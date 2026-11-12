Noche mágica en el Fader: más de 500 personas disfrutaron del vino el arte en Dionisias Wine Fair

En una noche que prometía ser tormentosa, el cielo se abrió como por arte de magia. De esta manera, el sábado pasado el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, albergó más de 30 stands, en los que se lucieron vinos y vermuts elaborados por mujeres, así como arte, diseño y gastronomía surgidos de manos femeninas.

A la séptima edición de Dionisias Wine Fair asistieron más de 500 personas, que tuvieron la oportunidad de degustar y adquirir a muy buenos precios los “vinos de primavera”: rosados y blancos frescos, espumantes, tintos jóvenes y los infalibles vermuts que fueron el leitmotiv de la feria.

“Fue gratificante ver a tanta gente salir con cajas y botellas de vino, en un momento en que la vitivinicultura atraviesa una situación angustiante. Para mi esta es la mayor satisfacción: que las productoras vendan y que la gente aprenda sobre la nobleza del vino y los productos relacionados con él”, comentó la productora del evento, Gabriela Malizia.

En tanto, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza organizó visitas guiadas al Museo, con los artistas Laura Rudman y Leandro Pintos, cuya exposición comenzó hace una semana y aún está vigente.

“Gran cantidad de personas se interesaron por recorrer el Museo. Además de apoyar a las Mujeres del Vino, este evento brinda la oportunidad de que más personas lo visiten y reconozcan el valor patrimonial e histórico que representa”, indicó la directora de Actividades Artísticas de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, Laura Beningazza.

La noche se coronó con música del Dj César Lara y tuvo un formato tipo sunset muy prometedor para próximas ediciones.

Gracias al INTA y al trabajo de la Municipalidad de Luján de Cuyo, se dispuso de un predio para estacionar vehículos; a su vez Cabify apoyó con descuentos para viajes de ida y vuelta al evento, y Villavicencio cumplió un rol fundamental, repartiendo botellas de agua mineral de forma gratuita, ya que Dionisias fomenta el consumo de “Vino en moderación”.

Participaron en Dionisias Wine Fair “Vino en Primavera”

Bodegas: Finca Savina, Susana Balbo Wines, Bodega Vistalba, Finca La Celia, Bodega Budeguer, Solo una vez, Silvia Corti Wines, Guardianes Vinos Naturales, Rito de Montaña, Madre Cosecha, Brebaje Divino, Bodega Sin Reglas, Sueño de Revolución, Intensa Rosa, Bodega Banno, Vermout Giovanni, Mijo Vermut, Bodega Lamadrid, Bodega Chandon, Malpensado, Eyezia Vermut y Mi Terruño, Viña Artesano y Bodega Otronia.

Emprendedoras: Alma Cueros, Kyros Ajíes, Templo Oliva, Bérbora Rosier, Renasce Eco Design, Marrakech Wine, Las Fueguitos, Patricia Grimalt, Arq Deco, Dulce Latido, La Cabina, Zhanna & CO, Vibrassana, Membrillería y Shacamar.

Foodtrucks: Fritta y Help.