Japón: nuevas oportunidades para el vino y los alimentos argentinos

El Grupo Fecovita concretó operaciones comerciales con importadores de Japón, Australia y Reino Unido luego de participar en Vinexpo Explorer Mendoza, organizado por ProMendoza en 2025.

Las ventas se materializaron tras el proceso habitual de exportación, que requiere tiempo para el conocimiento mutuo y la construcción de confianza entre compradores y vendedores de distintos países.

El envío incluyó varios embarques de vino y, en al menos dos de los casos, derivó en nuevas órdenes de compra, consolidando vínculos comerciales iniciados durante el encuentro internacional.

Uno de los resultados más relevantes fue el acuerdo alcanzado con un importador australiano-británico especializado en comercio electrónico, que realizó pedidos para ambos mercados: dos contenedores de 40 pies con destino a Australia y otros dos para Reino Unido.

La empresa buscaba vinos varietales de entrada de gama, de alta rotación y alineados con las preferencias de consumidores jóvenes, segmento al que llega a través de una sólida estrategia digital y una fuerte presencia en redes sociales.

«El comprador australiano-británico llegó con necesidades muy definidas: perfil de vino, rango de precio y preferencias de etiqueta. Tras catar los productos, confirmó el pedido aproximadamente dos semanas después de regresar.

En conjunto, los casos muestran que la feria reunió compradores con capacidad de decisión y una demanda concreta, aunque algunos necesitaron asesoramiento para configurar la oferta», explicó Hernán Olivera, Export Manager para Asia, África y Oceanía de Fecovita.

Para la cooperativa, la experiencia confirmó el valor de las rondas presenciales de negocios. La posibilidad de degustar los vinos, recorrer el portafolio y dialogar cara a cara permitió acelerar los procesos de negociación, generar confianza y establecer vínculos con importadores que hasta entonces no formaban parte de su red comercial.

«Vinexpo Explorer nos permitió acceder en pocos días a compradores de distintos mercados, algo que demandaría varios viajes comerciales para lograr el mismo alcance. La clave está en convocar importadores alineados con la escala, el posicionamiento y los objetivos de las bodegas participantes», añadió Olivera.

Los resultados obtenidos reflejan el impacto concreto que puede tener la realización de acciones internacionales de promoción en Mendoza para la generación de negocios. Además, es importante destacar que alrededor del 70 % de los compradores que participaron en Vinexpo no conocían la provincia. Su visita les permitió establecer un vínculo directo con el territorio, un factor que potencia las oportunidades comerciales y fortalece las relaciones de largo plazo.

Más allá de los contactos iniciales, la presencia de compradores con capacidad de decisión permite transformar reuniones comerciales en operaciones efectivas y abrir nuevas oportunidades para los vinos cooperativos argentinos en mercados de alto valor.

La posibilidad de que los importadores visiten Mendoza y conozcan de primera mano el potencial productivo de la provincia marca una diferencia significativa. A ello se suma la oportunidad para las empresas de reunirse, en pocos días y sin salir de Mendoza, con compradores provenientes de distintos mercados internacionales.

Japón: nuevas oportunidades para el vino y los alimentos argentinos

Entre los compradores participantes estuvo Iván Acuña, empresario argentino radicado en Japón desde hace 18 años y fundador de Biosophy Co., firma dedicada a la importación y distribución de productos argentinos. Actualmente, su portafolio incluye vinos, yerba mate, miel y gin.

Según Acuña, el mercado japonés atraviesa un momento especialmente favorable para los productos argentinos.

«Japón puede registrar un importante crecimiento en la importación de vinos argentinos a partir de la reciente habilitación para importar carne desde todo el territorio argentino», señaló.

La apertura de este mercado genera expectativas positivas no sólo para la carne vacuna, sino también para otros productos que pueden complementar una estrategia integral de promoción país.

En ese contexto, Acuña identificó oportunidades comerciales para frutos secos, productos deshidratados, ajo, especias y orégano, categorías con potencial de crecimiento en los canales especializados de distribución de Japón.