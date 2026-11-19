Mendoza participó del 65° Congreso Mundial de ICCA, realizado en Panamá, donde se desarrollaron reuniones estratégicas con referentes de la industria, asociaciones internacionales y organizadores de eventos para seguir promoviendo a la provincia como destino MICE.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, participó en el 65° Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), que se desarrolló del 7 al 11 de noviembre en Panamá.

El encuentro, considerado uno de los espacios de mayor relevancia para la industria internacional de reuniones, convocó a referentes, instituciones y profesionales de distintos países para analizar tendencias, compartir experiencias y generar oportunidades de vinculación comercial.

“Participar de este encuentro nos permite estar en contacto directo con quienes toman decisiones dentro de la industria internacional de reuniones, conocer hacia dónde evoluciona el mercado y generar vínculos que pueden transformarse en nuevas oportunidades para Mendoza», comentó la funcionaria mendocina.

«Nuestra provincia tiene trayectoria, infraestructura, conectividad y una propuesta turística diferencial para recibir congresos y convenciones de distintas dimensiones.

El desafío es seguir mostrando esas fortalezas, consolidar nuestra presencia en los espacios internacionales y trabajar articuladamente con el sector privado para que cada contacto se convierta en una posibilidad concreta de atraer eventos y generar más actividad económica y empleo para los mendocinos”, señaló Gabriela Testa.

Encuentros estratégicos

Durante la primera jornada, Testa integró una ronda de negocios con representantes de asociaciones internacionales y miembros de ICCA de Latinoamérica. La actividad permitió establecer contactos con compradores de Europa y Estados Unidos, además de presentar las fortalezas de Mendoza ante potenciales interesados en organizar encuentros y congresos en Argentina.

La agenda también incluyó la participación en la reunión del Capítulo Latinoamérica de ICCA, un ámbito de intercambio con los principales referentes regionales, y encuentros estratégicos con representantes de la asociación a nivel mundial, organizadores de FIEXPO e IMEX, ONU Turismo y el Foro Económico Mundial, entre otros actores vinculados al desarrollo del sector.

El congreso reunió a una importante delegación argentina, integrada por representantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Mendoza, todos destinos miembros de ICCA. En el marco del encuentro se concretó, además, la renovación de la presidencia de la asociación, que quedó a cargo de Christoph Tessmar.

En lo más alto del Turismo MICE

Mendoza forma parte de ICCA desde 2017, una membresía que constituye una herramienta estratégica para acceder a información especializada, conocer las tendencias del mercado internacional, identificar asociaciones con potencial para organizar congresos y detectar oportunidades de postulación para futuros eventos.

En este sentido, la participación en el encuentro internacional se enmarca en las acciones que desarrolla la provincia para ampliar su llegada a los mercados turísticos y captar nuevos eventos, un segmento que contribuye a diversificar la actividad, generar movimiento económico y sostener la demanda durante distintas épocas del año.

Mendoza, un destino consolidado para el turismo de reuniones

El turismo MICE —sigla en inglés que comprende reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones— representa uno de los segmentos de mayor valor agregado de la actividad turística. Sus visitantes suelen registrar niveles de gasto superiores a los del turismo vacacional y generan beneficios que se extienden mucho más allá de los establecimientos hoteleros y gastronómicos.

Con más de tres décadas de desarrollo en este segmento, Mendoza cuenta con una trayectoria consolidada, infraestructura preparada para recibir encuentros de distintas dimensiones y un entramado de empresas y profesionales especializados en la organización y prestación de servicios para eventos.

Su propuesta combina una infraestructura urbana moderna con una identidad turística vinculada al vino, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias en los paisajes de montaña. Esta diversidad permite ofrecer actividades complementarias a las agendas profesionales y constituye uno de los atributos diferenciales del destino.

Actualmente, la provincia se encuentra entre las principales plazas argentinas para el turismo de reuniones y es elegida tanto por organizaciones públicas como privadas para realizar congresos, convenciones y encuentros de alcance nacional e internacional.

El impacto económico de la industria de reuniones

La relevancia de este segmento también se explica por su capacidad de generar un efecto multiplicador en la economía. De acuerdo con los datos de ICCA incluidos en el informe sectorial, el gasto de un participante de un congreso puede ser entre cuatro y cinco veces superior al de un turista tradicional. En los eventos internacionales, el promedio alcanza los 784 dólares por delegado y por día.

El impacto se distribuye entre numerosos sectores: hotelería, gastronomía, transporte, comercio, tecnología, servicios audiovisuales, montaje, agencias de viajes, producción de eventos y propuestas culturales y recreativas, entre otros.

Por eso, fortalecer la presencia de Mendoza en los circuitos internacionales de la industria de reuniones no solo permite atraer nuevos congresos, sino también impulsar la actividad de prestadores locales, generar empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo para el destino.