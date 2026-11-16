Paseo Las Cortaderas cumple 10 años y abre una nueva etapa con más marcas, gastronomía y espacios de encuentro

Hace diez años, Paseo Las Cortaderas abría sus puertas con una propuesta que buscaba acompañar el crecimiento de una nueva comunidad en Guaymallén. Lo que comenzó como un espacio comercial vinculado al desarrollo residencial de la zona fue evolucionando hasta convertirse en un punto de encuentro para más de 1.000 familias.

¨Hoy, en el marco de su décimo aniversario, el paseo anuncia una nueva etapa de crecimiento, con incorporaciones y renovaciones que buscan ampliar su propuesta gastronómica, comercial y de servicios¨, nos comenta Juanchy Gimenez Riili.

Entre las principales novedades se destacan la ampliación de Granja Benedetti, la llegada de Bloom Café de Especialidad y la renovación de Hipólito Coffee Bar, que presentará una propuesta renovada y potenciará su oferta en el patio cervecero.

Diez años construyendo comunidad

La historia de Paseo Las Cortaderas está vinculada a una visión de desarrollo que impulsó Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios: crear mucho más que barrios, desarrollar una nueva centralidad urbana donde vivienda, comercio, gastronomía, deporte y entretenimiento convivan en un mismo entorno.

El proyecto nació de una apuesta por transformar una zona con un enorme potencial de crecimiento, muy ligada a la historia personal de sus impulsores.

Una década después, más de 1.000 familias forman parte de esta comunidad, que continúa expandiéndose y demandando nuevos servicios, espacios y experiencias.

Mucho más que un paseo comercial

A lo largo de estos años, el proyecto fue incorporando diferentes propuestas que ampliaron su identidad.

En gastronomía, Hipólito Coffee Bar y Soppelsa se convirtieron en espacios reconocidos de encuentro. Ahora, la llegada de Bloom y la renovación de Hipólito marcan un nuevo impulso para la oferta gastronómica.

El deporte y el bienestar también ocupan un lugar central. Cortaderas Club cuenta con un gimnasio que funciona las 24 horas y supera los 1.500 socios. A esto se suma una infraestructura deportiva que incluye canchas de fútbol, pádel, tenis, vóley y básquet, además de espacios de encuentros en los salones de usos múltiples.

Otro hito importante fue la creación de Pueblo Nuevo FC, una institución que amplió la dimensión deportiva y social del proyecto, con formación de jóvenes en la Liga Mendocina de Futbol, participación en torneos nacionales e internacionales y experiencias deportivas en el exterior.

La actividad comercial también se expandió, con 45 locales adicionales que complementan la propuesta y generan una dinámica económica cada vez más importante para la zona.

Una transformación que también se refleja en el valor inmobiliario

El crecimiento de este sector denominado Distrito #GoEast no solamente se observa en la cantidad de familias, comercios y servicios que se instalaron. También se refleja en la evolución del mercado inmobiliario.

La valorización de los terrenos ha sido extraordinaria. Actualmente, los valores alcanzan niveles comparables con los de sectores premium de Chacras de Coria, un indicador del cambio que experimentó la zona durante estos años.

A este proceso se suman nuevas obras sobre la calle principal y las transformaciones previstas en el entorno del Acceso Este, que representan oportunidades para continuar mejorando la conectividad, la infraestructura y el desarrollo urbano.