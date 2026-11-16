Mendoza se asocia con una tecnológica local para impulsar la llegada de empresas del conocimiento

El Gobierno de Mendoza continúa profundizando su estrategia de modernización y desarrollo territorial a través de la articulación directa con el sector privado y las empresas de base tecnológica.

Durante un encuentro realizado en el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, rubricó un acuerdo de cooperación con la firma Andén SAS, representada por Teófilo Beato Vassolo, con el objetivo de diseñar e implementar herramientas digitales avanzadas para el ecosistema productivo local.

Esta iniciativa busca estructurar un entorno operativo digital y zonas de gestión integrada orientadas a simplificar procesos administrativos, potenciar la radicación de empresas de la economía del conocimiento y fomentar la generación de empleo calificado.

Condiciones para el desarrollo tecnológico

El ministro Natalio Mema destacó: “Venimos trabajando con Andén desde hace un tiempo y acordamos firmar un convenio que tiene varias perspectivas. Lo primero es continuar con el trabajo que viene realizando la Agencia de Innovación con ellos y con todo el sector, pero, sobre todo, dar una señal simbólica: el Gobierno de la Provincia está interesado en que esto funcione, en destrabar, en desregular y en generar las condiciones para que esta industria, que ya viene dando buenos pasos, alcance todo su potencial en nuestra provincia e impacte en el resto de nuestra economía”.

“Entendemos que es muy importante que la industria del conocimiento tenga visibilidad, porque gran parte de los sectores económicos de la provincia y del país no tienen en cuenta las mejoras de productividad que puede generar la aplicación de los distintos desarrollos que se vienen realizando. Así que es un paso más en este sentido y ahora vamos a tener una conversación con el resto de los actores de esta industria, que nos parece muy importante para la provincia”, agregó Mema.

Una agenda conjunta entre los sectores público y privado

Teófilo Beato Vassolo, representante de Andén SAS, señaló: “Este convenio es consecuencia de un gran trabajo que se viene realizando entre la empresa y el Gobierno de Mendoza con el objetivo de desarrollar en la provincia una economía del conocimiento potente, con perspectiva de futuro, innovadora y pionera, como lo ha demostrado siempre Mendoza. Es un Gobierno de avanzada, que mira hacia adelante y toma lo mejor del desarrollo productivo del sector privado para impulsar el crecimiento de la provincia de manera transversal”.

“Este convenio busca delinear las directrices generales de una agenda de trabajo conjunta entre el sector público y el sector privado, que permita seguir desarrollando la provincia e incorporarla a los procesos de innovación”, agregó.

Por su parte, Milagros Santamaría, directora ejecutivo de Andén, expresó: “Somos un equipo multidisciplinario, integrado por abogados, ingenieros y profesionales del ámbito empresarial, que en su gran mayoría tenemos raíces en Mendoza y en Argentina, aunque nuestras trayectorias se han desarrollado por distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Europa y Asia, particularmente China. Lo que buscamos es que los frutos de esa experiencia también se vean en Mendoza”.

“Este convenio busca promover una visión multidisciplinaria de articulación público-privada, tanto en materia de infraestructura física, ámbito en el que venimos colaborando con el Polo TIC, como en el desarrollo digital, para que la tecnología tenga una aplicación mucho más transversal en distintas industrias. También buscamos colaborar desde una perspectiva legislativa, mediante propuestas de articulación y diálogo”, agregó Santamaría.

Simplificación de trámites y nuevas herramientas digitales

El plan de trabajo conjunto contempla la aplicación de soluciones tecnológicas en materia de constitución digital de empresas, cumplimiento normativo y optimización de trámites, fortaleciendo el vínculo entre el Estado provincial, el sector privado y el sistema científico-tecnológico.