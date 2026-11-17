El intendente Diego Costarelli participó del Mendoza Real Estate Summit 2026. Se trata de un encuentro que reunió a empresarios, desarrolladores, inversores y especialistas del sector inmobiliario y de la construcción.

Durante la cumbre, organizada por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDUM), expuso las políticas que lleva adelante Godoy Cruz para facilitar las inversiones y promover un crecimiento urbano ordenado.

Uno de los principales temas fue la agilización de los permisos de construcción. En ese sentido, Costarelli explicó que los expedientes que ingresan con todos los requisitos aprobados tienen un plazo promedio de resolución de 25 días.

Además, destacó que este plazo se mide, se audita y es de acceso público. Tanto los profesionales como los propietarios pueden seguir el estado de cada trámite en tiempo real mediante el sistema digital municipal.

Godoy Cruz agiliza los permisos de construcción con tecnología

Por otra parte, el jefe comunal resaltó los avances de modernización administrativa que impulsa el Municipio desde hace una década.

Entre las principales herramientas mencionó la implementación de planos online en 2017. Es que, Godoy Cruz fue el primer municipio de Mendoza en incorporar este sistema, que permite consultar las observaciones de cada expediente.

También resaltó la digitalización de inspecciones y turnos, junto con Normita y el Observatorio Urbano. Estas herramientas facilitan las consultas sobre ordenanzas, indicadores urbanos y zonificación.

A su vez, el Municipio trabaja con el CONICET en el desarrollo de tecnología propia basada en inteligencia artificial. En este sentido, el objetivo es automatizar la revisión preliminar de planos particulares.

Otra innovación es la fiscalización mediante códigos QR. Así, los inspectores pueden cargar actas y datos directamente en los expedientes digitales desde el lugar de cada intervención.

Desarrollo inmobiliario y equilibrio fiscal

Durante el encuentro también se debatió sobre los costos municipales que afrontan los desarrolladores. Como así también, la posibilidad de diferir el pago de los derechos de edificación hasta la venta de las unidades.

Al respecto, Costarelli sostuvo que los municipios deben garantizar servicios e infraestructura de manera permanente. En Godoy Cruz, esto incluye el mantenimiento del arbolado, la red vial, el alumbrado público y los espacios verdes.

Por eso, explicó que trasladar esos cobros al momento de la comercialización podría comprometer los recursos necesarios para sostener los servicios y controles que demanda cada obra.

En este sentido, señaló que acompañar al sector privado también implica ofrecer infraestructura de calidad, espacios públicos cuidados y tecnología urbana. Estas condiciones generan previsibilidad y mejores oportunidades para invertir.

Planificación urbana para un crecimiento sostenible

La planificación urbana y la convivencia entre los nuevos desarrollos inmobiliarios y los barrios consolidados también fueron parte del debate.

Costarelli explicó que Godoy Cruz cuenta con un marco normativo que regula el uso del suelo y establece indicadores urbanos para las distintas zonas. Entre las herramientas mencionó las ordenanzas 6589/2016 y 7301/2022.

Además, planteó la importancia de promover un crecimiento ordenado dentro de la ciudad consolidada. De esta manera, se evita una expansión sin planificación hacia el Piedemonte, donde existen desafíos vinculados con la infraestructura, los servicios y los riesgos ambientales y aluvionales.

Por otra parte, destacó que los nuevos proyectos deben incorporar criterios de construcción sustentable, eficiencia energética e hídrica y respeto por el entorno urbano.