Gardens Park, el desarrollo de 42 dúplex ubicado en Drummond, Luján de Cuyo, concretó la entrega de las primeras viviendas de su primera etapa. Los nuevos propietarios ya comenzaron a habitar sus hogares en el barrio privado impulsado por Gardens Desarrollos Inmobiliarios.

El proyecto, que había sido lanzado al mercado con una propuesta de financiación hipotecaria directa de hasta 30 años, tuvo una demanda sostenida que llevó a que ese cupo se agotara en los últimos meses. Hoy, con las primeras unidades ya entregadas, la desarrolladora pone el foco en el acompañamiento al cliente y en abrir nuevas oportunidades de acceso.

“Tenemos una misión muy importante: mejorar la calidad de vida de las personas. Cada entrega es el momento más importante del proceso, porque es cuando un propietario realmente hace suyo el proyecto.

En un contexto económico desafiante, redoblamos el compromiso con cada uno de nuestros clientes y con la calidad que nos caracteriza”, señala Pablo Scherbovsky, CEO de Gardens Desarrollos Inmobiliarios.

Un barrio para desconectar y reconectar

Gardens Park está pensado como un espacio para desconectarse de la tecnología y reconectar con uno mismo, con los afectos y con la naturaleza. El proyecto cuenta con 7 plazas distribuidas estratégicamente, entre las que se encuentran juegos infantiles, parque de mascotas, cancha de fútbol, centro de entrenamiento y amplias áreas verdes.

Las unidades son dúplex de inspiración industrial, con cocina independiente, patio con parrillero, cochera semicubierta, ventanales corredizos y espacios luminosos ideales para disfrutar del hogar. La ubicación, con doble ingreso por Zapiola y Acceso Sur, está a 20 minutos de la Ciudad de Mendoza.

Un diseño pensado para distintas etapas de la vida

Una de las características más destacadas del proyecto es que los dúplex son ampliables de dos a tres dormitorios.

Las viviendas se entregan listas para crecer, con la estructura pensada desde el inicio para esa transformación. Un diferencial pensado para acompañar las necesidades cambiantes de cada propietario a lo largo del tiempo, sin necesidad de mudarse.

Nuevas condiciones de acceso

Para quienes buscan acceder a su vivienda propia o sumar una unidad como inversión, Gardens Park ofrece hoy dos modalidades de compra: entrega inmediata y compra anticipada con entrega a mediados de 2027, con una importante diferencia en el valor.

Los interesados pueden comunicarse directamente con la empresa para conocer los valores actualizados y las formas de pago disponibles.

“La respuesta del mercado confirma que hay una demanda real de personas e inversores que buscan opciones de calidad en una zona con alto potencial de valorización”, agrega Scherbovsky.