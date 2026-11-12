La vitivinicultura biodinámica tendrá su gran cita internacional en Mendoza (datos y claves para participar)

Frente al auge de la inteligencia artificial, el 16° Encuentro propone una reflexión profunda sobre la continuidad de la actividad vitivinícola a través de la reconexión con la naturaleza y la gestión de un propósito colectivo que beneficie a la totalidad del ecosistema, superando los límites de la granja.

Desde hace más de una década, productores orgánicos y biodinámicos de Argentina y Chile se reúnen una vez al año, alternando sede entre ambos países, para compartir conocimiento, experiencias e impulso comercial. Esta edición vuelve a Mendoza y reúne a alrededor de 100 profesionales del sector durante dos jornadas.

Productores de Vinodinámicos reunidos en una charla al aire libre

Encuentro de productores de Vinodinámicos.

¿Para quién es?

Productores y elaboradores que practican la biodinámica.

Quienes quieren conocer más y profundizar en el método.

Bodegas y fincas con manejo orgánico o en transición desde un manejo convencional.

Agrónomos, enólogos, técnicos, comercializadores y estudiantes del sector.

Disertantes

Eduardo Kastika / Creatividad, innovación y gestión: Dr. en Ciencias Económicas y referente latinoamericano en creatividad e innovación. Speaker, consultor y docente, con más de 30 años de experiencia y 15 libros publicados.

Dr. en Ciencias Económicas y referente latinoamericano en creatividad e innovación. Speaker, consultor y docente, con más de 30 años de experiencia y 15 libros publicados. Christoph Simpfendörfer / Agricultura biodinámica y agroforestería: Agrónomo y agricultor biodinámico. Fue Secretario General de Demeter Internacional entre 2016 y 2023, tras décadas de trabajo en organizaciones biodinámicas. Actualmente desarrolla sistemas agroforestales para el cultivo de banano en República Dominicana.

Agrónomo y agricultor biodinámico. Fue Secretario General de Demeter Internacional entre 2016 y 2023, tras décadas de trabajo en organizaciones biodinámicas. Actualmente desarrolla sistemas agroforestales para el cultivo de banano en República Dominicana. Luis Wall / Microbiología y bioquímica del suelo: Dr. en Ciencias Bioquímicas, Investigador Superior del CONICET y Profesor Titular de la UNQ. Especialista en las interacciones entre plantas y microorganismos y en agricultura sostenible.

El programa detallado de ambas jornadas se publicará próximamente.

Inscripción el formulario para inscribirte al encuentro.

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: [email protected] Nos acompañan DemeterCorchos de Argentina

DemeterCorchos de Argentina Cómo llegar: Domaine Bousquet se encuentra en Tupungato, en el Valle de Uco, Mendoza.

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