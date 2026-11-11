Nacida en Mendoza, la Fundación Club del Manager suma reconocimiento por su expansión y desarrollo de líderes

Promovido por Franco Ambrosini (UCR), la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la Fundación Club del Manager, en virtud de su trayectoria y de la labor que desarrolla en la formación de líderes y el fortalecimiento de vínculos entre profesionales, empresarios y emprendedores.

El reconocimiento pone en valor una propuesta que nació de la necesidad de generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre personas que diariamente asumen responsabilidades de conducción y liderazgo en distintas organizaciones.

Comenzó a gestarse en 2021, a partir de encuentros informales entre managers que compartían inquietudes y desafíos comunes. En 2022 se concretó el primer encuentro como comunidad, durante 2023 se conformó un equipo de líderes y en 2024 la Fundación obtuvo su personería jurídica, consolidando así un proceso de crecimiento institucional.

Desde sus comienzos, la organización se propuso construir un espacio de contención, apoyo y crecimiento colectivo para líderes de la región. Su trabajo se sustenta en una concepción del liderazgo basada en valores, el intercambio de experiencias, el aprendizaje compartido y la construcción de vínculos genuinos entre sus integrantes.

En ese camino, la Fundación desarrolló distintas herramientas y propuestas de formación. Entre ellas se destacan los encuentros mensuales, concebidos como espacios colaborativos e interactivos para compartir experiencias y desarrollar habilidades de liderazgo; la Academia Club del Manager, orientada a la formación y el perfeccionamiento; y la Escuela de Liderazgo, que permite a quienes cuentan con experiencia en funciones de conducción transmitir los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional.

A estas iniciativas se sumaron las Cápsulas de Management, encuentros virtuales con referentes especializados, espacios de admisión, programas de mentoría y consultoría, además de herramientas destinadas a vincular a los integrantes de la comunidad y fortalecer sus capacidades profesionales.

Al abrir el encuentro, el diputado Franco Ambrosini (UCR), destacó que “reconocerlos es muy importante porque hoy por hoy si estas disociado o desvinculado del sector productivo, privado, empresarial, PyME, es muy difícil crecer”. Valoró, a su vez, el trabajo realizado desde 2020 cuando nació y atravesó nuevos escenarios planteados por la pandemia.

Agregó Ambrosini que “el Club del Manager ha seguido creciendo no solo en Mendoza sino en toda la Argentina, y tienen la proyección de seguir ampliándose a nivel país y en la región, y con la premisa de ayudarse, colaborar y generar ese networking entre los distintos referentes. Los felicito y espero sigan creciendo”, concluyó.

En tanto, Federico Azeglio, presidente de la Fundación Club del Manager agradeció la distinción y remarcó “cuando nacimos eramos 4, pasamos a 15, y hoy somos más de 150; con 6 nodos en el país, con participación en otras provincias, así es que estamos muy contentos.

Para nosotros este reconocimiento es un mimo, un impulso, es tomar fuerza”. Añadió que “la capacidad de colaborar, la posibilidad de juntarse genera cosas mágicas. Comparto esto de la integración, porque muchas veces el sector empresarial, privado, le tiene miedo a la política, pero poder ser parte, integrar mesas de trabajo, involucrarse y colaborar es la clave. Transformar el liderazgo en la región es nuestro propósito, y colaborar para construir una sociedad mejor”.

Seguidamente, Andrés García, vicepresidente de la Fundación, coincidió con las expresiones vertidas y subrayó que “cuando las organizaciones tienen mejores líderes, funcionan mejor. Hay mejores organizaciones, hay una sociedad mejor, se construye un mundo mejor. Trabajamos para eso desde Mendoza. Hoy somos más de 150, más de 5.000 seguidores, con escuelas de liderazgo potenciando líderes locales y de Latinoamérica.

Estamos potenciando empresas que están siendo mentoreadas con nuestro equipo de 60 personas, queremos seguir construyendo esto en nuestro país. Nacimos en Mendoza con gente local y estamos orgullosos de que así sea. Mendoza es la tierra del sol, del buen vino y del liderazgo”.

Otro aspecto destacado durante el acto desarrollado en el salón Azul de la Legislatura, es la expansión territorial de la Fundación. Actualmente cuenta con nodos en Mendoza, San Rafael, San Luis, Buenos Aires y Neuquén, a los que se incorporó San Juan, conformando una red que busca conectar líderes y consolidar comunidades en distintas provincias del país.

“En este crecimiento, el Nodo San Rafael adquiere especial relevancia para Mendoza, ya que permite acercar las propuestas de formación, vinculación y desarrollo profesional al sur provincial, generando un espacio de encuentro entre personas provenientes de diferentes actividades y organizaciones”, indicó también Ambrosini.