"Hacé que suceda": llega a Mendoza el foro que busca impulsar a los futuros emprendedores de Cuyo

Junior Achievement Argentina, la ONG que inspira y prepara a los jóvenes para su futuro, realizará una nueva edición del Foro de emprendedores de Cuyo, un encuentro que convoca a jóvenes de la región a conectar con referentes, descubrir nuevas posibilidades y desarrollar habilidades para construir su futuro.

Bajo el lema “Hacé que suceda”, el Foro se realizará el martes 17 de noviembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, Mendoza, y espera reunir a más de 400 estudiantes de distintas escuelas de la región.

La propuesta busca que los jóvenes no sean solamente espectadores de historias de éxito, sino que encuentren experiencias, herramientas e ideas que los ayuden a tomar decisiones y pasar a la acción. A lo largo de la jornada, podrán inspirarse, intercambiar con emprendedores y empresarios locales y explorar nuevas perspectivas sobre el mundo del trabajo, la innovación y el desarrollo de sus propios proyectos.

La agenda incluirá charlas y experiencias sobre habilidades blandas, educación financiera, inteligencia artificial y storytelling, además de paneles de empleabilidad y emprendimiento.

Entre los oradores confirmados se encuentran Jerónimo Paez, reconocido atleta profesional de mountain bike, Emilce Vega, socióloga Subsecretaria de Empleo y Capacitación; Elena Alonso, economista; Rodolfo Giro, especialista en Inteligencia Artificial; Esteban Ruiz, comunicador. También participarán referentes de empresas y emprendimientos de la región, que compartirán sus experiencias y aprendizajes con los estudiantes.

El Foro es, además, una oportunidad para acercar a los jóvenes a personas que transformaron sus ideas en proyectos concretos y mostrarles que existen distintos caminos para construir su futuro.

En la edición 2025, más de 350 estudiantes de escuelas de la región participaron del encuentro y compartieron sus aprendizajes.

“Con este encuentro me doy cuenta de que todo se puede lograr con esfuerzo, resiliencia y perseverancia. Buscando lograr esos sueños que vos tenés, se puede; siempre hay una manera de lograrlo”, expresó Clara García, estudiante del Instituto María Auxiliadora y participante del Foro 2025.

“Queremos que los jóvenes se lleven del Foro mucho más que inspiración: que encuentren herramientas, experiencias y referentes que los ayuden a descubrir sus posibilidades y animarse a dar el próximo paso. Creemos que cuando tienen la

oportunidad de conectar con otras historias, hacer preguntas y explorar nuevos caminos, empiezan a reconocer todo lo que son capaces de hacer. Con esta edición, buscamos seguir impulsando su potencial y acompañarlos a construir su futuro, porque hacer que suceda también empieza por animarse a dar el primer paso”, destacó María Laura Hunau, Directora ejecutiva de Junior Achivement Argentina en Cuyo.

Con esta nueva edición, Junior Achievement busca seguir fortaleciendo un espacio de encuentro entre jóvenes, referentes y organizaciones comprometidas con el desarrollo local, que impulse nuevas ideas, amplíe horizontes y acerque oportunidades a las nuevas generaciones.

Las preinscripciones para participar ya están abiertas. Las escuelas interesadas pueden conocer más información e iniciar el proceso de inscripción en junior.org.ar/forocuyo.

Acerca de Junior Achievement

Junior Achievement es una de las ONG con mayor impacto en el bienestar social del mundo. A través del aprendizaje práctico en educación financiera, formación para el trabajo y emprendimiento, inspira y prepara a los jóvenes para que sean protagonistas de su futuro.

Nominada en cinco oportunidades al Premio Nobel de la Paz y con más de 100 años de historia, su red global está presente en 120 países. Con el apoyo de 790.000 voluntarios y mentores, impacta a 23 millones de jóvenes cada año.

En Argentina, opera desde 1991 y, desde entonces, ha alcanzado a más de 1.400.000 jóvenes de todo el país. Cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y las regiones de NOA y Cuyo.