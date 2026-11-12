Formación ejecutiva, liderazgo y negocios: ADEN entregó los Premios Graduados Destacados 2026

El pasado viernes 30 de octubre ADEN, Sede Mendoza, reunió a directivos, ejecutivos, profesionales, graduados y miembros de la comunidad académica en una noche especial. Durante el encuentro se reconoció a siete referentes por sus trayectorias y aportes en distintos ámbitos de la actividad económica y social.

En el marco del encuentro, Sandra Castellano, Directora Ejecutiva de ADEN en Argentina, y Federico Marengo, CEO de la institución, compartieron sus palabras con los presentes y realizaron un balance del año, destacando el crecimiento de ADEN y el trabajo desarrollado junto a su comunidad.

Equpo Directivo de ADEN: Sandra Sáez, Dir. RRHH, Carolina Tomba, Dir. InCompany, Liliana Martínez Moll, Dir. Académica, Ricardo Greco Guiñazú, Pte. Grupo Educativo ADEN, Sandra Castellano, Dir. Ejecutiva Argentina, María Teresa Bistué, Rectora ESEADE, Federico Marengo, CEO Grupo Educativo ADEN y Cecilia Rincón, Dir. Comunicación.

“Nos hace felices a todos los miembros de ADEN los logros obtenidos y el camino recorrido de este año, junto a toda la comunidad de empresarios, alumnos, graduados, profesores, directivos. Un 2026 con grandes desafíos, nuevos programas de formación, nuevas alianzas corporativas, y nuestras aulas llenas de ejecutivos y empresas que apuestan por su crecimiento profesional y confían su educación en nosotros”, mencionó Sandra Castellano en su discurso de apertura.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de los Premios Graduados Destacados 2026, una iniciativa que reconoce a integrantes de la comunidad ADEN por sus trayectorias, compromiso y contribuciones en diferentes ámbitos profesionales, empresariales y sociales.

La selección de los distinguidos surgió del reconocimiento de la comunidad académica y directiva de ADEN, que valoró sus aportes y el impacto de sus iniciativas. En esta edición se entregaron siete distinciones:

Joven Emprendedor: Lucía Battagion. Licenciada en Enología por la UTN, cursa el Green MBA en ADEN. Co Fundadora de Rito de Montaña, productora de vermut, y fundadora de Water Zero.

Desarrollo Turístico: Manuel Ponce. CEO de Termalia S.A. y presidente de ADERPE. Graduado del Programa de Alta Gerencia de ADEN y George Washington University.

Servicio Público: Gustavo Javier Cantero. Ingeniero y presidente del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza. Graduado del Executive MBA y del Programa Alta Gerencia de ADEN.

Servicio Empresarial: Danila Del Piccolo. Gerenta Comercial de Adecco. Alumna del Executive MBA de ADEN.

Industria: Luciano Mazziotti. Gerente general de Bodega Altos Las Hormigas. Graduado de Executive MBA de ADEN.

Transporte y Logística: Sergio Olivencia. Fundador de Alser Logístico. Vicepresidente de ADERPE. Graduado del Programa de Alta Gerencia de ADEN.

Desempeño Académico: Edgardo Andrada. Gerente de Operaciones de Marvavic. Alumno del Executive MBA de ADEN.

La entrega de los reconocimientos estuvo a cargo de autoridades y referentes de ADEN: Ricardo Greco, presidente de Grupo Educativo ADEN, Federico Marengo, CEO de ADEN; Sandra Castellano, Directora Ejecutiva de ADEN en Argentina; Santiago Dodero, Director del Instituto de la Empresa Familiar de ADEN, Sandra Sáez, Directora de Relacionamiento Corporativo y Recursos Humanos; Carolina Tomba, Directora In Company; y Liliana Martínez Moll, Directora Académica. La conducción institucional de la noche estuvo a cargo de Cecilia Rincón, Directora de Comunicación de ADEN.

La celebración contó con el acompañamiento de Rutini Wines y del Hotel Park Hyatt Mendoza, y concluyó con un encuentro entre los homenajeados, las autoridades y los integrantes de la comunidad ADEN.