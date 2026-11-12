De la oficina a los viñedos: Entre Cielos inaugura un novedoso espacio de cowork para empresas

En un mundo donde los límites entre la vida profesional y personal son cada vez más difusos, Entre Cielos Wine & Wellness Hotel presenta una propuesta diferente: un nuevo espacio de CoWork diseñado para integrar la productividad con la paz del entorno natural.

Ubicado en Luján de Cuyo, a sólo 15 minutos de la ciudad de Mendoza, este espacio llega para transformar las jornadas de trabajo, capacitaciones y reuniones de equipo en experiencias memorables.

La propuesta de bienestar corporativo nace de la premisa de que un entorno de calma es clave para la creatividad. Lejos del estrés de la oficina tradicional, el CoWork de Entre Cielos invita a los equipos a salir de la rutina, permitiendo que la naturaleza se convierta en la mejor aliada para la estrategia y el desarrollo profesional.

“El entorno influye directamente en nuestra capacidad para innovar y colaborar. En Entre Cielos, entendemos que las mejores ideas no solo surgen frente a una pantalla, sino también en el intercambio, en la pausa y en la conexión con lo que nos rodea.

Con esta nueva propuesta, queremos ofrecer a las empresas un lugar donde el trabajo fluya de manera orgánica, complementado por la excelencia de nuestra gastronomía y la profundidad de nuestro Spa Hamam”, señala Carina Posca, Gerente General de Entre Cielos.

Una experiencia integral, a medida

El espacio de CoWork en Entre Cielos no es una solución estándar, sino una propuesta personalizada. Cada encuentro puede configurarse según las necesidades específicas de la empresa, permitiendo complementar las jornadas de trabajo con:

Gastronomía de altura : Coffee breaks, almuerzos de negocios o cenas de cierre de jornada en Nube Restaurante, donde el producto local y el vino son protagonistas.

: Coffee breaks, almuerzos de negocios o cenas de cierre de jornada en Nube Restaurante, donde el producto local y el vino son protagonistas. Bienestar absoluto: Sesiones de desconexión en el Spa Hamam, el primer spa de estilo tradicional turco en Latinoamérica, diseñado para renovar energías tras intensas jornadas de planificación.

Sesiones de desconexión en el Spa Hamam, el primer spa de estilo tradicional turco en Latinoamérica, diseñado para renovar energías tras intensas jornadas de planificación. Alojamiento de lujo: La posibilidad de extender la experiencia con una estadía en el hotel, elevando el formato de retiro corporativo a un nivel superior.

La posibilidad de extender la experiencia con una estadía en el hotel, elevando el formato de retiro corporativo a un nivel superior. SkyGym: un gimnasio funcional a cielo abierto para el cuidado del cuerpo y la mente.

Con esta inauguración, Entre Cielos consolida su posición como un destino versátil, capaz de atender tanto a viajeros de placer que buscan el descanso, como a equipos corporativos que comprenden que el bienestar es, en definitiva, la mejor herramienta de productividad.

Acerca de Entre Cielos Wine & Wellness Hotel

Ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, Entre Cielos es un hotel boutique pionero en bienestar, que combina una propuesta

gastronómica de excelencia y una experiencia de spa única en la región.

Con una arquitectura que rinde homenaje al paisaje mendocino, el hotel es un referente de lujo, serenidad y hospitalidad en Argentina.

Para más información, visite entrecielos.com.