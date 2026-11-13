Mendoza reunirá a empresarios y emprendedores en una nueva edición de la Semana Global del Emprendimiento

Se viene una nueva edición de la Semana Global del Emprendimiento, un encuentro que reúne a distintos actores del ecosistema empresarial y productivo de la provincia para compartir experiencias, incorporar herramientas y generar nuevas oportunidades de vinculación.

La tercera edición se realizará el próximo 26 de noviembre, desde las 8.30 h, en la Nave Cultural, y es impulsada por la Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza.

La jornada propone un espacio de encuentro para empresas, empresas jóvenes, instituciones y actores vinculados al desarrollo productivo, con una agenda que abordará diferentes desafíos y oportunidades para el crecimiento empresarial.

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Una jornada para aprender, conectar y hacer crecer las empresas

Durante el encuentro se desarrollarán charlas y paneles vinculados a temáticas centrales para el desarrollo de las empresas, como el acceso al financiamiento, las herramientas para escalar, el crecimiento de los negocios, las nuevas oportunidades y la generación de vínculos.

La agenda también contempla espacios de intercambio y networking, con el objetivo de favorecer la conexión entre quienes forman parte del ecosistema empresarial mendocino y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Como parte de la jornada, además, se realizará un reconocimiento a distintos actores del ecosistema mendocino que durante este año fueron parte de las acciones y propuestas impulsadas por la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, destacando su participación y aporte al fortalecimiento del entramado empresarial de la provincia.

Una propuesta que también llega al Valle de Uco

Al igual que en la edición anterior, la Semana Global del Emprendimiento también tendrá una propuesta en el Valle de Uco, con el objetivo de ampliar el alcance de la iniciativa y acercar estos espacios de formación, intercambio y vinculación a empresas de distintos puntos de la provincia.

La incorporación de actividades en diferentes territorios forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el ecosistema empresarial mendocino y generar oportunidades de participación para empresas y actores productivos de toda la provincia.

En 2025, la Semana Global del Emprendimiento amplió su alcance territorial con actividades en Ciudad de Mendoza, Valle de Uco y la zona Sur, reuniendo a más de 400 participantes en sus distintas propuestas.

La iniciativa cuenta con antecedentes de crecimiento desde su primera edición. En 2024, el encuentro reunió a más de 350 participantes vinculados al ecosistema empresarial, incluyendo empresas, incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión, consolidándose como un espacio de capacitación, networking y conexión estratégica.

Agenda | 26 de noviembre

Nave Cultural – Ciudad de Mendoza

08.30 h Acreditación

09.00 h Apertura institucional | Sala 2

Apertura institucional | Sala 2 09.30 h Main Speaker | Finanzas en femenino | Sala 2: Lara Lopez Calvo: Economista (UBA) y Magíster en Finanzas (UCEMA) - Elena Alonso: Economista – CEO de Emerald Capital. Modera: Andrea Nallim – Directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción.

Main Speaker | Finanzas en femenino | Sala 2: Lara Lopez Calvo: Economista (UBA) y Magíster en Finanzas (UCEMA) - Elena Alonso: Economista – CEO de Emerald Capital. Modera: Andrea Nallim – Directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción. 10.30 h Panel | Emprendimientos que prometen | Sala 2 Federico Robello (Guchini), Gregorio Badja (Valca), Milagros Mac Donnell (NUSHKA – Santa Felizia), Juan Marcelo Paz (Novomines), y Javier Arnau (Imi Healt), Sebastián Zaragoza (Scala), Micaela Alejandro: Estratega de negocios Digitales y Giuliana Dellape (We do it marketing). Modera: Gisela Rivarola – WOW Mujeres Activas

Panel | Emprendimientos que prometen | Sala 2 Federico Robello (Guchini), Gregorio Badja (Valca), Milagros Mac Donnell (NUSHKA – Santa Felizia), Juan Marcelo Paz (Novomines), y Javier Arnau (Imi Healt), Sebastián Zaragoza (Scala), Micaela Alejandro: Estratega de negocios Digitales y Giuliana Dellape (We do it marketing). Modera: Gisela Rivarola – WOW Mujeres Activas 12.00 h Panel | Herramientas para escalar | Sala 2

● Luciana Mitjavila: Directora Ejecutiva de Hub de Negocios Sostenibles UNAB

● Rosalia Fucello: Directora Nacional de Emprendedores del Ministerio de Economía de Nación

● Martín Perez: Presidente de Cámara Argentina de Empresas Emergentes (Startups)

● Manuel Leiva: Presidente de la Federación Argentina de cooperativas de trabajo, Tecnología, Innovación y conocimiento (FACTTIC)

● EMBARCA

14.15 h Panel || EmprendeEnTikTok: cómo hacer crecer tu negocio | Sala 1

● Rocio Gonzalez: Coordinadora Nacional de #EmprendeEnTikTok Argentina 2026

● Florencia Scala: Ganadora del concurso EmprendeEnTikTok Mendoza