auther Distillery – Negroni Clássico - BRASIL

Mejor Producto Internacional: Yuzuka Japanese Yuzu Liqueur - JAPON

Para conocer a cada uno de los ganadores en las distintas categorías, ingresar al Instagram de ASA argentinaspiritsawards

Rigor técnico, imparcialidad e innovación

El concurso contó con el aval institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, el apoyo del Centro Tecnológico de Alimentos de la UTN, la validación de la Cámara Argentina de Destiladores y Afines (CADEA) y el servicio de Wine Institute.

Declarado de Interés Institucional y Turístico por el EMETUR, el certamen implementó estrictos protocolos de doble codificación y, por primera vez, un sistema digital propio de evaluación y puntuación, que permite que cada productor reciba una devolución técnica detallada de sus muestras.

Se trata de DrinkSense, la plataforma digital desarrollada para Argentina Spirits Awards: “Cada muestra se identifica únicamente con un código ciego que genera el sistema, de modo que ningún jurado sabe qué producto está evaluando.

Cada juez ingresa con su código personal y puntúa de forma individual, sobre una grilla específica para cada categoría. Luego DrinkSense calcula el resultado automáticamente, promediando los puntajes del panel. Además, cada productor accede a la devolución escrita por el presidente de su mesa, pero consensuada con el resto de los jurados y al perfil sensorial de su muestra”, detalló Palumbo.

El jurado multidisciplinario e internacional contó en esta ocasión con la participación de reconocidos especialistas globales como el experto japonés en sake Toshio Ueno y la sommelier peruana Lucero Villagarcía, en el marco de la participación de Perú como país anfitrión.

Con esta exitosa 3ª edición, Argentina Spirits Awards ratifica el valor comercial y la proyección internacional de sus sellos de calidad, posicionando a los productores premiados en las principales vitrinas del mercado global. La próxima edición 2027 solo tendrá como misión redoblar la apuesta.