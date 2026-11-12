Este jueves se realizará el 5° Foro de Sustentabilidad Vitivinícola Argentina

Faltan pocos días para el 5° Foro de Sustentabilidad Vitivinícola Argentina y ya se sumaron más de 120 personas de bodegas, instituciones, empresas proveedoras, universidades y organismos públicos. Queremos que vos también seas parte.

La cita será este jueves 12 de noviembre, de 9 a 16 hs, en el Hotel Hilton, Mendoza

Este año el lema del Foro será "De la práctica al mercado: cómo construir una sustentabilidad que las personas crean, elijan y recomienden"

Qué vas a encontrar:

Speakers de primer nivel, con la conferencia de Sebastián Campanario sobre inteligencia artificial, innovación y sustentabilidad.

Conferencias y paneles de diálogo sobre tendencias de mercado, trazabilidad, economía circular, packaging, logística, enoturismo y comunicación transparente.

Autoridades provinciales y municipales junto al sector privado, conversando sobre la agenda común.

Bodegas referentes que contarán sus buenas prácticas y proyectos de colaboración con universidades y centros de investigación.

Pitch de startups con soluciones concretas para la industria.

La presentación del Protocolo de Sustentabilidad actualizado y la plataforma SUSTENTARG, y la participación de FSC, Pacto Global y Transparencia Latam.

Networking con quienes están transformando la vitivinicultura argentina.

Es una jornada pensada para llevarse ideas aplicables, contactos valiosos y una mirada actualizada sobre cómo la sustentabilidad se convierte en competitividad y acceso a mercados.

Los lugares son limitados. Asegurá el tuyo hoy:

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