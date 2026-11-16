Salto internacional: de entrenar arqueros en Mendoza a crear un academia y exportar su método a México

El fútbol mendocino tendrá representación internacional durante diciembre, cuando Sergio Marroquín, director del Centro de Arqueros SM Arqueros, viaje a Cancún, México, para dictar una clínica destinada a la formación de arqueros y arqueras.

La invitación representa un reconocimiento a más de 11 años de trabajo, capacitación y crecimiento de un proyecto nacido en Guaymallén.

La actividad se desarrollará los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2026 y contará también con la participación de Ignacio Marroquín, integrante del staff de SM Arqueros, quien acompañará a Sergio durante las jornadas de capacitación.

Ambos compartirán conocimientos, experiencias y metodologías específicas para el puesto con profesionales de Argentina y México. La convocatoria permitirá presentar en el exterior el trabajo que el centro mendocino viene desarrollando desde hace más de una década, además de generar nuevas oportunidades de intercambio profesional.

La invitación tiene un significado especial para Sergio Marroquín, quien convirtió la preparación de arqueros en su profesión y dedicó gran parte de su trayectoria a construir un espacio de enseñanza especializado. El viaje a Cancún representa una nueva etapa para un proyecto sostenido por el esfuerzo, la formación continua y el compromiso con sus deportistas.

SM Arqueros: más de 11 años de trabajo y formación en Mendoza

La historia de SM Arqueros comenzó hace más de 11 años en Guaymallén, cuando Sergio Marroquín decidió crear un espacio dedicado exclusivamente a la formación de arqueros. Desde sus inicios, el objetivo fue acompañar el crecimiento deportivo y personal de niños, jóvenes y adultos interesados en perfeccionarse en una posición que exige preparación específica.

El camino estuvo marcado por la dedicación, la capacitación permanente y la incorporación de nuevas propuestas de entrenamiento. Con el paso del tiempo, el proyecto sumó profesionales, amplió sus actividades y consolidó una comunidad integrada por arqueros y familias que acompañaron su desarrollo.

Aquella iniciativa que comenzó con recursos limitados, esfuerzo y expectativas de crecimiento consiguió construir una identidad propia dentro de la formación deportiva mendocina. La confianza de las familias y el trabajo cotidiano de quienes integran SM Arqueros fueron fundamentales para sostener el proyecto durante más de una década.

La posibilidad de compartir su metodología en México constituye un nuevo paso en ese recorrido. El centro nacido en Guaymallén tendrá la oportunidad de mostrar su experiencia en un escenario internacional, luego de años de entrenamiento, aprendizajes y desafíos superados.

Cómo será la clínica internacional de arqueros en Cancún

La capacitación se realizará durante tres jornadas, los días 18, 19 y 20 de diciembre, y reunirá a entrenadores de Argentina y México para intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con la preparación específica de arqueros y arqueras.

Sergio Marroquín estará acompañado por Ignacio Marroquín, integrante del staff de SM Arqueros, y ambos compartirán las actividades con los entrenadores Sergio Monkini Torres y Eduardo Garro, quienes también formarán parte de la propuesta internacional.

El encuentro permitirá presentar diferentes metodologías de trabajo, intercambiar herramientas de entrenamiento y conocer nuevas perspectivas de formación.

Además, será una oportunidad para fortalecer los vínculos deportivos y profesionales entre especialistas de ambos países.

Para los representantes mendocinos, la experiencia también tendrá un componente de aprendizaje. Compartir conocimientos con otros entrenadores forma parte de la filosofía de crecimiento de SM Arqueros, que considera la capacitación constante como una herramienta fundamental para mejorar sus propuestas.

La participación en Cancún no solamente permitirá mostrar el trabajo realizado en Mendoza, sino también incorporar experiencias que puedan trasladarse posteriormente a los entrenamientos del centro, ampliando las posibilidades de desarrollo de sus arqueros.

La formación profesional y los valores que identifican a SM Arqueros Uno de los pilares del crecimiento del proyecto es la preparación de sus entrenadores.

Sergio e Ignacio Marroquín cuentan con las Licencias A y B de la carrera de Entrenadores de Arqueros, avalada por CONMEBOL y ATFA, una formación que respalda su desarrollo profesional y la metodología aplicada en el centro mendocino.

Sin embargo, la propuesta de SM Arqueros no se limita al perfeccionamiento de las capacidades técnicas. La enseñanza también contempla la transmisión de valores como el compromiso, el respeto, la humildad, el sacrificio y la pasión por el deporte, aspectos que forman parte del trabajo cotidiano con sus alumnos.

Desde esa perspectiva, formar un arquero significa acompañar un proceso de crecimiento que incluye superar dificultades, adquirir confianza y aprender a enfrentar los desafíos de la competencia. El desarrollo deportivo y personal de cada participante ocupa un lugar central dentro de la filosofía del proyecto.

Esa manera de entender la formación, construida durante más de una década de experiencia, será parte de los conocimientos que Sergio e Ignacio Marroquín llevarán a México durante las jornadas de capacitación internacional.

De Guaymallén a Cancún: un proyecto mendocino que cruza fronteras

La invitación a participar de la clínica internacional representa un reconocimiento al recorrido de SM Arqueros y al trabajo desarrollado por Sergio Marroquín desde los primeros pasos del proyecto en Guaymallén.

Detrás de esta oportunidad existen años de entrenamientos, capacitaciones, experiencias compartidas y obstáculos superados. También está el acompañamiento de los profesionales, deportistas y familias que contribuyeron al crecimiento del centro y permitieron que aquella iniciativa inicial se consolidara con el paso del tiempo.

El viaje a Cancún constituye, además, una satisfacción particular para sus integrantes, que tendrán la posibilidad de representar a Mendoza en una actividad de formación internacional, compartir su metodología y establecer nuevos vínculos con profesionales de México.

Lo que comenzó como un espacio de preparación específica para arqueros en Guaymallén llegará ahora a otro país. La clínica internacional de diciembre marcará un nuevo capítulo en la historia de SM Arqueros, un proyecto que continúa apostando a la capacitación, al crecimiento profesional y a la formación integral de sus deportistas.

De esta manera, Sergio e Ignacio Marroquín llevarán a Cancún no solamente sus conocimientos técnicos, sino también la experiencia acumulada durante más de 11 años de trabajo en Mendoza, demostrando cómo una iniciativa deportiva local puede proyectarse más allá de las fronteras argentinas.