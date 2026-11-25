El Gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Calzetta, presentaron en Buenos Aires la octava edición del Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2027.

Se trata del principal encuentro de networking empresarial de la provincia, que busca establecer y consolidar vínculos directos entre funcionarios, empresarios e inversores para promover el desarrollo de Mendoza.

La apertura del Foro se realizó en el Park Hyatt, Palacio Duhau, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la senadora nacional Mariana Juri, miembros del cuerpo diplomático, representantes de cámaras empresariales extranjeras, nacionales y provinciales, autoridades nacionales y miembros del directorio del CEM.

El Foro transitará su octava edición y se ha consolidado como un espacio estratégico para conectar al sector público y privado, promover oportunidades de inversión y fortalecer el posicionamiento de Mendoza como destino para el desarrollo de proyectos productivos.

En su intervención, el Gobernador recordó que la iniciativa surgió del Consejo Empresario Mendocino (CEM) durante su primera gestión y que, desde entonces, el encuentro se consolidó como un espacio de vinculación entre el sector público y privado.

En ese sentido, señaló que el Foro permitió concretar nuevos vínculos y contratos que generaron beneficios tanto para las empresas como para la provincia.

El mandatario señaló que se trata de una iniciativa que mantiene el liderazgo del sector privado, con el acompañamiento del Gobierno provincial. Además, valoró la trayectoria del CEM, una entidad que está próxima a cumplir 30 años y que ha realizado aportes al desarrollo de Mendoza a través de investigaciones independientes sobre distintas áreas de la actividad productiva y social.

Al referirse al rumbo económico e institucional de Mendoza, Cornejo sostuvo que la provincia mantiene desde hace 11 años un programa de gobierno orientado a generar condiciones favorables para la actividad privada. En ese marco, remarcó la importancia de sostener políticas públicas en el tiempo y de fortalecer las instituciones por encima de los dirigentes que circunstancialmente ocupan cargos de gobierno.

“Mendoza tiene un programa de gobierno que es pro sector privado y lo tenemos desde hace 11 años, no es nuevo. Es un gobierno que ha tratado de mantener un programa de gobierno que se sostenga en el tiempo”, afirmó.

En ese contexto, explicó que la eficiencia del Estado constituye una condición necesaria para acompañar el crecimiento económico. Destacó que, pese a mantener sus responsabilidades centrales en educación, salud pública y administración de justicia, la Provincia logró reducir el gasto público en términos reales.

Luego, señaló que “en estos 11 años la provincia tiene un gasto público 20% inferior a lo que teníamos hace 11 años. Hemos reducido nuestra participación, el gasto público ha caído y el estándar de servicio estatal es superior al que teníamos hace 11 años atrás”.

También hizo hincapié en la importancia de contar con una administración de justicia eficiente para mejorar el clima de negocios, con procedimientos ágiles, resolución adecuada de conflictos y herramientas que permitan evitar la judicialización de controversias.

El Gobernador consideró que estos avances provinciales necesitan ser acompañados por un escenario macroeconómico estable a nivel nacional. Reconoció el esfuerzo que implica la reconversión de las empresas frente a las nuevas reglas de juego y expresó su expectativa de que puedan sostenerse durante las próximas décadas.

“Necesitamos este marco de estabilidad macro que se está logrando en la Argentina. Mucho trabajo con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo popular, mucho esfuerzo de ciudadano común, pero también con la necesidad y el esfuerzo de nuestras empresas de reconvertirse para estas nuevas reglas de juego, que esperamos que sean estables por las décadas que vienen”, expresó.

En materia institucional, planteó que el objetivo es que tanto Mendoza como la Argentina puedan sostener sus políticas de desarrollo más allá de los cambios de gobierno. “Queremos que Mendoza y la Argentina no dependan de personas políticas al frente, sino que dependan de instituciones fuertes que sostengan las reglas de juego todo el tiempo”, sostuvo.

Cornejo también repasó los avances de Mendoza en la diversificación de su matriz productiva y destacó el aporte del Consejo Empresario Mendocino a través del Plan Pilares, un trabajo que permitió analizar las oportunidades de integración entre la agricultura y la potencialidad minera de la provincia.

En ese sentido, mencionó el crecimiento de la actividad minera y el avance de los proyectos de exploración y explotación. Señaló que en los últimos dos años y medio se aprobaron cerca de 70 proyectos de exploración en la Legislatura provincial y que existen cuatro proyectos de explotación en distintas etapas de desarrollo.

