Con 500 empresas y 15.000 empleos, Mendoza impulsa la primera Zona Industrial Inteligente de Argentina

La Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña (ADERPE) realizó este viernes su tradicional Cena de Fin de Año en el salón Desert Gala, con la participación de cerca de 250 invitados.

El encuentro contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena Latorre; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; la secretaria de Infraestructura, María Teresa Badui y, representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; socios de la institución, empresarios de la Zona Industrial, integrantes de distintas cámaras empresariales y periodistas.

La velada constituyó un espacio de encuentro y vinculación entre los sectores público y privado, para compartir un balance del año, reconocer trayectorias y proyectar los principales desafíos de la actividad industrial y empresarial de Mendoza.

Gloria Magnaghi: un reconocimiento a una trayectoria institucional

Uno de los momentos destacados de la noche fue la intervención de Gloria Magnaghi, referente histórica del empresariado mendocino, quien brindó unas palabras de despedida al concluir su participación en el directorio de ADERPE.

Vargas Arizu: “La perspectiva es buena, pero la realidad es complicada”

Durante su intervención, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, reconoció el complejo escenario que atraviesa la industria argentina y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo productivo.

“La perspectiva es buena, la realidad es complicada, pero entre todos juntos lo vamos a hacer, sector público y sector privado”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor de la industria como parte de la identidad y la historia económica provincial y puso en valor la trayectoria de las empresas del Carril Rodríguez Peña y su contribución al crecimiento de Mendoza. También destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos entre empresarios y representantes del Estado, generar consensos y promover nuevas oportunidades de inversión.

Manuel Ponce: el desafío de construir la primera Zona Industrial Inteligente de Argentina

El presidente de ADERPE, Manuel Ponce, realizó un balance de la evolución del sector industrial y planteó los principales desafíos para consolidar el desarrollo productivo de Mendoza.

Bajo el concepto de “la línea invisible”, puso en valor el rol del empresario como motor de la actividad económica, generador de empleo y protagonista de la transformación territorial. En ese sentido, destacó que la industria manufacturera representa el 25,1% del Producto Bruto Geográfico provincial y señaló que la Zona Industrial del Carril Rodríguez Peña concentra más de 500 empresas y genera más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Entre los desafíos del presente, señaló la necesidad de ampliar la matriz productiva, generar condiciones para atraer nuevas inversiones y revisar la presión fiscal que enfrenta el sector. También remarcó la importancia de fortalecer la infraestructura, la conectividad y la sustentabilidad ambiental.

En este contexto, destacó los avances del Masterplan Rodríguez Peña, cuyo estudio integral completó sus seis etapas. El anteproyecto contempla una intervención de 9,1 kilómetros, con una inversión estimada de $10.000 millones, cinco nuevas rotondas, iluminación LED, ciclovías, veredas y mejoras en la infraestructura de servicios, con el objetivo de ordenar la circulación de aproximadamente 20.000 vehículos diarios.

Asimismo, hizo hincapié en el compromiso ambiental de ADERPE, especialmente en relación con el Colector Pescara, y en la necesidad de avanzar hacia una actividad industrial sustentable.

De cara al futuro, Ponce planteó la necesidad de desarrollar un Plan Industrial Integral que contemple gobernanza, ordenamiento territorial, transformación digital, internacionalización, capacitación y articulación público-privada.

Entre las iniciativas estratégicas, propuso impulsar la creación de un Centro Internacional de Inteligencia Empresaria, vinculado al desarrollo de ciudades inteligentes, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la trazabilidad logística.

El objetivo es avanzar hacia la primera Zona Industrial Inteligente de la Argentina, integrando los principios de la Industria 4.0 y 5.0, con la innovación tecnológica al servicio de las personas y el talento humano como eje central.

Finalmente, destacó la asociatividad como una de las principales fortalezas de ADERPE y convocó a continuar construyendo una agenda común entre empresas, municipios y gobiernos.

Cornejo destacó el aporte de la Zona Industrial al desarrollo de Mendoza

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la importancia estratégica de la Zona Industrial del Carril Rodríguez Peña como uno de los principales motores de la economía provincial, por su aporte al Producto Bruto Geográfico y la concentración de empresas y PyMEs generadoras de empleo.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los empresarios y directivos de la Asociación por la invitación y puso en valor el trabajo que llevan adelante para impulsar el desarrollo industrial y productivo de Mendoza.

Reconocimientos a empresarios y referentes de la Zona Industrial

Durante la cena, ADERPE realizó una entrega de reconocimientos para distinguir a empresarios y referentes de la Zona Industrial por su trayectoria, compromiso y contribución al desarrollo productivo e institucional de Mendoza.

En la categoría Trayectoria y Desarrollo Industrial, fueron distinguidos Reynaldo Ivars, de GranJol SRL, y Alejandro Bianchinelli, de AB Logística, por sus inversiones, la generación de empleo y su aporte al crecimiento de la provincia.

Asimismo, Gonzalo Olivencia, de Alser Logístico, recibió un reconocimiento por su participación activa en ADERPE Joven, su visión de liderazgo y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de empresarios.

También fue distinguida Graciela Bertancud, en reconocimiento a su compromiso con la educación, su vocación de servicio y su valiosa participación en ADERPE Day, contribuyendo a fortalecer el vínculo entre el sector productivo, el ámbito educativo y las nuevas generaciones.

Finalmente, Oscar David fue distinguido por su calidad humana, generosidad y compromiso social, destacando su cercanía con colaboradores, proveedores y clientes, y su ejemplo de esfuerzo y trabajo.

Un cierre para celebrar y proyectar el futuro

La noche concluyó en un clima de celebración y camaradería, con un sorteo de premios entre los presentes y un espacio de humor a cargo de un monólogo que aportó distensión y entretenimiento al encuentro.

De esta manera, ADERPE cerró un nuevo año de trabajo institucional, fortaleciendo los vínculos entre sus socios y referentes del sector público y privado, y renovando el compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento de la Zona Industrial y al desarrollo productivo de Mendoza.