Palmares transforma la experiencia de regalar con el lanzamiento de su nueva Gift Card digital

Palmares presenta su nueva Gift Card digital, una propuesta pensada para transformar la experiencia de regalar y ofrecer mayor libertad a quienes reciben un obsequio. Bajo el concepto de campaña “Los regalos perfectos son los que podés elegir”, la iniciativa permite que cada persona encuentre aquello que realmente quiere entre las distintas propuestas comerciales del mall.

La Gift Card puede utilizarse en los locales adheridos de Palmares, cuyo listado se encuentra disponible en www.palmares.com.ar. Además, ofrece flexibilidad al momento de comprar: si el importe de una operación no consume la totalidad del saldo disponible, el monto restante puede utilizarse posteriormente en otro local adherido.

Una experiencia 100% digital

Conseguirla es simple y rápido. La compra se realiza íntegramente desde www.palmares.com.ar, siguiendo unos pocos pasos:

Ingresar al sitio web de Palmares.

Hacer clic en el banner de la Gift Card ubicado en la página principal.

Elegir el monto que se desea regalar.

Completar los datos de la persona destinataria.

Seleccionar el medio de pago.

La Gift Card llega directamente a quien la recibe.

La tarjeta tiene un monto mínimo de $50.000 y una vigencia de 90 días desde su activación.

Una alternativa también para empresas

La nueva Gift Card de Palmares también está disponible para el segmento corporativo. Se presenta como una opción para regalos de fin de año, reconocimientos a equipos de trabajo y acciones especiales con clientes.

Las empresas interesadas en conocer las alternativas pueden comunicarse con el área comercial de Palmares: https://wa.link/ayj24d

Con esta iniciativa, Palmares suma una nueva herramienta que combina practicidad, flexibilidad y libertad de elección, adaptándose a distintas ocasiones y necesidades de regalo.

Acerca de Palmares

Desde hace más de 30 años, Palmares es uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, es actualmente distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel..

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.