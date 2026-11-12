El proyecto urbano más ambicioso de la Ciudad suma apoyo del empresariado mendocino

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, sumó el respaldo institucional de cinco importantes entidades vinculadas al sector de la construcción y el comercio, a la propuesta presentada ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para que el municipio asuma la gestión y ejecución del proceso de subasta de los terrenos donde se proyecta el Distrito Sustentable Estación Mendoza.

La Federación Económica de Mendoza (FEM), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Delegación Mendoza, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (CECITyS) manifestaron formalmente su adhesión a las gestiones impulsadas por el municipio y destacaron la importancia estratégica de avanzar con la reconversión de este sector de la Ciudad.

Las cinco entidades coincidieron en señalar que la recuperación de las aproximadamente 24 hectáreas del predio de la ex Estación del Ferrocarril General San Martín representa una oportunidad para transformar un espacio históricamente postergado, integrarlo a la trama urbana y generar nuevas condiciones para el desarrollo de la capital mendocina.

En sus respectivas presentaciones, las entidades destacaron el impacto que tendrá el proyecto en la calidad urbanística y ambiental, la generación de espacios públicos y áreas verdes, la integración de sectores de la Ciudad y la puesta en valor del patrimonio ferroviario. También señalaron su potencial para movilizar inversiones públicas y privadas, generar empleo y dinamizar la actividad económica y productiva de la provincia.

La FEM, presidida por Santiago Laugero, expresó su pleno respaldo a las gestiones impulsadas por el intendente Ulpiano Suarez, destacando la importancia estratégica de recuperar las 24 hectáreas del predio ferroviario, integrándolas a la Ciudad con nuevos espacios públicos, áreas verdes y desarrollos residenciales, comerciales y culturales.

Asimismo, respaldó la relocalización de los talleres ferroviarios en Palmira, fortaleciendo el desarrollo logístico del Este provincial. La FEM subrayó que esta iniciativa permitirá atraer inversiones, generar empleo, impulsar la construcción y las pymes, y consolidar una Ciudad más sustentable, moderna e integrada, poniendo a disposición su capacidad técnica para colaborar en su concreción.

Desde CAMARCO expresaron su adhesión a la propuesta municipal y consideraron que la reconversión del predio puede convertirse en un importante dinamizador del motor económico e industrial de Mendoza. Además, pusieron también a disposición su capacidad técnica y su voluntad de colaborar en las instancias necesarias para concretar el proyecto.

Por su parte, CECIM manifestó su pleno apoyo a las gestiones ante la AABE y resaltó la oportunidad que representa el desarrollo de nuevos espacios residenciales, comerciales, culturales y de servicios, junto con la incorporación de áreas verdes y una movilidad más sostenible. La entidad también subrayó el impacto positivo que tendrá la iniciativa sobre el sector de la construcción y las pymes vinculadas.

En tanto, el Colegio de Arquitectos de Mendoza consideró pertinente que la conducción del proceso de subasta e implementación sea delegada en el ámbito municipal, al entender que la Ciudad de Mendoza cuenta con el conocimiento directo del territorio, la normativa local y la visión estratégica necesarias para garantizar el desarrollo del proyecto.

Mientras que la CECITyS manifestó su respaldo a la iniciativa y consideró que la recuperación de las 24 hectáreas constituye una condición fundamental para potenciar el desarrollo económico y comercial de la capital.

Desde la entidad destacaron que la concreción del Distrito Sustentable permitirá revitalizar los alrededores, atraer nuevos residentes y consumidores al microcentro, fortalecer los comercios de proximidad y promover inversiones privadas y generación de empleo. Asimismo, expresaron su confianza en la capacidad de gestión municipal para conducir el procedimiento con transparencia y agilidad.

Este acompañamiento institucional viene a respaldar la iniciativa que Ulpiano Suarez formalizó el pasado 30 de septiembre ante la AABE, mediante la cual solicitó que el organismo nacional delegue en el municipio la gestión y realización de la subasta, junto con los actos administrativos necesarios para concretarla.

La propuesta contempla que el municipio lleve adelante el procedimiento y deposite el producido de la subasta en las cuentas que oportunamente indique el organismo nacional, permitiendo avanzar con el desarrollo urbanístico y dar cumplimiento a los compromisos asumidos entre ambas jurisdicciones.

El Distrito Sustentable Estación Mendoza es uno de los proyectos urbanísticos más importantes para el futuro de la Ciudad. Su concreción permitirá recuperar un amplio sector estratégico, generar una nueva centralidad urbana y promover un modelo de desarrollo que integre espacios públicos, viviendas y actividades comerciales, entre otros.