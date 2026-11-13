Un lomo cada tres segundos: el Festival Mendocino del Lomo movió cerca de $200 millones en Godoy Cruz

Durante dos noches, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona funcionó como una gran cocina a cielo abierto para albergar el Festival Mendocino del Lomo. Con una convocatoria que superó las 35.000 personas entre el 7 y el 8 de noviembre, el evento consolidó a la comuna como la capital de este clásico gastronómico. En ese sentido, se lograron cifras récord de consumo que dinamizan la economía local.

Al respecto, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, remarcó el valor de esta propuesta para la comuna: “El lomo es patrimonio de Godoy Cruz, pero sobre todo es trabajo. Cada sandwich que se vendió en el festival es un pedazo de economía que se queda en manos de comerciantes, cocineros y emprendedores mendocinos.

Es por eso que apostamos a eventos que generen oportunidades concretas de empleo y dinamicen la actividad comercial de nuestro municipio. Además, ofrecemos esparcimiento y cultura a las familias”.

Récord de ventas y ritmo frenético en las parrillas

En dos jornadas, los 13 puestos lomiteros despacharon 13.748 lomos, lo que representó un ritmo de venta de casi 23 unidades por minuto: uno cada dos o tres segundos. Para dimensionar el volumen del encuentro, si se pusieran todos esos sándwiches uno detrás de otro, la fila mediría 2,7 kilómetros, el equivalente a 26 canchas de fútbol.

El acompañamiento incluyó además 4.860 conos de papas, 2.000 litros de cerveza artesanal (4.130 pintas) y 4.725 gaseosas y aguas, registrando un gasto promedio por asistente cercano a los $6.000.

Impacto económico y empleo local

La iniciativa, respaldada por la declaración del Concejo Deliberante que reconoció al lomo como patrimonio intangible del departamento, fue un verdadero motor productivo. Este festival generó un movimiento total de $201 millones que quedaron en el circuito económico de la comuna. De esta manera, cada lomitería facturó en promedio $10,6 millones en un solo fin de semana.

Gastronomía, cultura y espacio para emprendedores

Los artesanos del Programa de Emprendedores de Godoy Cruz también tuvieron su espacio. Allí, vendieron cerca de $5,5 millones en indumentaria, cosmética, objetos de diseño y productos regionales.

La propuesta se completó con la competencia gastronómica con jurado de chefs para elegir el mejor lomo. A ello se sumó la votación del público en la categoría Lomo Popular. Por su parte, la ambientación musical impulsada por DJs con música de los 80, 90 y 2000 fue un éxito.

Los resultados de la competencia

Así, también hubo lugar para la votación del jurado especializado y la elección que realizó el público. En esta edición del Festival Mendocino del Lomo, los ganadores fueron: