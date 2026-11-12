El INTA cumple 70 años y reúne en Mendoza las claves del futuro agroalimentario

El marco es la celebración de siete décadas de trabajo ininterrumpido del organismo en la Argentina. El Centro Regional Mendoza-San Juan INTA está preparando una nueva edición de su muestra de Puertas Abiertas, un formato que ha demostrado ser de gran interés para el público general en cada oasis productivo en que se ha realizado, desde hace 4 años a esta parte.

La cita esta vez será en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza INTA, ubicada en calle San Martín 3853, Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre, de 10 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento está enmarcado en el septuagésimo aniversario del INTA, dentro de una serie de acciones que el organismo está llevando adelante bajo el lema “70 años junto al agro construyendo el futuro”. Se trata de una muestra al aire libre, concebida como un espacio de difusión de tecnologías para el sector agropecuario, pero también educativo y recreativo, al incluir elementos que interesan tanto a productores como a toda la familia.

Además de los desarrollos del INTA y la presencia de las instituciones con las que se vincula, habrá stands de maquinaria y una extensa y variada feria de productores. Para la apertura, además de autoridades de la región, se contará con la presencia de Ariel Pereda, director nacional del INTA.

Años anteriores, la muestra ha convocado a un público amplio y diverso: desde familias y vecinos hasta estudiantes de todos los niveles, productores agrícolas, empresarios y profesionales del sector agroindustrial.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer alrededor de 200 stands de instituciones públicas, empresas del sector y feriantes. Además, podrán observar dinámicas de maquinarias y participar de charlas en temas como compostaje domiciliario, hidroponia y huerta de primavera/verano.

Asimismo, habrá degustaciones guiadas de productos frescos e industrializados: una Masterclass de cocktelería con jugos de uva; la degustación guiada de vinos, con especialistas de la Bodega del INTA; las cerezas tempranas de la colección del INTA también contarán con una degustación guiada por el equipo de fruticultura y poscosecha, a los que se sumará una

clase de cocina de uso gastronómico de variedades de cerezas cultivadas en el oasis Norte de Mendoza.

Por la diversidad de propuestas, es una muestra para ser recorrida sin apuro, por eso contará con un patio de comidas para quienes deseen pasar el día. Los avances que mostrará el INTA en sus stands interactivos serán de las 5 unidades que posee el organismo en Cuyo (EEA San Juan, EEA Mendoza, EEA Junín, EEA La Consulta y EEA Rama Caída).

Tales trabajos de investigación y extensión tienen aplicación a cadenas productivas como la vitivinicultura, horticultura, ganadería, fruticultura, olivicultura y apicultura. Asimismo, se expondrán temas que competen a todas las áreas, como el manejo de recursos naturales, con énfasis en la eficiencia del uso del agua y el ordenamiento territorial.

Esta celebración se enmarca en la conmemoración de los 70 años del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, creado en 1956 mediante el Decreto Ley 21.680. Siete décadas no es un periodo breve pensado en términos institucionales; es un lapso que posiciona al INTA un organismo con llegada y soluciones reales para el sector productivo- como una verdadera política de Estado.

Una parte del trabajo del INTA ocurre en laboratorios y es difundido mediante papers científicos, en congresos. Pero otra gran parte es un testeo constante de tecnologías ensayadas a campo, en terrenos propios destinados para ese fin y también en fincas de productores, donde se hace seguimiento y asesoramiento a demanda.

El paso del tiempo y una mirada estratégica por parte del organismo han hecho que el trabajo sostenido se plasme en una serie de logros. Cuestiones que pueden ser consideradas como hitos para el INTA pero que, sobre todo, han representado mejoras productivas de la pequeña y mediana empresa rural, y de la calidad del plato de comida que los argentinos llevan a su mesa.