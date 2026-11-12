Vinos | 5 nov 2026
La vitivinicultura biodinámica tendrá su gran cita internacional en Mendoza (datos y claves para participar)
Vinodinámicos invita a productores, elaboradores y profesionales de la vitivinicultura orgánica y biodinámica a participar del 16° Encuentro Internacional de Vitivinicultura Biodinámica, que este año se realiza en Mendoza.
Frente al auge de la inteligencia artificial, el 16° Encuentro propone una reflexión profunda sobre la continuidad de la actividad vitivinícola a través de la reconexión con la naturaleza y la gestión de un propósito colectivo que beneficie a la totalidad del ecosistema, superando los límites de la granja.
Desde hace más de una década, productores orgánicos y biodinámicos de Argentina y Chile se reúnen una vez al año, alternando sede entre ambos países, para compartir conocimiento, experiencias e impulso comercial. Esta edición vuelve a Mendoza y reúne a alrededor de 100 profesionales del sector durante dos jornadas.
Productores de Vinodinámicos reunidos en una charla al aire libre
Encuentro de productores de Vinodinámicos.
¿Para quién es?
- Productores y elaboradores que practican la biodinámica.
Quienes quieren conocer más y profundizar en el método.
- Bodegas y fincas con manejo orgánico o en transición desde un manejo convencional.
- Agrónomos, enólogos, técnicos, comercializadores y estudiantes del sector.
Disertantes
- Eduardo Kastika / Creatividad, innovación y gestión: Dr. en Ciencias Económicas y referente latinoamericano en creatividad e innovación. Speaker, consultor y docente, con más de 30 años de experiencia y 15 libros publicados.
- Christoph Simpfendörfer / Agricultura biodinámica y agroforestería: Agrónomo y agricultor biodinámico. Fue Secretario General de Demeter Internacional entre 2016 y 2023, tras décadas de trabajo en organizaciones biodinámicas. Actualmente desarrolla sistemas agroforestales para el cultivo de banano en República Dominicana.
- Luis Wall / Microbiología y bioquímica del suelo: Dr. en Ciencias Bioquímicas, Investigador Superior del CONICET y Profesor Titular de la UNQ. Especialista en las interacciones entre plantas y microorganismos y en agricultura sostenible.
El programa detallado de ambas jornadas se publicará próximamente.
- Inscripción el formulario para inscribirte al encuentro.
- Consultas: [email protected]
- Nos acompañan DemeterCorchos de Argentina
- Cómo llegar: Domaine Bousquet se encuentra en Tupungato, en el Valle de Uco, Mendoza.
AGENDA
- 16° Encuentro Internacional de Vitivinicultura Biodinámica, que este año se realiza en Mendoza.
- Fechas: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2026
- Sede: Domaine Bousquet · Ruta Provincial 89, km 7 · Tupungato, Mendoza
- Lema: “Inteligencia natural: el futuro de la vitivinicultura”