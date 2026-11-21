Alto Terrada es un parque empresarial diseñado para acompañar la actividad industrial y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas de Mendoza.

Desarrollado por SOMEC SRL está ubicado sobre calle Terrada, a 100 metros de Juan José Paso y próximo al Acceso Sur, en Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza.

Allí, en el año 2015, la empresa inauguró el Barrio Alto Terrada y hace 14 meses comenzó con la construcción del nuevo predio. Con una dimensión total de 10 hectáreas, el emprendimiento contempla 29 naves industriales de aproximadamente 850 m2 cada una. En una segunda etapa se prevé la ejecución de un centro de 15.000 m2 dedicado a la salud y el deporte.

“Notamos en las pymes de la provincia una necesidad de instalarse en un punto estratégico que facilite la logística y el servicio de última milla. Creemos que la calle Paso es el nuevo kilómetro cero de Mendoza. La ciudad creció para las zonas de Luján y Maipú y las últimas gestiones municipales han acompañado esta transformación con rotondas, ciclovías y puentes”, indica Carlos Cano, propietario de SOMEC.

En cuanto al avance de las obras comenta que las primeras 2 naves están listas y las siguientes 7 en proceso de finalización. “Tal como lo hemos planificado, escrituraremos en febrero de 2027 y a fines de 2028 el parque estará terminado. Los lotes o proyectos se entregan listos para usar, con iluminación, baño y paneles térmicos. Luego, cada empresa puede modularlos y acondicionarlos acorde a sus necesidades”.

Un dato a tener en cuenta es que el 85 % de los espacios están vendidos. SOMEC ya está operando y próximamente lo harán 25 pymes más, entre ellas, Durox, SIEB Electric, Electricidad Maza, Diseco, Suri, Tirenti, Tecno Ventanas, Aluminio Express, Vidrio Express y Red Lineal. Se espera que alrededor de 250 personas trabajen dentro del complejo una vez que esté totalmente habilitado.

Eficiencia energética y cuidado de los recursos

La sustentabilidad es uno de los pilares de Alto Terrada. Por ello, el consumo eléctrico, así como el funcionamiento de las bombas y cámaras serán abastecidos por energía solar a través de un sistema fotovoltaico con una potencia de 10 kW.

Además, habrá un reservorio de agua de 3000 m3 que permitirá el almacenamiento, disponibilidad y regulación del recurso hídrico.

Por último, se avanzará en la separación de residuos y su posterior envío a organismos habilitados para su tratamiento y disposición final.

“Estamos muy conformes con la respuesta que hemos recibido hasta el momento. Consideramos que los principales diferenciales de esta propuesta son la cercanía, la calidad del servicio y el cumplimiento de los plazos.

Buscamos ofrecerles a las pymes un espacio con características similares a las de un barrio privado, con seguridad e infraestructura, donde puedan desarrollar su actividad en un entorno organizado, cuidado y pensado para acompañar su crecimiento”, finaliza Carlos Cano.

Más información en www.altoterradaparqueempresarial.com.ar