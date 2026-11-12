Ariel Fabrizio y Marcelo Benedetti, los empresarios que marcaron el año en Mendoza

En un clima de celebración, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) llevó a cabo este 6 de noviembre su XXI Fiesta Anual de Premiación Empresaria en el Hotel Hilton Mendoza. El encuentro reunió a casi 400 invitados entre socios, empresarios, ejecutivos, autoridades gubernamentales, referentes de cámaras sectoriales y ternados.

Estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo; el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el ministro de Producción de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, entre otras autoridades invitadas.

Como en cada edición, el evento puso en valor la excelencia, la innovación y el impacto del ecosistema empresarial mendocino. Nuevamente, y como es habitual, la contabilización de los votos e instancias de votación contó con el soporte de PwC Argentina.

Durante su discurso de apertura, el presidente de AEM, Jorge Mosso, expresó “Esta noche distinguimos la labor, la trayectoria y el compromiso de los ejecutivos y empresarios mendocinos, reconociendo a quienes, en un año lleno de exigencias, sostuvieron sus empresas, arriesgaron, invirtieron y generaron un impacto real en el desarrollo productivo de nuestra comunidad”.

Además, destacó que “Mendoza es una provincia sana, que hizo del equilibrio fiscal una política de Estado mucho antes de que fuera norma en el país. Y ese orden le permite bajar impuestos. La respuesta de fondo es la complementación de otros sectores a una matriz productiva diversificada. A sectores que son nuestro orgullo -la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo- hoy sumamos la madurez técnica y cívica para desarrollar la minería, la energía y la economía del conocimiento”.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, acompañó la velada y señaló que “Siempre es un gusto acompañar a AEM, un espacio fundamental de interacción entre el sector público y privado que tiene una capilaridad enorme con los dueños

de PyMEs y los ejecutivos que gestionan el día a día de sus empresas. El verdadero motor del desarrollo son los empresarios, productores y trabajadores; por eso la responsabilidad del Estado es acompañarlos con infraestructura,

seguridad jurídica, menos burocracia y una baja progresiva de la presión tributaria”.

Todos los ganadores de la XXI Edición

El premio al Ejecutivo del Año fue para Marcelo Benedetti (Granja Benedetti): “Quienes nos conocen saben que trabajamos muchísimo y que venimos de muy abajo; me ha tocado realizar cada una de las tareas que hoy hace nuestro personal y creo que ese es un mérito enorme.

Detrás de todo esto hay un trabajo gigante, sacrificio y capacitación constante para que la gente se sienta bien atendida en nuestros locales. Quiero agradecer este reconocimiento a AEM, a los empresarios que confiaron en nosotros y en especial a mi hermano y socio, a mi esposa y mis hijas, y a todo el equipo de trabajo de la empresa que hoy es una verdadera familia”, expresó.

Por su parte, la distinción Ejecutivo PyME del año la recibió muy emocionado Ariel Fabrizio (Entre Dos): “Gracias a AEM y a mi familia. Es un desafío permanente liderar una pyme; hoy me gustaría compartir con ustedes que estoy muy orgulloso de hacerlo desde Mendoza, porque creo que tenemos la capacidad de crear marcas, empresas que producen y son iniciativa de nuestra provincia”, señaló el empresario.

Las restantes categorías distinguieron a:

Bodega Boutique: Riccitelli Wines

Empresa del Sector Energético, Petrolero y Minero: Genneia - Parque Solar San Rafael

Proyecto Inmobiliario: Vesta – Criba

Empresa del Sector Comercial: Yacopini BYD

Empresa del Sector Logístico: Andreu Soluciones Logísticas

Empresa del Sector Servicios Financieros: Banco Galicia

Empresa del Sector Seguros: Mercantil Andina

Empresa del Sector Salud: Clínica de Cuyo

Empresa del Sector Gastronómico: Zappa Cocina Mendocina

Hotelería Boutique: Hualta Winery Hotel

Cambio Generacional: Chirca

Empresa del Sector Agroindustrial: Corazón de Lunlunta

Empresa del Sector Exportador: Trivento

Empresa del Sector Conocimiento y Base Tecnológica: Bioboxmed

Empresa Creadora de Empleo: Granja Benedetti

Empresa de Triple Impacto: Doña Paula

La noche tuvo un momento muy especial con la entrega de dos distinciones: la primera, el Premio a la Trayectoria para Diego Pérez Colman e Hipercerámico. Fundada en 1980 por Jorge Gauna, la empresa es un referente de la construcción y el diseño con presencia en Cuyo. Desde hace 30 años, la trayectoria de su gerente general, Diego Pérez Colman, está estrechamente ligada a su crecimiento y consolidación.

En tanto, el Reconocimiento del Año fue para Fundavita, Fundación por la Vida y contra el Cáncer, organización sin fines de lucro con 30 años de intachable trayectoria que trabaja en toda la provincia junto a los hospitales públicos, acompañando a los pacientes oncológicos y oncohematológicos (infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) y su entorno.

Al igual que ocurrió con el Foro Anual AEM, realizado el pasado mes de agosto, la Fiesta fue declarada de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza. Este respaldo a las dos grandes citas de su agenda anual refuerza el compromiso con la comunidad empresarial mendocina y renueva las energías seguir trabajando en el mismo camino.