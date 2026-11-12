Cierra la inscripción para el Concurso Nacional de Etiquetas de Vino con $6 millones en premios

Desde la Bolsa de Comercio de Mendoza queremos invitarlos a ser parte de la 34ª edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino – Edición Federal, y a ayudarnos a que llegue a todo el talento creativo de su comunidad.

Este año, la temática es «La Matriz, el origen del futuro»: una invitación a interpretar desde el diseño cómo el territorio, la producción, la cultura, la innovación y el conocimiento se convierten en identidad y abren nuevos caminos.

¿Qué hay que saber?

Quiénes participan: estudiantes y egresados de Diseño Gráfico, Publicidad y Comunicación Visual de todo el país (terciario, universitario o tecnicatura), en forma individual o grupal.

Cómo: la inscripción y la carga de propuestas son 100% online. Costo: $10.000 por participante.

Cierre de inscripciones: martes 10 de noviembre a las 23:59.

Gran final: jueves 26 de noviembre en el Salón de Ruedas de la BCM, ante un jurado de doce referentes del diseño, el arte, el vino y la industria.

Premios

1° premio: $3.000.000

2° premio: $2.000.000

3° premio: $1.000.000

Inscripciones: https://concurso.bcmdz.com.ar/

Desde 1990, el concurso reúne a diseñadores de todo el país y suma más de 3.000 etiquetas a lo largo de su historia.