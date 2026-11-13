Mendoza será sede de una cumbre clave para atraer inversiones al negocio del cobre

En un escenario internacional marcado por el crecimiento de la demanda de cobre y los desafíos para ampliar su producción, Argentina se encuentra ante una oportunidad para desarrollar sus recursos minerales y ampliar su participación en el mercado mundial.

La transición energética, la electrificación del transporte y la expansión de las redes eléctricas impulsan el consumo de un metal estratégico, mientras que las provincias argentinas con potencial cuprífero avanzan en proyectos de exploración y desarrollo que podrían transformar el perfil productivo del país.

Este será uno de los temas de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se realizará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza.

Entre las actividades previstas, el panel Mesa del Cobre + AmCham reunirá a los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; y Raúl Jalil, de Catamarca.

La conversación será moderada por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y Martín Genesio, vicepresidente de AmCham Argentina y CEO de AES Argentina Generación.

El encuentro permitirá analizar el potencial de las cinco provincias que integran la Mesa del Cobre, sus diferentes experiencias en el desarrollo minero y los desafíos compartidos para atraer inversiones, ampliar la exploración, fortalecer la infraestructura y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.

La participación conjunta de estas jurisdicciones adquiere especial relevancia en un momento en el que Argentina busca recuperar la producción de cobre a gran escala y consolidar una cartera de proyectos capaces de abastecer parte de la creciente demanda internacional.

La demanda mundial de cobre podría crecer 50% hacia 2040

El cobre se ha convertido en uno de los minerales más importantes para la transformación energética mundial. Su elevada conductividad eléctrica y sus múltiples aplicaciones industriales lo hacen indispensable para la fabricación de cables, redes de transmisión, vehículos eléctricos, aerogeneradores, equipamiento tecnológico y sistemas de almacenamiento de energía.

Según el último informe Cobre: panorama global y perspectivas para la Argentina, elaborado por el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería argentina, la demanda mundial del mineral podría aumentar un 50% hacia 2040, pasando de 27,7 millones de toneladas anuales a aproximadamente 42 millones.

El estudio señala que los vehículos eléctricos requieren cerca de un 140% más de cobre que los convencionales, mientras que el crecimiento de las energías renovables y la modernización de las redes eléctricas continuarán incrementando las necesidades de abastecimiento.

Sin embargo, ampliar la producción representa uno de los grandes desafíos de la industria. Desde el descubrimiento de un yacimiento hasta el inicio de su explotación pueden transcurrir, en promedio, 17 años. Los extensos plazos de exploración, evaluación, financiamiento y construcción dificultan que la oferta responda rápidamente a los aumentos del consumo.

Esta situación abre nuevas perspectivas para América del Sur, donde la Cordillera de los Andes concentra cerca del 40% de las reservas mundiales de cobre.

Chile es actualmente el principal productor del mundo, con 5,3 millones de toneladas extraídas en 2025, equivalentes al 23% de la producción global. Perú también ocupa un lugar destacado en el mercado internacional, mientras que Argentina cuenta con importantes recursos geológicos todavía sin desarrollar.

La creciente necesidad de cobre y los desafíos para incorporar nuevos yacimientos serán abordados durante la Cumbre en el workshop Entendiendo el mercado global del cobre: un futuro con riesgo de escasez, a cargo de Nicolás Daher, economista y analista de The Economist.

Argentina podría alcanzar una producción de 1,5 millones de toneladas de cobre en 2035 Argentina cuenta con recursos de cobre estimados en 117,91 millones de toneladas y reservas probadas y probables de 17,1 millones de toneladas, según el informe de Cancillería.

Aunque el país dejó de producir cobre a gran escala tras el cierre de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, en 2018, dispone de siete proyectos avanzados que podrían permitirle recuperar su participación en el mercado internacional.

Las proyecciones de la Secretaría de Minería, recogidas por Cancillería, indican que estos desarrollos podrían alcanzar una producción conjunta de 1,5 millones de toneladas anuales en 2035, equivalente al 6,1% de la producción mundial estimada para ese año.

El impacto económico también podría ser significativo. El informe proyecta exportaciones argentinas de cobre por USD 4.617 millones en 2030 y USD 18.712 millones en 2035, siempre que se concreten las inversiones y los cronogramas de producción previstos.

En ese escenario, el cobre podría convertirse en el principal producto de exportación minera del país y representar más de la mitad de las ventas externas del sector.

El interés internacional por estos recursos también se refleja en la exploración. El presupuesto destinado a buscar nuevos yacimientos de cobre en Argentina pasó de USD 32 millones en 2020 a más de USD 160 millones en 2025, un crecimiento que demuestra la importancia que está adquiriendo el país dentro de las estrategias de inversión de la industria.

Cinco provincias con proyectos y oportunidades de desarrollo

San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza y Jujuy presentan diferentes grados de avance en el aprovechamiento de sus recursos minerales. La articulación entre estas provincias busca fortalecer las condiciones para desarrollar nuevos proyectos, atraer capitales y ampliar la participación de empresas y trabajadores locales en la cadena de valor minera.

