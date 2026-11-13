La minería mendocina reúne a sus principales actores con la mira puesta en las inversiones de 2027

El miércoles 18 de noviembre, CaMEM despedirá el 2026 junto a sus socios, acompañados de autoridades y legisladores, delegaciones internacionales, operadoras mineras y energéticas, empresas proveedoras y referentes de la industria.

La Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) realizará el miércoles 18 de noviembre desde las 19 el “Encuentro al Atardecer, Fin de Año CaMEM 2026” en la Bodega Penedo Borges (Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza), para cerrar el año junto a socios de la institución, referentes del sector minero y reconocer el trabajo de quienes lo impulsan.

Del encuentro participarán funcionarios nacionales y provinciales, delegaciones internacionales, directivos de operadoras mineras y energéticas, empresas proveedoras y representantes de la cadena de valor, en una noche pensada para repasar el año y fortalecer los vínculos institucionales, pero también para proyectar el 2027.

Durante el acto, el presidente de CaMEM, Guillermo Pensado, se dirigirá a los presentes para realizar un balance del año de la actividad minera en Mendoza y el país, repasar los avances y desafíos del sector. También compartirá las perspectivas de la cámara para 2027, con foco en la llegada de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor minera.

La agenda incluirá también CaMEM Solidaria, la iniciativa de compromiso con la comunidad de la Cámara, que este año acercará recursos a la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Minera N° 4018 “Manuel Nicolás Savio”, de Malargüe, Mendoza.

Agenda

Fecha Miércoles 18 de noviembre de 2026

Lugar Bodega Penedo Borges · Ruta Internacional N° 7, Km 8, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

19:00 Acreditación

20:00 Palabras del presidente, Guillermo Pensado

Sobre CaMEM

La Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) tiene 23 años de trayectoria y más de un centenar de socios, en representación del sector minero de Mendoza. La entidad congrega a una amplia variedad de expertos, técnicos, empresas mineras y proveedores de servicios que desarrollan sus actividades en la provincia, impulsando una plataforma de conversación, intercambio y crecimiento entre diversos sectores.

Además, actúa como mediador entre las empresas, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad, para aportar al progreso de la industria en áreas laborales, ambientales, sociales y económicas.

“En CaMEM representamos a cada empresa asociada con una convicción clara: que la minería mendocina puede y debe ser un motor de desarrollo sostenible. Acompañamos a nuestros asociados en sus desafíos técnicos, normativos y estratégicos, e impulsamos su crecimiento con herramientas concretas”, remarcaron desde la Cámara.

“Nuestro valor está en la acción: articulamos con el Estado, la sociedad y el sistema productivo para construir una minería moderna, segura, innovadora y con compromiso ambiental y social real”, agregaron.