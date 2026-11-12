Grupo Huentala logra un hito nacional: todos sus hoteles alcanzaron la máxima certificación en sustentabilidad

En un logro que marca un hito en la hotelería nacional, Grupo Huentala anunció que Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton y Huentala Hotel obtuvieron la prestigiosa Ecoetiqueta Hoteles Más Verdes en el nivel ORO, la máxima distinción otorgada por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) a través de su Estándar de Gestión Sustentable.

Con esta certificación, y sumada a la previa distinción de Sheraton Mendoza Hotel, Grupo Huentala no solo reúne a los tres únicos hoteles con nivel ORO de la provincia de Mendoza, sino que se convierte en el primer grupo de hotelería de lujo a nivel nacional en lograr que el 100% de sus establecimientos alcancen la máxima categoría sustentable del país.

Compromiso integral y gestión de excelencia

La obtención del nivel ORO es el resultado del trabajo coordinado entre las diversas áreas operativas de los tres hoteles. El Estándar de Gestión Sustentable de la AHT audita de manera exhaustiva el uso eficiente y la conservación del agua y la energía, la gestión responsable de residuos, el consumo consciente de insumos locales, el desarrollo social y comunitario, y el bienestar y capacitación de los colaboradores.

"Este reconocimiento pone en valor la dedicación y el trabajo conjunto de todos los equipos que forman parte de nuestros hoteles. Alcanzar la máxima distinción sustentable en todas nuestras propiedades demuestra que la hotelería de lujo y la sostenibilidad pueden y deben avanzar de la mano, marcando un estándar de calidad y responsabilidad para el turismo de Mendoza y de Argentina", señalaron desde la dirección de Grupo Huentala.

Liderazgo y turismo responsable

Este logro consolida a Grupo Huentala como un referente indiscutido en hospitalidad sustentable, donde conviven la gastronomía de excelencia, el arte, la vitivinicultura de alta gama con Huentala Wines y las iniciativas de impacto social impulsadas por Fundación Huentala.

Acerca de Grupo Huentala

Grupo Huentala es un ecosistema mendocino dedicado a la hospitalidad, la gastronomía, el arte y el vino. Reúne en la capital provincial a Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton —el primer hotel bodega urbano de América—, junto a su bodega de alta gama Huentala Wines en La Isabel Estate, Gualtallary (Valle de Uco), y los programas comunitarios de Fundación Huentala.