Con el objetivo de consolidar un espacio inédito de vinculación, negocios y exhibición tecnológica para el sector, la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) lleva adelante los preparativos de la 1° Expo Provincial de Transporte, que se desarrollará los viernes 4 y sábado 5 de diciembre en la playa oeste del Mendoza Shopping.

La muestra está diseñada para concentrar en un mismo predio a los principales actores de la cadena de valor: empresas transportistas, dueños de flotas, operadores logísticos, compañías mineras, concesionarias, fabricantes de acoplados y semirremolques, proveedores de insumos, entidades bancarias, aseguradoras, cámaras empresarias y autoridades gubernamentales.

Un espacio estratégico para empresas y proveedores Con más de 40 stands previstos —entre espacios centrales y sectores al aire libre preparados para la exhibición de camiones y unidades pesadas—, la Expo representa una vidriera clave para posicionar marcas frente a decisores y referentes del transporte de cargas de Cuyo y el país.

Empresas líderes como Iveco, Scania, Volvo, Michelin, Helvética, Guerra, Facchini, Maldonado, Alcorta, Puebla, Yacopini y Wara ya forman parte de la grilla de expositores, junto a firmas de repuestos, lubricantes, neumáticos, tecnología, indumentaria, capacitación y servicios.

Además, el predio contará con un escenario principal equipado para que las compañías participantes puedan realizar presentaciones de productos, lanzamientos y charlas técnicas ante clientes e invitados.

Días y horarios de la Expo:

Viernes 4 de diciembre: de 17:00 a 23:00 hs.

Sábado 5 de diciembre: de 10:00 a 18:00 hs.

Cierre institucional con la Cena Anual de APROCAM

Como broche de oro de las dos jornadas, el sábado 5 de diciembre a partir de las 21:00 hs, APROCAM celebrará su tradicional Cena Anual en el salón de eventos del Hotel Hilton Mendoza.

El encuentro reunirá a cerca de 450 empresarios, referentes e invitados del sector en una noche de networking y balance de fin de año.

La velada incluirá recepción con música en vivo, el discurso institucional de bienvenida de las autoridades de la entidad, sorteos, la presentación humorística de Rodrigo Casavalle y el cierre bailable a cargo de la banda Industria Argentina.

Acreditaciones y participación de empresas: Las firmas interesadas en sumarse con un stand, presentar novedades en el escenario o participar de las actividades institucionales de la Expo pueden comunicarse directamente con APROCAM para conocer los espacios disponibles.

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