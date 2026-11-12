Agenda | 8 nov 2026
Cierra la inscripción para el Concurso Nacional de Etiquetas de Vino con $6 millones en premios
Estudiantes y egresados de Diseño, Publicidad y Comunicación Visual de todo el país tienen tiempo hasta el 10 de noviembre para presentar sus propuestas en la 34ª edición del certamen, que repartirá $6 millones entre los ganadores.
Desde la Bolsa de Comercio de Mendoza queremos invitarlos a ser parte de la 34ª edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino – Edición Federal, y a ayudarnos a que llegue a todo el talento creativo de su comunidad.
Este año, la temática es «La Matriz, el origen del futuro»: una invitación a interpretar desde el diseño cómo el territorio, la producción, la cultura, la innovación y el conocimiento se convierten en identidad y abren nuevos caminos.
¿Qué hay que saber?
- Quiénes participan: estudiantes y egresados de Diseño Gráfico, Publicidad y Comunicación Visual de todo el país (terciario, universitario o tecnicatura), en forma individual o grupal.
- Cómo: la inscripción y la carga de propuestas son 100% online. Costo: $10.000 por participante.
- Cierre de inscripciones: martes 10 de noviembre a las 23:59.
- Gran final: jueves 26 de noviembre en el Salón de Ruedas de la BCM, ante un jurado de doce referentes del diseño, el arte, el vino y la industria.
Premios
1° premio: $3.000.000
2° premio: $2.000.000
3° premio: $1.000.000
Inscripciones: https://concurso.bcmdz.com.ar/
Desde 1990, el concurso reúne a diseñadores de todo el país y suma más de 3.000 etiquetas a lo largo de su historia.