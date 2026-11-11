En su 20° aniversario, BYD Yacopini fue reconocida como Empresa Comercial del Año

Competir, aprender, adaptarse y volver a empezar. Esa filosofía, que Adrián “El Chino” Yacopini conoce bien por su trayectoria en el automovilismo y el Rally Dakar, también atraviesa su manera de entender los negocios. En un año en el que Territorio Yacopini cumple 20 años, BYD Yacopini recibió el premio a la Empresa del Sector Comercial en la XXI Fiesta Anual de Premiación Empresaria de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).

La distinción reconoce el recorrido de una compañía que supo crecer en un mercado exigente, ampliar su presencia regional y asumir nuevos desafíos en una industria que atraviesa una transformación profunda. La ceremonia se realizó este viernes 6 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza, con la participación de referentes del ámbito empresarial provincial.

Para Yacopini, la competencia es parte de su ADN. En las pistas, como en los negocios, el desafío no consiste solamente en llegar primero, sino en sostener el esfuerzo, respetar a los rivales, aprender de los errores y encontrar nuevas oportunidades para seguir avanzando. Una actitud deportiva que trasladó al mundo empresario, donde las reglas del juego cambian permanentemente.

Reinventarse para seguir compitiendo

La incorporación de BYD al grupo representa uno de los ejemplos más claros de esa capacidad de adaptación. En un escenario en el que la electromovilidad modifica la industria automotriz, Yacopini decidió apostar por una marca internacional especializada en vehículos eléctricos e híbridos, incorporando nuevas tecnologías y ampliando las alternativas para los consumidores de Mendoza y San Juan.

No fue una decisión sencilla. En el marco de los 20 años de Territorio Yacopini, el empresario reconoció el trabajo que implicó conseguir la representación de la automotriz china y asumir el desafío de introducir una nueva propuesta en el mercado local.

“Creo que es el momento en que el futuro llegó a Mendoza y no vino para irse; vino para instalarse”, había expresado sobre el desembarco de BYD.

La apuesta también refleja una lectura de los cambios económicos y comerciales: en una economía en constante transformación, las empresas necesitan revisar sus estrategias, anticiparse a las nuevas demandas y estar dispuestas a salir de su zona de confort.

Veinte años de desafíos y crecimiento

La historia comenzó en 2006, cuando la familia Yacopini adquirió la propiedad de avenida San Martín Sur 600, en Godoy Cruz, y puso en marcha Territorio Yacopini. Desde entonces, el grupo incorporó representaciones como General Motors, Volkswagen, Nissan y Ducati, y extendió su actividad hacia San Rafael y San Juan.

A lo largo de estas dos décadas atravesó crisis, cambios de mercado y nuevos escenarios competitivos, con inversiones en infraestructura, servicios de posventa y diversificación de su oferta.

“Siempre digo lo mismo, es lo que he tratado de sacar de lo bueno de mi padre: que no hay que rendirse, hay que tener mucha actitud, ser humilde, respetar a los competidores”, sostuvo Yacopini al repasar su trayectoria.

El premio AEM 2026 llega así como un reconocimiento a ese camino, pero también como un impulso para lo que viene. Porque, tanto en una competencia deportiva como en el mundo de los negocios, el verdadero desafío es mantenerse en movimiento, aprender de cada experiencia y tener la capacidad de reinventarse para seguir compitiendo y dejando huella.