La fórmula que transforma calles en negocios: Vino a la Ciudad volvió a colmar la Sarmiento

La Ciudad de Mendoza volvió a celebrar su identidad vitivinícola con una nueva edición de Vino a la Ciudad. Este sábado 7 de noviembre, la calle Sarmiento se transformó en un gran paseo peatonal dedicado al vino, la gastronomía y la música. Desde el mediodía y hasta la medianoche, miles de personas recorrieron esta emblemática arteria para disfrutar de una propuesta que reunió a más de 40 bodegas mendocinas, establecimientos gastronómicos, intervenciones artísticas y espectáculos musicales.

El buen tiempo acompañó la jornada y permitió que mendocinos y turistas disfrutaran de una tarde y noche al aire libre, en un ambiente distendido, con copas de vino, rica gastronomía y música en distintos puntos del recorrido. El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez recorrió la calle Sarmiento, conversó con comerciantes, bodegueros y visitantes y compartió parte de una celebración que volvió a convocar a distintos sectores de la actividad local.

“Ver la Ciudad así, con la gente celebrando y disfrutando en la calle, es algo que me llena de alegría. En el marco de Vino a la Ciudad, la Sarmiento una vez más se llenó de mendocinos y turistas, con más de 40 bodegas de toda la provincia, los gastronómicos de la zona y música”, expresó el jefe comunal.

Además, destacó el movimiento económico que generan estas iniciativas y el sentido de la renovación de este corredor urbano: “Y además de disfrutarse, estos eventos mueven la economía: más trabajo para bodegas, restaurantes, comercios y emprendedores, y más oferta turística. Esta calle la renovamos para esto, para que sea un lugar de encuentro y genere oportunidades. Por eso agradezco a cada bodega, a cada comerciante y a todos los que se acercaron”.

Las peatonalizaciones como motor de la actividad económica

Vino a la Ciudad se enmarca en una política de recuperación y dinamización de los espacios públicos comerciales, a través de propuestas que promueven el encuentro, generan circulación de público y fortalecen la actividad económica.

En ese sentido, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, destacó que esta iniciativa representó la peatonalización número 16 impulsada por la Ciudad. En el conjunto de los 15 eventos anteriores se estiman $3.318 millones en ventas y consumos y alrededor de 371.000 asistencias acumuladas, con unos 300 comercios, emprendedores y pymes involucrados directamente.

“Con esta actividad llegamos a la peatonalización número 16 en la Ciudad. Es una herramienta que nos permite dinamizar la economía, acompañar a los comerciantes y generar nuevas oportunidades para los emprendedores y las pymes”, señaló Meljim.

La funcionaria también repasó el alcance territorial de estas propuestas: seis eventos en la avenida Arístides Villanueva, cinco en calle Sarmiento, dos ediciones del Boulevard del Café en Pedro Molina, una intervención en calle Mitre y otra en el Parque Cívico. De esta manera, la estrategia busca extender el movimiento comercial y turístico a distintos sectores de la capital mendocina.

Bodegas, gastronomía y música en toda la Sarmiento

Con más de 2500 cuponeras de degustación vendidas, el encuentro reunió a más de 40 bodegas mendocinas, distribuidas en tres sectores de calle Sarmiento: 20 entre Belgrano y avenida Perú, 10 entre avenida Perú y 25 de Mayo y otras 10 entre 25 de Mayo y Chile. Entre las participantes estuvieron Atilio Avena, A 16, Bodega Bombal, Cafayate, Casa Gli Amici, Conejo Verde, Dante Robino, Domaine Bousquet, El Enemigo, El Relator, Familia Furlán, La Iride, Familia Bocardo Proemio Wines, Familia Rubino, Sueños de Revolución, Tierras Altas, Zingaretti Wines, Calivista, Durigutti Family Winemakers, Espíritu Evolutivo Wines, Finca Magnolia, Grazie Mille, Gualtallary Wines, Guardianes de la Naturaleza, Imberti Wines, Mi Terruño, Otro Loco Más, Salvador Patti, Santa Julia, Siete Leguas, Tres Wines y Vinos Manija.

Además, se sumaron cuatro vinerías y 15 locales gastronómicos de la zona, que ofrecieron distintas alternativas para acompañar las degustaciones y completar la experiencia. La propuesta también convocó al sector hotelero, con la participación de dos de los tres establecimientos cinco estrellas de la Ciudad: Diplomatic y Hyatt.

A su vez, emprendedores de la economía social tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, mientras que el equipo de turismo de la muni acompañó la jornada con sorteos y actividades para el público.

El subsecretario de Turismo de la Ciudad, Felipe Rinaldo, destacó la convocatoria y el movimiento que se generó sobre esta arteria emblemática. “Estamos felices de ver a los mendocinos circulando y también a algunos turistas que llegaron este fin de semana largo. Nos puso muy contentos volver a ver esta hermosa arteria, como es calle Sarmiento, transformada en peatonal, con dos escenarios y propuestas artísticas de nivel”, expresó.

