La gastronomía puede ser mucho más que un encuentro alrededor de una mesa: también puede abrir espacios de aprendizaje, conectar a quienes producen los alimentos y generar un aporte concreto a la comunidad.

Con esa premisa nació CAUCE, el nuevo programa de intercambio gastronómico y social impulsado por Quimera Bistro, el restaurante de Achaval Ferrer, ubicado en la privilegiada zona de Agrelo, en Luján de Cuyo, Mendoza. Su primera edición se desarrolló el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre junto a Madre Rojas, el reconocido restaurante de Buenos Aires especializado en carnes y en la puesta en valor de su origen.

Del campo al plato, con una causa solidaria

La apertura tuvo lugar el viernes 13, de 18 a 19.30, en Park Hyatt Mendoza, sede anfitriona de una charla técnica a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos Mendoza.

Bajo el título “Trazabilidad de producto: de la genética al plato”, Sabrina Jammett, chef de Madre Rojas, compartió la mirada del restaurante sobre la carne argentina y la importancia de conocer su recorrido: genética, crianza, alimentación, territorio, selección del producto y llegada al consumidor.

La convocatoria vinculó la formación abierta a estudiantes y profesionales con un aporte solidario de leche para el Banco de Alimentos, organización que trabaja en el rescate y la distribución de alimentos a entidades sociales de la provincia.

El contenido tuvo especial relevancia por la experiencia productiva que sostiene Madre Rojas. Su fundador, el productor ganadero Juan Ignacio Barcos de Barcos & Sons, proyecto familiar dedicado al desarrollo de ganado Wagyu en campos de Entre Ríos.

Ese conocimiento del origen —y la posibilidad de seguir el producto desde la ganadería hasta el plato— es uno de los pilares de la identidad gastronómica del restaurante. En 2026, Madre Rojas ingresó en el puesto 47 del ranking internacional World’s 101 Best Steak Restaurants y puesto 3 en Latinoamérica.

Dos cocinas, un menú creado para el encuentro

El sábado 14, la experiencia se trasladó a Quimera Bistro, la propuesta gastronómica de Achaval Ferrer, con una cena pop-up. Julieta Argento, chef ejecutiva de Quimera Bistro, y Sabrina Jammett, de Madre Rojas, unieron sus miradas para construir una propuesta gastronómica concebida especialmente para esta edición.

Más que presentar dos cocinas en paralelo, el objetivo fue explorar un lenguaje compartido entre la carne, los productos del territorio mendocino, las técnicas contemporáneas y los vinos de Achaval Ferrer.

La elección de Madre Rojas respondió a una afinidad de fondo: ambos proyectos consideran que la identidad de un producto empieza mucho antes de llegar a la cocina. Mientras Madre Rojas pone el foco en la procedencia y trazabilidad de las carnes, Quimera Bistro interpreta Mendoza desde su huerta, sus productores de cercanía y la relación entre gastronomía y vino.

Un programa pensado para dejar huella

CAUCE fue diseñado como una plataforma de colaboración y no como una sucesión de cenas con invitados. Sus cuatro ejes —impacto social, sustentabilidad, camaradería e innovación experiencial se expresan en cada edición a través del intercambio entre brigadas, el contacto con productores, la formación abierta a la comunidad, una acción solidaria y una experiencia gastronómica única.

El proyecto nace en un espacio con identidad propia. Quimera Bistro, el restaurante de Achaval Ferrer, recomendado de la Guía MICHELIN, obtuvo el Premio Oro Best Of Wine Tourism 2026 en la categoría Restaurantes.

Con CAUCE, el equipo de Julieta Argento busca proyectar esa identidad más allá del restaurante, ponerla en diálogo con otras cocinas y convertir cada encuentro en una oportunidad de intercambio y aporte para Mendoza.

La edición inaugural contó con Quimera Bistro y Madre Rojas como protagonistas gastronómicos; con Achaval Ferrer como marco vitivinícola; con el conocimiento productivo vinculado a Barcos & Sons; con el acompañamiento de Park Hyatt Mendoza como sede de la charla; y con la Fundación Banco de Alimentos Mendoza como destinataria de la acción solidaria.