Entre ellos, destacó PSJ Cobre Mendocino, sobre el que anticipó que podría comenzar a producir cobre entre el último trimestre de 2027 y el primer semestre de 2028. “Es el proyecto más chico de cobre de la Argentina, puede estar antes”, indicó.

En materia hidrocarburífera, explicó que Mendoza trabaja junto a YPF para desarrollar la lengua norte de Vaca Muerta, una formación geológica que comparte con Neuquén. Acto seguido, adelantó que se está preparando un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 4.600 millones de dólares para impulsar el desarrollo no convencional en esa zona.

A su vez, destacó que la Provincia logró evitar el declino de la producción petrolera convencional y avanzar hacia una estabilización de la actividad, con perspectivas de crecimiento para este año.

El mandatario remarcó que la estrategia productiva también contempla la modernización de actividades tradicionales, como la vitivinicultura, la agroindustria y la elaboración de alimentos y bebidas. En particular, mencionó las oportunidades vinculadas con la producción de alimentos orgánicos y el potencial de Mendoza para ampliar su participación en esos mercados.

“Tenemos una cartera de actividades que pueden crecer y desarrollarse. Necesitamos inversión. Por eso le damos tanta importancia al Foro, a estos eventos y a dar señales claras de estabilidad, de sostenibilidad en el tiempo de nuestras instituciones”, afirmó.

Finalmente, Cornejo agradeció al Consejo Empresario Mendocino por su contribución al desarrollo provincial y a los empresarios, funcionarios y representantes diplomáticos que participaron de la presentación. También extendió una invitación formal para la próxima edición del encuentro, que tendrá lugar el 3 y 4 de marzo de 2027, en coincidencia con las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Conectar el potencial de Mendoza con las inversiones

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Calzetta, destacó el trabajo sostenido de la institución durante sus casi 30 años de trayectoria y su contribución a la generación de proyectos, estudios e iniciativas orientadas al desarrollo económico, social y ambiental de Mendoza.

En ese marco, repasó programas como el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, la Formación de Líderes Educativos y el Plan Pilares, además del trabajo conjunto con el Gobierno provincial para impulsar el Foro de Inversiones y Negocios desde su primera edición en 2017.

Calzetta habló de desafíos y cambios y de adecuarse a los nuevos tiempos. “Desde nuestra primera edición en el año 2017, hemos organizado con el Gobierno de la Provincia de Mendoza el Foro de Inversiones y Negocios, contribuyendo al posicionamiento de Mendoza como destino de inversiones en áreas estratégicas para la provincia, aportando a la diversificación de la economía en áreas no tradicionales. Esto nos ha permitido adecuarnos a los nuevos tiempos, con sus cambios y sus desafíos”.

El titular del CEM sostuvo que Mendoza cuenta con una matriz productiva diversa, que combina sectores tradicionales como la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo con nuevas oportunidades en minería, petroquímica, energía y servicios basados en el conocimiento. También destacó el talento de los mendocinos, la solidez del entramado empresarial y la capacidad de innovación del ecosistema emprendedor como fortalezas para proyectar la provincia hacia nuevos mercados internacionales.

“Mendoza tiene la oportunidad concreta de proyectar al mundo todo lo que sabe hacer. La provincia cuenta con una matriz productiva diversa, con sectores tradicionales como la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo. Nuevas oportunidades en minería, petroquímica y energía y servicios basados en el conocimiento.

A eso se le suma el talento de nuestra gente, un entramado empresarial sólido, con capacidad de innovación y de escalar, y un ecosistema emprendedor que busca crecer y llegar a nuevos mercados. El desafío es conectar esas capacidades con el capital, la tecnología y las oportunidades que existen. Para eso, la articulación entre el sector público y el privado es fundamental. Permite construir condiciones para invertir, generar vínculos de confianza y transformar el potencial productivo en proyectos concretos. Más actividad económica y más empleo”, afirmó.

Finalmente, Calzetta convocó a empresarios e inversores a participar de la próxima edición del Foro y remarcó la importancia de generar nuevos vínculos para transformar las capacidades productivas de Mendoza en oportunidades concretas de crecimiento.

“Hace 30 años estamos comprometidos con la generación de oportunidades. Hoy renovamos este compromiso para transformar su potencial en inversión, crecimiento y de desarrollo. Hoy los vinimos a buscar. Hoy vinimos a amplificar nuestra voz. Hoy vinimos a mostrarles que estamos preparados para recibir”.

La octava edición del Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2027 se realizará el 3 y 4 de marzo, en el marco de las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y buscará nuevamente posicionar a Mendoza como un destino estratégico para las inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos.