Dos de las compañías más importantes de la industria minera internacional, BHP y Teck Resources, formarán parte de las ponencias de la Segunda Cumbre de Minería Sostenible Mendoza, con cuatro actividades dedicadas a la exploración de cobre, el desarrollo de nuevos proyectos, la sostenibilidad de la cadena productiva y la producción de minerales críticos.

El encuentro, que se realizará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza, reunirá a representantes de empresas que operan algunos de los principales yacimientos cupríferos de América Latina. Ambas compañías estarán representadas por directivos y responsables de exploración que compartirán sus experiencias en distintos espacios de la programación.

BHP, compañía de origen anglo-australiano, es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Entre sus principales operaciones se encuentra Escondida, en Chile, considerada la mina de cobre más grande del planeta. Su estrategia incluye el desarrollo de minerales esenciales para la electrificación y la industria.

Teck Resources, de origen canadiense, cuenta con una extensa trayectoria en la producción de cobre y zinc. Entre sus activos más importantes se encuentran Quebrada Blanca, en Chile, y su participación en Antamina, en Perú. La compañía ha concentrado su estrategia en el desarrollo de metales fundamentales para la industria y la transición energética.

BHP presentará Xplor, su programa para acelerar inversiones en exploración

El jueves 19 de noviembre, BHP tendrá una conferencia dedicada a BHP Xplor, su programa de aceleración para empresas de exploración minera en etapas tempranas.

La presentación estará a cargo de René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, y Emily Nicholls, gerente de Xplor.

La actividad explicará cómo una de las mayores compañías mineras del mundo trabaja con empresas exploradoras para acompañar el crecimiento de nuevos proyectos, facilitar su desarrollo y acelerar las oportunidades de inversión.

El programa está orientado a compañías que se encuentran en las primeras etapas de identificación y evaluación de recursos minerales, un segmento que necesita financiamiento, capacidades técnicas y acceso a redes de conocimiento para avanzar hacia nuevos descubrimientos.

La presentación permitirá conocer una experiencia concreta de articulación entre una gran productora internacional y empresas dedicadas a la exploración, una actividad que Mendoza busca fortalecer mediante el desarrollo de sus distritos mineros.

Teck Resources expondrá sobre sus proyectos en Argentina

La compañía canadiense también contará con un espacio específico durante la primera jornada.

El jueves 19, Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina de Teck Resources, participará en un workshop dedicado a presentar la compañía, su cartera de proyectos y sus actividades en Argentina.

La exposición permitirá conocer la experiencia de Teck en la exploración de recursos minerales y su trabajo en la región, donde desarrolla operaciones y proyectos vinculados principalmente con el cobre.

La presencia de un responsable de exploración para Chile y Argentina incorporará a la agenda una perspectiva sobre el desarrollo de proyectos a ambos lados de la cordillera, una región que concentra importantes recursos cupríferos.

Sostenibilidad de la cadena minera

El viernes 20 de noviembre, ambas compañías participarán del panel “La sostenibilidad como eje de la cadena de valor minera”, previsto de 12.20 a 13.

Por BHP intervendrá Marian Moroney, responsable de Exploración, mientras que Teck Resources estará representada por Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina.

También participarán Sofía Raich, coordinadora de Administración, Finanzas y Sostenibilidad de Impulsa Mendoza, y Soledad Barros, coordinadora general de la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza. La moderación estará a cargo de Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente.

El panel abordará cómo la actividad minera puede generar desarrollo económico de largo plazo, fortalecer a las empresas que integran su cadena productiva y contribuir a la formación de capacidades que permanezcan en las regiones donde se desarrollan los proyectos.

El intercambio reunirá las experiencias de compañías internacionales con la perspectiva de los organismos provinciales que trabajan en promoción minera, sostenibilidad y gestión ambiental.

Los grandes productores debatirán sobre minerales críticos

La última participación conjunta de BHP y Teck Resources tendrá lugar el viernes 20, de 16.30 a 17.10, en el panel “Los actores que producen los minerales críticos a nivel mundial”.

Participarán René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP, y Sam Roffey, directora de Exploración para las Américas de Teck Resources.

La agenda oficial también incluye a Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina; Pavel Ermolaev, responsable principal de inversiones de Solway Investment Group; y Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares de la Nación Argentina.

La conversación estará centrada en la experiencia de empresas que operan a gran escala, las perspectivas de producción y el papel de los minerales críticos en la economía global.

La participación de estas compañías permitirá conocer cómo los principales actores de la industria evalúan las oportunidades de desarrollo, las necesidades de producción y las condiciones que requiere la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Mendoza reunirá a grandes productoras y empresas de exploración

Las exposiciones de BHP y Teck Resources se desarrollarán en una Cumbre que también contará con la participación de compañías que actualmente impulsan actividades exploratorias en Mendoza.

El viernes 20 se realizará el panel “Explorar para crecer”, con representantes de Kobrea, Argentina Metals y Jaguar Uranium, empresas vinculadas con proyectos de exploración en la provincia.

Mendoza viene avanzando en iniciativas como Malargüe Distrito Minero Occidental y Mendoza Norte Distrito Minero, destinadas a promover la exploración y evaluación de áreas con potencial geológico.

La presencia de grandes productoras internacionales, junto con empresas exploradoras, inversores y especialistas financieros, permitirá reunir en un mismo encuentro a actores que intervienen en distintas etapas del desarrollo minero, desde la búsqueda de nuevos yacimientos hasta la producción a gran escala.

La Segunda Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 se realizará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza.

Los interesados en participar pueden consultar la agenda completa y adquirir sus pases en el sitio oficial: www.cumbredemineriamendoza.com.ar.