Tras convocar a más de 12.000 personas en el país, Chachingo Wine Fair cierra el año en Mendoza

Los días jueves 19 y viernes 20 de noviembre, se realizará una nueva edición de Chachinto Wine Fair, la destacada feria de vinos que se desarrolla en el predio de Casa Vigil (en Chachingo).

La propuesta cuenta con la participación de más de 55 bodegas, entre las que se destacan algunas de las firmas más destacadas del país, en conjunción con pequeños y medianos productores de la industria del vino de Argentina.

Chachingo Wine Fair funcionará de 19 a 23 horas y contará con mini shows de música sumamente destacados. El valor de la entrada es de $ 45.000 e incluye degustación de los vinos de la feria (más de 250 etiquetas).

El evento contará además con gastronomía exclusiva de Casa Vigil, degustaciones de cerveza, aceite de oliva, kombucha y gin. Las entradas pueden adquirirse en: Entra Web (https://www.entradaweb.com.ar/evento/0ad0ed40/step/1).

La novedad sobre este tema es que sólo se pondrán a la venta 500 entradas por día. más, la propuesta incluye el hecho de que la mayoría de los stands del evento serán atendidos por sus propios productores.

"El objetivo de la Chachingo Wine Fair es mostrar la diversidad del vino argentino y compartir entre productores. Vamos a tener muchos protagonistas de la industria participando de nuestra feria de Mendoza.

Hemos tenido un gran año de Chachingo Wine Fair con ediciones en muchas ciudades destacadas del país y estamos muy felices con esta nueva fecha en Casa Vigil", comenta Fernando Gabrielli (Co-Founder de la feria).

La de Casa Vigil será la octava versión de Chachingo Wine Fair en 2026.

Este año el evento ya se desarrolló en el mes de Marzo en Park Hyatt Mendoza, en Abril en Salta (en el Centro de Convenciones de Salta), en Mayo en Rosario (en Puerto Norte), Julio en Córdoba (Hotel Holiday Inn), Agosto en Buenos Aires (en Alvear Icon Hotel), Septiembre en Bariloche en Sheraton Bariloche Hotel y Octubre en Mar del Plata (en el Haras Santa María del Mar). Todas estas ediciones se realizaron con entradas agotadas. En lo que va del año el evento ya ha convocado a más de 12.000 personas a lo largo y ancho de Argentina.

En concordancia con distintos programas sobre consumo responsable que se desarrollan en Argentina, Chachingo Wine Fair ofrecerá puestos de hidratación (sin costo alguno, a cargo de la Eco de los Andes) y además contará con la adhesión de Bus Vitivinícola. Habrá un vehículo del Bus Vitivinícola que partirá desde Edificio Recoleta Colón (y otros puntos) hacia la feria los días 19 y 20 de noviembre desde las 18.30 horas. El costo de este pasaje será de $206.000 (transporte ida y vuelta) y puede adquirirse en: www.busvitivinicola.com

Paradas Fijas donde subir al Bus Vitivinícola:

• 18:30 hs Edificio Recoleta Colón. Av. Colón 423.

• 18:35 hs Chill Inn Hostel. Av. Arístides Villanueva 385.

• 18:39 hs Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel. Av Emilio Civit 348.

• 18:43 hs Hotel Park Hyatt Mendoza. Av. Chile 1124, Ciudad de Mendoza.

• 18:48 hs Kiosco Garibaldi al Paso. Av. San Martín 1111 esq. Garibaldi

• 18.58 hs Hilton Mendoza. Boulevard Pérez Cuesta esquina Lateral Norte Acceso Este.

• 19:10 hs Liniers Green Market. Liniers 1051, Luján de Cuyo, Mendoza

Los interesados en adquirir el traslado deberán comunicarse por WhatsApp al: + 54 9 2612 63-

9439.

Bodegas participantes

Berna Wines, Bodega El Bayeh, Bodega Laborde, Bressia, Cadus, Carinae, Casa Pirque, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Cuarto Dominio, Dante Robino, Domaine Alma Negra, El

Enemigo, El Relator, Espíritu Evolutivo Wines, Familia Bocardo Proemio Wines, Familia Schroeder,

Finca La Celia, Fuego Blanco, Grazie Mille Vinos, Guardianes de la Naturaleza, Jorge Rubio, Kalós

Wines, Lo Sance, Luca Wines, Lui Wines, Luigi Bosca, Lupa Wines, Martino Wines, Mil Suelos,

Monteviejo, Mosquita Muerta, Nieto Senetiner, Niven Wines, Onofri Wines, Otro Loco Más,

Pascual Toso, Paso a Paso Wines, Penedo Borges, Presente Vinos, Pulenta Estate, Riccitelli Wines,

Ruca Malen, Sábato Wines, Santa Julia, Sueños de Revolución, Tempus Alba, The Wine Plan,

Trivento, Vinos de la Luz, Vinos Manija, Viña Artesano, Viña de Ángeles, Vistalba, Weinert y

Zuccardi Valle de Uco.

Música en vivo

El evento contará con dos destacados shows musicales. El jueves será el turno de los mendocinos de “Stone Willy’s”, (covers de The Rolling Stones). Mientras que el viernes se subirá al escenario el

destacado artista Joe Fernández, con su exitoso stand up de astrología y vino.

Para más información sobre el evento se seguir la cuenta de Instagram: @chachingowinefair

Banco Macro, Turismo Mendoza, Yacopini Mercedes Benz, Ramondín, Tinto Label, Maipú Municipio, Eco de los Andes, Chachingo Wine Fair Shop, The Wine Time, Bus Vitivinícola, Cata, Volf Mendoza, Gabrielli PR Agencia de Comunicación y Casa Vigil serán los sponsors de este destacada muestra de productores de vinos de Argentina.