Premios Polo TIC 2026: quiénes son los 13 finalistas que pueden marcar el próximo salto tecnológico de Mendoza

El Polo TIC Mendoza dio a conocer a los 13 finalistas de los Premios Polo TIC 2026, el reconocimiento que distingue a las personas, empresas e instituciones que transforman la provincia a través de la tecnología.

Los ternados surgieron de una convocatoria récord de 64 proyectos, un 60% más que en la edición anterior. Un jurado integrado por referentes del sector TIC, del ámbito académico, del directorio del Polo y del Gobierno evaluó las postulaciones según su grado de innovación, impacto, escalabilidad y sostenibilidad, tecnología aplicada y viabilidad.

Los finalistas

Empresa Privada con Mayor Impacto en el Ecosistema Tecnológico de Mendoza

SeedCore, de Global Solutions SRL : herramienta de gestión desarrollada en San Rafael que usa agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos comerciales y de atención al cliente. Ya está en producción y duplicó la tasa de conversión de sus campañas.

: herramienta de gestión desarrollada en San Rafael que usa agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos comerciales y de atención al cliente. Ya está en producción y duplicó la tasa de conversión de sus campañas. Andén: plataforma que digitaliza y automatiza la creación, el cumplimiento regulatorio y la gestión de empresas. Impulsa en Mendoza un modelo de Zona Económica Digital para atraer y radicar compañías tecnológicas.

plataforma que digitaliza y automatiza la creación, el cumplimiento regulatorio y la gestión de empresas. Impulsa en Mendoza un modelo de Zona Económica Digital para atraer y radicar compañías tecnológicas. IMI Health, de IMI SAS: asistente clínico con IA que, a partir de lo que el médico dicta o graba, genera en segundos la historia clínica, la receta y los pedidos de estudios. Ya lo usan 28 médicos de 11 especialidades.

Innovación en el Ámbito Académico

M-Cloud, de la Universidad de Mendoza: infraestructura propia de inteligencia artificial que da a toda la comunidad universitaria acceso gratuito a modelos de lenguaje para enseñar, aprender e investigar.

de la Universidad de Mendoza: infraestructura propia de inteligencia artificial que da a toda la comunidad universitaria acceso gratuito a modelos de lenguaje para enseñar, aprender e investigar. Vendimia Tech , de la Universidad Champagnat: una semana de actividades durante la Vendimia, con hackatón, conferencias y presentación de investigaciones, que conecta a la facultad con el sector tecnológico local e internacional.

, de la Universidad Champagnat: una semana de actividades durante la Vendimia, con hackatón, conferencias y presentación de investigaciones, que conecta a la facultad con el sector tecnológico local e internacional. Laboratorio de Inteligencia Artificial : ATENIA + IAtones Docentes, de la Universidad Juan Agustín Maza: integra la IA generativa en la vida universitaria con un asistente virtual para la planificación docente y talleres prácticos para profesores.

: ATENIA + IAtones Docentes, de la Universidad Juan Agustín Maza: integra la IA generativa en la vida universitaria con un asistente virtual para la planificación docente y talleres prácticos para profesores. Fundación Underc0de: impulsa la educación tecnológica y la inclusión digital con capacitaciones, alianzas y eventos que conectan a jóvenes, docentes e instituciones.

Innovación en el Sector Público

Programa de Entrenamiento en Innovación y Liderazgo Judicial, de JUSLAB y la Universidad Champagnat: en seis años capacitó a más de 2.500 integrantes de poderes judiciales de Latinoamérica en innovación, liderazgo e inteligencia artificial, y dio origen a 360 proyectos.

en seis años capacitó a más de 2.500 integrantes de poderes judiciales de Latinoamérica en innovación, liderazgo e inteligencia artificial, y dio origen a 360 proyectos. Proceso Agéntico de Revisión de Planos, de la Municipalidad de Godoy Cruz: sistema de agentes de IA, desarrollado junto al CONICET, que hace la revisión preliminar de planos de obra según la normativa para agilizar los trámites.

sistema de agentes de IA, desarrollado junto al CONICET, que hace la revisión preliminar de planos de obra según la normativa para agilizar los trámites. EDUTEC, de la Dirección General de Escuelas: programa de transformación digital de la educación pública mendocina que integra conectividad, plataformas como Mendoza Aumentada, inteligencia artificial y formación docente.

Revelación Joven en Innovación Tecnológica (nueva categoría)

Julián Ignacio Fernández, de GalioSec : equipo de estudiantes de la UNCUYO que desarrolló una herramienta de agentes de IA para detectar fallas de seguridad informática y ofrece estos análisis sin costo a ONG.

: equipo de estudiantes de la UNCUYO que desarrolló una herramienta de agentes de IA para detectar fallas de seguridad informática y ofrece estos análisis sin costo a ONG. Agustín Francisco Cerutti, de KAMINO : startup de neurotecnología de San Rafael que mide la atención, la carga cognitiva y el estrés de los equipos de trabajo con sensores de electroencefalografía e inteligencia artificial.

: startup de neurotecnología de San Rafael que mide la atención, la carga cognitiva y el estrés de los equipos de trabajo con sensores de electroencefalografía e inteligencia artificial. Rosario Antonacci, de deMas: marketplace mendocino para comprar y vender usados entre personas, con verificación de identidad y pagos protegidos para evitar estafas.

Cómo se elige a los ganadores

Por primera vez, la votación tiene dos instancias y está abierta hasta el martes 10 de noviembre a las 13.

Los socios del Polo votan con un voto por organización, y cualquier persona puede participar desde el formulario de votación del público: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCnOXmjM544VrDt6S4r4tcBbFKRUAifST4z 7CTvz36OIEHoQ/viewform

En cada categoría, el finalista más votado por el público suma cinco votos extra a los recibidos de los socios.

Premiación

Los ganadores se conocerán el jueves 12 de noviembre en Bodega Chandon, durante la cena de fin de año del Polo TIC Mendoza. Recibirán una distinción, un certificado y la difusión de sus proyectos en los canales de la entidad.

El Polo TIC Mendoza es una organización mixta que integra al sector académico, empresarial y público de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hoy reúne a casi 150 asociados, el doble que hace dos años. Los Premios Polo TIC se entregan desde 2024 y llegan este año a su tercera edición.