San Juan concentra cuatro de los siete proyectos cupríferos más avanzados del país: Vicuña, que integra Josemaría y Filo del Sol; Los Azules; El Pachón y Altar. Estas iniciativas representan inversiones de gran magnitud y podrían aportar una parte sustancial de la futura producción argentina.

Catamarca cuenta con MARA, que busca integrar el yacimiento Agua Rica con la infraestructura existente de Alumbrera. El proyecto contempla una producción promedio estimada de 168.500 toneladas anuales de cobre.

En Salta, Taca Taca representa uno de los principales desarrollos cupríferos del noroeste argentino, con una inversión estimada de USD 5.250 millones y una producción promedio proyectada de 205.000 toneladas anuales.

Mendoza participa de esta cartera con PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, que cuenta con la aprobación de su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contempla una inversión total de USD 891 millones y proyecta una producción de aproximadamente 40.000 toneladas de cobre por año.

La provincia también avanza en la ampliación de su actividad exploratoria mediante Malargüe Distrito Minero Occidental, que abarca aproximadamente 18.000 kilómetros cuadrados, y el Distrito Minero Mendoza Norte, que reúne 20 proyectos distribuidos en 65 propiedades mineras.

Jujuy, por su parte, cuenta con una trayectoria vinculada a la minería metalífera y al desarrollo de proyectos polimetálicos, además de oportunidades para ampliar la exploración de cobre.

Las diferencias entre las etapas de desarrollo de cada provincia ofrecen la posibilidad de compartir experiencias y abordar necesidades comunes vinculadas con la infraestructura, el financiamiento, la gestión ambiental, la formación de recursos humanos y el desarrollo de proveedores.

Andean Bridge y las oportunidades para atraer inversiones

Uno de los principales desafíos para el crecimiento del cobre argentino es conseguir financiamiento para transformar los recursos geológicos en proyectos productivos.

La exploración minera requiere inversiones de alto riesgo y plazos prolongados, mientras que la construcción de una mina demanda capital, infraestructura y estudios técnicos que permitan evaluar su viabilidad económica y ambiental.

En este contexto, Mendoza impulsa a través de Impulsa Mendoza la iniciativa Andean Bridge, destinada a conectar proyectos mineros con inversores y mercados internacionales de capitales.

La propuesta busca fortalecer la vinculación entre empresas de exploración, instituciones financieras y potenciales socios estratégicos, facilitando el acceso a herramientas de financiamiento y ampliando las oportunidades para proyectos en diferentes etapas de desarrollo.

Este trabajo se complementa con acciones de promoción internacional, encuentros con representantes de bolsas de valores y espacios de vinculación entre empresas, inversores y proveedores.

La Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible también incluirá un panel sobre estrategias de inversión en exploración, con la participación de los especialistas canadienses Neil Adshead, Nicole Adshead-Bell y Joe Mazumdar, moderado por Sebastián Piña, gerente general de Impulsa Mendoza.

La agenda contará además con una presentación de BHP sobre las perspectivas del cobre en América Latina y su programa Xplor, orientado a acelerar el desarrollo de empresas exploradoras.

Estos espacios permitirán analizar qué condiciones buscan los inversores, cómo se financian las primeras etapas de un proyecto y cuáles son las oportunidades que presenta Argentina para captar nuevos capitales.

Mendoza y Chile: integración para fortalecer la cadena de valor minera

La cercanía con Chile, principal productor mundial de cobre, representa una oportunidad estratégica para Mendoza y para el desarrollo de una región minera integrada a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

La cooperación puede contribuir a fortalecer capacidades técnicas, incorporar tecnología, ampliar la formación de trabajadores y generar nuevas oportunidades para empresas proveedoras de bienes y servicios.

La Cumbre incluirá el panel Mendoza y Chile mejorando sus capacidades como región minera, con representantes de instituciones especializadas de ambos países, entre ellas el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) y Fundación Plan Pilares.

El intercambio estará orientado a identificar oportunidades de colaboración en el desarrollo de proyectos, la formación de capital humano y el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales.

El informe de Cancillería también destaca la importancia del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre Argentina y Chile en 1997, que establece herramientas de cooperación para facilitar el desarrollo de proyectos en zonas fronterizas.

Esta articulación resulta especialmente relevante para los yacimientos ubicados en áreas cordilleranas, donde las inversiones en infraestructura, energía y logística son fundamentales para alcanzar la producción y conectar los proyectos con los mercados internacionales.

El desafío de transformar el potencial del cobre en desarrollo productivo

Las perspectivas del mercado internacional abren una oportunidad para que Argentina avance en la producción de uno de los minerales más demandados por la transición energética. Sin embargo, el desarrollo de nuevos yacimientos requiere inversiones sostenidas, infraestructura, planificación y capacidades técnicas que acompañen las distintas etapas de la actividad.

La coordinación entre las provincias, la articulación con los mercados de capitales y el fortalecimiento de proveedores locales serán factores importantes para aprovechar ese potencial.