Con el respaldo de Avanim, la división automotriz de Grupo Presidente, Lynk & Co celebró este lunes la apertura oficial de su nuevo local en Palmares Mall. La inauguración afianza la presencia en Mendoza de la automotriz perteneciente al Grupo Geely y representada en Argentina por Grupo Belcastro, cuya llegada al mercado local en julio marcó un hito en la oferta de movilidad electrificada del país.

De la apertura participó Tomás Panasiti, gerente de la marca Lynk & Co en Mendoza, junto Carolina y Mario Groisman, directores del Grupo Presidente.

"Poder comprar un auto se basa en la confianza, y los clientes nos la dieron de una manera tremenda. Hoy empieza, una nueva etapa: ya instalados con local propio, pueden venir a vernos y a conocernos en Palmares Mall", destacó Panasiti ante la prensa.

Concebido bajo una estética urbana y vanguardista, el nuevo espacio se aleja del formato tradicional de concesionario para ofrecer un entorno experiencial, conectado y pensado para interactuar de manera cercana con la identidad de la marca. Quienes visiten el salón en Palmares Mall podrán conocer en detalle y probar la gama completa de vehículos híbridos enchufables (PHEV) que la firma comercializa actualmente en Argentina.

Para Tomás Panasiti, gerente de Lynk&Co, esa posibilidad es lo que introduce el punto de venta físico:

«Tener un local nos permite recibir al cliente, esperarlo con un café, experimentar la calidad del auto y probarlo».

La gama disponible en Mendoza

La propuesta exhibida en el local abarca tres SUVs que combinan diseño europeo, equipamiento de alta gama y eficiencia energética:

Lynk & Co 06 : Un SUV/crossover subcompacto de 4,34 metros de largo, ágil y versátil, pensado para el uso cotidiano en la ciudad con tecnología híbrida enchufable, se respalda en una estructura de alta resistencia que destaca las 5 estrellas de EURO NCAP de los otros modelos globales.

: Un SUV/crossover subcompacto de 4,34 metros de largo, ágil y versátil, pensado para el uso cotidiano en la ciudad con tecnología híbrida enchufable, se respalda en una estructura de alta resistencia que destaca las 5 estrellas de EURO NCAP de los otros modelos globales. Lynk & Co 01 : Un SUV compacto de 4,51 metros de largo que equilibra confort, conectividad y prestaciones electrificadas. Tanto el 01 como el 06 forman parte de los modelos alcanzados por el régimen nacional de promoción para vehículos electrificados.

: Un SUV compacto de 4,51 metros de largo que equilibra confort, conectividad y prestaciones electrificadas. Tanto el 01 como el 06 forman parte de los modelos alcanzados por el régimen nacional de promoción para vehículos electrificados. Lynk & Co 08: El SUV mediano de la familia, con 4,82 metros de largo, que representa el máximo exponente de la marca en términos de espacio interior, sofisticación tecnológica, con un sistema de audio HARMAN KARDON de 23 parlantes y autonomía híbrida.

Qué busca el comprador mendocino de un híbrido enchufable

Con unidades ya circulando por la provincia, Panasiti detalló qué pesa en la decisión de compra. «Bajar el consumo es la variable principal, pero también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con un manejo mucho más confortable y mucho más eficiente», planteó.

A eso sumó la relación entre producto y precio frente a las marcas que ingresaron al mercado en el último tiempo:

"Es un producto sumamente premium, con un precio más que asequible, que compite con todo lo nuevo que ingresó. Cuando uno lo conoce se da cuenta de que es un vehículo muy bien terminado, con materiales impresionantes, y no está de más mencionar que detrás de todo está Volvo".

El gerente remarcó que el crecimiento de las consultas llegó de la mano de los propios compradores: quienes ya tienen un vehículo de la marca recomiendan, y el desafío que se abre con esta etapa es que esa red siga traccionando nuevas ventas.

Taller propio, repuestos y financiación a medida

La apertura del salón se apoya en una estructura de posventa que ya viene funcionando. El concesionario tiene casi dos años de trayectoria en la provincia y su taller opera con las otras marcas que representa Avanim en la casa matriz de Carril Rodríguez Peña, con un servicio disponible casi 24/7.

«El taller está hoy cien por ciento operativo para Lynk & Co, con repuestos de todos los modelos», sostuvo Panasiti. A eso se suma la posibilidad de armar planes de financiación a medida de cada comprador, con el respaldo de Grupo Presidente.

A través de esta apertura, Avanim y Grupo Presidente continúan ampliando su ecosistema de servicios en Mendoza y acercando al público local propuestas internacionales que redefinen la experiencia de movilidad.

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