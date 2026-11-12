Deep into the Valley: vuelve el festival que combina música electrónica, vinos y gastronomía entre montañas

Los viñedos de Bodega Lamadrid, ubicados en Las Compuertas, serán el epicentro de una nueva edición de Deep into the Valley, el 1er Festival Boutique de Deep, Organic y Progressive House de Mendoza, que cumple su cuarto encuentro ofreciendo una combinación única de música electrónica de calidad, vinos Premium, coctelería de autor y gastronomía recomendada por la Guía Michelin, en uno de los rincones más lindos de la provincia, a los pies de la Cordillera de los Andes.

En esta oportunidad, Deep into the Valley se une al sello discográfico Armoony y a la productora Natvre para presentar al talentosísimo DJ y productor argentino Nicolás Rada, referente internacional del Progressive House, que ha compartido escenarios y cabinas con grandes figuras de la escena como Hernán Cattáneo y Nick Warren.

Comenzando a media tarde, el viernes 4 de diciembre, entre las 16 y las 3am, Deep into the Valley invita a conectarse con el entorno inconmensurable de la tierra del vino, en una fiesta que combina los sonidos más profundos, refinados y bailables del Deep, Organic y Progressive House con el encanto de beber ricos vinos copa en mano, rodeados de viñedos y montañas.

La cita tendrá lugar en un fin de semana muy especial para Mendoza, que recibirá a miles de amantes de la música electrónica llegados desde distintos puntos de la Argentina y del exterior, consolidando a la provincia como uno de los destinos más atractivos para disfrutar de este género musical.

EXPERIENCIAS, BEBIDAS Y SABORES

Los vinos, la gastronomía y la coctelería serán nuevamente protagonistas de Deep into the Valley, complementando la refinada propuesta musical con una selección de experiencias para disfrutar copa en mano, entre viñedos y montañas.

De 16:00 a 20:00 h, la entrada incluye experiencias y degustaciones de vinos y kombucha, para descubrir y disfrutar una cuidada selección de bebidas durante la jornada.

Wine Experiences by Lamadrid

Desde el inicio del evento, la bodega invitará a descubrir algunas de sus mejores etiquetas a través de entretenidas degustaciones. La clave será llegar temprano para disfrutar de vinos fuera de serie, a pocos metros de donde nacen sus uvas.

Gastronomía recomendada por la Guía Michelin by Lucas Olcese

El multipremiado chef mendocino Lucas Olcese, responsable del restaurante Los Bocheros de Bodega Lamadrid, ofrecerá exquisitas preparaciones en formato street food, especialmente pensadas para disfrutar en un ambiente festivo y descontracturado.

Wine & Cocktail Bar

Aperitivos, cocktails de autor, vinos por copa y una cuidada selección de bebidas espirituosas Premium estarán disponibles durante todo el festival, tanto en formato individual como Bottle Service, acompañando los brindis y el baile hasta bien entrada la madrugada.

Kombucha para refrescarse y recargar energía

La bebida que hoy es tendencia en los festivales de música electrónica más cool del mundo también estará presente en el nuestro, presentada por OY Kombucha, en entretenidas degustaciones de todos sus sabores.

UN VIAJE POR LO MEJOR DEL DEEP & PROGRESSIVE HOUSE

Sobrevolando los cielos y cumbres nevadas de Mendoza llega por primera vez a Deep into the Valley el talentosísimo DJ y productor argentino Nicolás Rada, uno de los grandes referentes internacionales del Progressive House y headliner de esta cuarta edición.

Con música editada en prestigiosos sellos internacionales como The Soundgarden, de Nick Warren, y una extensa trayectoria que lo ha llevado a recorrer algunas de las principales pistas del mundo, Rada se ha consolidado como uno de los artistas argentinos de mayor proyección internacional dentro del género.

En esta oportunidad, será el encargado de llevarnos hacia los sonidos más profundos y progresivos de la noche, en un escenario natural incomparable, rodeado de viñedos y montañas.

Deep into the Valley y Armoony Showcase completan la propuesta musical con una selección de artistas de la escena electrónica argentina, en un recorrido que comenzará durante la tarde y continuará hasta las primeras horas de la madrugada.

El line up contará con Déléstage, DJ residente y creador de Deep into the Valley, con más de dos décadas de trayectoria y presentaciones en cabinas tanto nacionales como internacionales, entre las que se destacan una residencia en Pachá Buenos Aires así como varias fechas en Big One (Palacio Alsina), Mint (The Bow), The Shamrock Basement, Cerebro (BRC) y Sobremonte (MDQ), entre otras.

También será parte EVEN YOU, dúo de DJs y productores de Buenos Aires integrado por Fran Retacco y Lucas Fumston. Su propuesta musical nace del encuentro de dos trayectorias y universos sonoros que convergen en una identidad propia, fusionando las texturas orgánicas del Afro House con grooves hipnóticos, melodías envolventes y matices del Melodic House & Techno. Un sonido de carácter progresivo y atmosférico, pensado para construir experiencias musicales que conectan ritmo, energía y emoción.

El line up se completa con los artistas que integran el roster de Armoony Showcase, quienes se presentarán en tres sets b2b especialmente preparados para esta edición:

Juan Ibáñez b2b Natiivo, dos artistas de reconocida trayectoria internacional, siendo Ibáñez oriundo de La Rioja y quien ha recorrido escenarios de Europa, Asia y Latinoamérica, compartiendo cartel con grandes referentes de la talla de John Digweed y Guy Mantzur, y que cuenta con producciones editadas en los reconocidos sellos The Soundgarden y Mango Alley.

Por su parte, Natiivo, fundador de Armoony y partner de esta edición, ha llevado su música a Ibiza, Bali, Tulum y Dubái, destacándose su participación en el Amsterdam Dance Event (ADE) 2024, elegido por Nick Warren para integrar el showcase de The Soundgarden.

Leandro Murua b2b Valentinna, siendo el primero de ellos un reconocido productor cordobés, con lanzamientos en más de 70 sellos internacionales, incluyendo The Soundgarden y Mango Alley, ha alcanzado el Top 100 de Beatport. Junto a él, la DJ y productora mendocina Valentinna, con presentaciones en Argentina, Brasil, Chile, España y Tailandia, y escenarios compartidos con Nick Warren, Ezequiel Arias y Mariano Mellino, aportará su sonido groovero y melódico a esta nueva edición.

B.I.G (Art) b2b Casnik, completando la propuesta, siendo ellos dos destacados productores argentinos de Progressive House, con música editada en prestigiosos sellos internacionales como Mango Alley, Univack, Balkan Connection y 3rd Avenue, y el apoyo de grandes referentes como Guy J, Guy Mantzur y Hernán Cattáneo.

CÓMO PARTICIPAR

Los asistentes pueden adquirir sus entradas a la venta desde la plataforma BOMBO, ingresando a la web oficial del evento www.deepintothevalley.com