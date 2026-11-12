Cuenta regresiva para la nueva bodega de Peñaflor: operará desde 2027 con capacidad para 15 millones de litros

El Gobernador Alfredo Cornejo visitó y recorrió las instalaciones de la nueva bodega del Grupo Peñaflor en Tunuyán, que se encuentra prácticamente finalizada y próxima a ser inaugurada. Lo hizo acompañado por el intendente Emir Andraos; el gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor, Gaspar Travaglini; el director de Vitivinicultura, Marcelo Belmonte, y la directora de Operaciones de la empresa, Laura Schilman.

Durante la recorrida, Cornejo destacó la importancia de esta inversión de US$ 44 millones para el desarrollo productivo de Mendoza y señaló que la puesta en marcha de una bodega de última generación representa una gran noticia para la provincia.

En ese sentido, remarcó que fortalece una actividad profundamente ligada a la identidad mendocina y a su economía, al tiempo que incorpora tecnología de vanguardia y genera nuevas oportunidades de empleo.

El mandatario también subrayó que este tipo de proyectos contribuye a consolidar a Mendoza como una de las grandes capitales mundiales del vino, fortaleciendo su competitividad y proyección internacional.

Además, el Gobernador destacó que la decisión del Grupo Peñaflor de invertir en la provincia reafirma la confianza del sector privado en Mendoza como destino para inversiones de mediano y largo plazo, con capacidad para generar empleo de calidad y desarrollar recursos humanos especializados en distintas áreas profesionales. “Mendoza sigue siendo un lugar elegido para inversiones de largo plazo”, sostuvo.

La nueva bodega cuenta con tecnología de última generación para optimizar sus procesos productivos. Tendrá capacidad para procesar 20 millones de kilos de uva y elaborar aproximadamente 15 millones de litros de vino. La inauguración del nuevo espacio estará lista para la próxima vendimia, prevista para marzo de 2027.

Por su parte, el director de Vitivinicultura del Grupo Peñaflor destacó el alto nivel de tecnificación del establecimiento y su aporte a la calidad y productividad de la elaboración de vinos. Belmonte señaló que su ubicación en el corazón del Valle de Uco permitirá optimizar el abastecimiento de los productores de la zona.

También resaltó que la infraestructura fue diseñada para responder a los desafíos que plantea el cambio climático y adaptarse a ventanas de cosecha cada vez más acotadas, en función de las condiciones climáticas globales.