Asimismo, Rinaldo valoró el trabajo conjunto con el sector gastronómico y comercial, y señaló que uno de los objetivos de estas iniciativas es generar un impacto económico positivo para los establecimientos de la zona.

Una propuesta que también beneficia a los comerciantes

La participación de los locales gastronómicos fue otro de los puntos destacados de la jornada. Para los comerciantes de calle Sarmiento, este tipo de encuentros representa una oportunidad para acercarse a nuevos públicos, dar a conocer sus propuestas y aprovechar la circulación de mendocinos y turistas.

Leo, de Ramal, un bar de tapas y coctelería que abrió sus puertas hace nueve meses, contó que estas iniciativas son importantes para posicionar a los comercios que forman parte del corredor. “Nos sirve mucho por el afluente de público, nos hacemos superconocidos y el boca en boca es lo que a nosotros nos sirve. Además, le da contenido a la calle, que se ha puesto muy linda”, explicó.

Por su parte, Dennis, encargado de Bigalia, destacó la posibilidad de vincular la gastronomía local con la actividad turística. El establecimiento es una pizzería certificada como napolitana y, según señaló, estos encuentros permiten ampliar su llegada a nuevos clientes. “La importancia de este evento está muy buena porque nos ayuda a acercarnos más al comercio local. Nosotros nos basamos mucho en el turismo, por eso está bueno para tener más clientes de acá de Mendoza. A nosotros nos viene bien, como al resto de los locales”, manifestó.

Música, vinos y gastronomía para disfrutar la Ciudad

La programación artística tuvo un lugar central durante toda la jornada, con dos escenarios ubicados en puntos estratégicos de la arteria.

En el escenario Speed, situado en Sarmiento y Belgrano, la música comenzó con DJ Yank, de 12 a 15; continuó con Grisenti, de 15 a 19; y tuvo su cierre con DJ Flor Parra, de 19 a 24.

Por su parte, el escenario Carpano, ubicado en Sarmiento y Chile, contó con las presentaciones de DJ Fabu, de 12 a 15; Agus Mut, de 15 a 19; y Peter Lertora, de 19 a 22. El cierre estuvo a cargo de Stone Willys, la banda tributo a los Rolling Stones, que se presentó hasta la medianoche.

La jornada también incluyó intervenciones artísticas que acompañaron el recorrido y sumaron propuestas culturales al encuentro. Así, durante doce horas, la calle Sarmiento ofreció distintos espacios para degustar vinos, compartir platos, descubrir propuestas gastronómicas y disfrutar de la música en vivo.

Los vecinos también fueron protagonistas

Quienes se acercaron a disfrutar de Vino a la Ciudad destacaron la variedad de propuestas y el ambiente que se generó a lo largo de la jornada.

Gastón, uno de los visitantes, contó que aprovechó la ocasión para recorrer los puestos y probar distintas variedades. “He venido a disfrutar de la fiesta del vino acá en la calle Sarmiento. Buena música, buenos tragos y buena comida. Muchas gracias a la Ciudad de Mendoza por invitarnos y por hacernos partícipes de este evento”, expresó. También comentó que había comenzado la tarde degustando Sauvignon Blanc y que tenía previsto probar los Malbec.

Diego, otro de los asistentes, coincidió en destacar la experiencia y el clima que acompañó la celebración. “La verdad que hay muy buenas propuestas con el tema de las bodegas, muy ricos vinos y muy buena propuesta gastronómica. El solcito está espectacular y estar rodeado de turistas también le da otra onda. Es un buen plan para un sábado a la tarde acá en la Ciudad de Mendoza”, señaló.

Una calle que consolida su perfil turístico y gastronómico

Vino a la Ciudad volvió a poner en valor la vitivinicultura como una de las principales expresiones productivas y culturales de Mendoza, al tiempo que fortaleció el posicionamiento de la capital mendocina como Capital Internacional del Vino.

La elección de la calle Sarmiento como escenario acompañó ese propósito. Su renovación y puesta en valor contribuyeron a consolidar este corredor como uno de los principales polos gastronómicos, comerciales y turísticos de la capital mendocina, con una oferta que reúne restaurantes, hoteles y espacios de encuentro para residentes y visitantes.

La propuesta fue gracias a una articulación público privada que contó con el acompañamiento de Andes Origen, Carpano, Speed, Branca y Sancor Seguros, y permitió fortalecer el vínculo entre la cultura vitivinícola, el sector gastronómico y la actividad turística, a través de una experiencia que volvió a reunir a distintos actores de la Ciudad en torno a una de las tradiciones más representativas de Mendoza.