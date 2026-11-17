La Ciudad de Mendoza será escenario del III Congreso Internacional de Felicidad, que se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Teatro Mendoza. Durante tres jornadas, el encuentro reunirá a especialistas, conferencistas, académicos, referentes del sector público y privado, empresarios y líderes de distintos países para conversar sobre una pregunta central: ¿cómo construir una vida más feliz y, al mismo tiempo, desarrollar ciudades, comunidades y organizaciones que promuevan el bienestar de las personas?

Con referentes de 14 países y alrededor de 30 speakers internacionales, el Congreso propone una agenda que integra conocimientos, experiencias y perspectivas sobre felicidad, propósito, liderazgo, desarrollo humano, políticas públicas y culturas organizacionales saludables.

El evento cuenta con el aval de World Happiness Foundation, organización internacional dedicada a promover el bienestar, la felicidad y el florecimiento humano.

TRES DÍAS, TRES GRANDES EJES

La propuesta académica y experiencial estará organizada en torno a tres dimensiones complementarias del bienestar: las ciudades que habitamos, la vida que construimos y las organizaciones en las que trabajamos.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE | EL FUTURO DE LAS CIUDADES: DISEÑAR CIUDADES FELICES

La primera jornada estará dedicada a reflexionar sobre el diseño de las ciudades del futuro, poniendo en el centro a las personas, sus vínculos, sus oportunidades y su calidad de vida. Se abordarán los desafíos de las políticas públicas para el bienestar ciudadano, la planificación urbana con perspectiva humana, la participación comunitaria, la convivencia y la construcción de entornos que favorezcan el desarrollo y el florecimiento de las personas.

La propuesta busca incorporar la felicidad y el bienestar como dimensiones relevantes para pensar el desarrollo de las ciudades.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE | EL ARTE DE SER FELIZ: PROPÓSITO, SENTIDO Y BIENESTAR PERSONAL

La segunda jornada estará dedicada a la dimensión personal de la felicidad: qué significa ser feliz, cómo encontramos propósito y sentido, y qué papel cumplen nuestras emociones, nuestros vínculos y nuestra manera de relacionarnos con el mundo.

Se explorarán herramientas, conocimientos y experiencias vinculadas con el propósito de vida, la inteligencia emocional, las relaciones saludables, la resiliencia, la salud integral, el desarrollo personal y la construcción de comunidades donde podamos cuidarnos y crecer junto a otros. Entre las figuras destacadas estará Pilar Sordo, reconocida psicóloga, escritora y conferencista internacional.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE | ORGANIZACIONES CON PROPÓSITO: BIENESTAR, LIDERAZGO Y CULTURAS ORGANIZACIONALES

La tercera jornada abordará el bienestar organizacional, el liderazgo consciente, la gestión de la felicidad en las empresas y el desarrollo de culturas corporativas con propósito. Se compartirán experiencias y modelos de gestión para comprender por qué el bienestar de las personas constituye un factor estratégico para la sostenibilidad, la innovación, el compromiso y el desarrollo de las organizaciones.

La agenda incluirá un panel de empresas con propósito, con referentes del mundo empresarial que compartirán experiencias de transformación cultural y gestión del bienestar. También se realizará un panel especial con destacados referentes de la gastronomía mendocina vinculados al universo de las estrellas Michelin, para explorar la relación entre excelencia, liderazgo, cultura de trabajo, identidad y propósito.

REFERENTES INTERNACIONALES

El Congreso contará con la participación de reconocidas personalidades y especialistas de diferentes países. Entre los nombres destacados se encuentran:

Pilar Sordo: psicóloga, escritora y conferencista internacional, referente en emociones, vínculos y desarrollo humano.

Guillermo Mitre: referente y conferencista invitado.

Pedro Amador: especialista y conferencista internacional.

Juanma Quelle: referente internacional en felicidad, bienestar y desarrollo humano.

Juan Marque: conferencista invitado.

A ellos se sumarán alrededor de 30 especialistas y speakers internacionales provenientes de 14 países. La diversidad de voces permitirá conectar experiencias del ámbito académico, empresarial, social, institucional y cultural, generando un espacio de intercambio entre disciplinas y realidades.

MENDOZA, ESCENARIO PARA PENSAR LA FELICIDAD

La realización de este tercer Congreso consolida a Mendoza como un espacio de encuentro para el pensamiento y la acción en torno al bienestar. La elección de la provincia como sede permite poner en valor su identidad, su entramado empresarial, su riqueza cultural y su proyección internacional.

El Congreso propone trascender la conversación teórica para avanzar hacia experiencias, herramientas y compromisos concretos que puedan trasladarse a la vida cotidiana, las políticas públicas y las organizaciones.

UNA INVITACIÓN A CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA DEL BIENESTAR

El III Congreso Internacional de Felicidad convoca a ciudadanos, estudiantes, profesionales, empresarios, emprendedores, docentes, funcionarios y líderes interesados en construir sociedades más saludables, humanas y sostenibles.

La felicidad no es solamente una experiencia individual: también es una construcción colectiva que involucra la manera en que diseñamos nuestras ciudades, nos relacionamos, trabajamos, lideramos y construimos comunidad.

Tres días para aprender, compartir experiencias, generar conexiones y llevar nuevas ideas a la acción.

“LA FELICIDAD NO SE MIDE, LA FELICIDAD SE GESTIONA.”

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Evento: III Congreso Internacional de Felicidad

Fechas: 26, 27 y 28 de noviembre de 2026

Lugar: Teatro Mendoza, Ciudad de Mendoza, Argentina

Duración: Tres jornadas

Participación internacional: Referentes de 14 países

Speakers: Alrededor de 30 conferencistas internacionales

Aval internacional: World Happiness Foundation

Entradas: A la venta a través de EntradaWeb

Más información: www.congresofelicidad.com