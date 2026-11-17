Familia Zuccardi fue distinguida por segundo año consecutivo con el primer premio en la categoría Frutado Verde Intenso del Premio a la Calidad Mario Solinas 2026 para el hemisferio sur, otorgado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), el organismo intergubernamental de referencia para la olivicultura mundial.

Considerado uno de los premios más prestigiosos y codiciados del sector, el Mario Solinas se distingue por el rigor y la transparencia de sus procedimientos. Las muestras se obtienen de tanques precintados para garantizar su trazabilidad y autenticidad, y son sometidas a análisis fisicoquímicos y evaluaciones sensoriales que permiten verificar su calidad.

Con más de dos décadas de trayectoria en el hemisferio norte, el Premio Mario Solinas incorporó en 2024 una edición dedicada al hemisferio sur, en reconocimiento al crecimiento, la diversidad y los avances en calidad de la producción olivícola de esta región.

La ceremonia de premiación se celebró el 10 de noviembre en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), en Montevideo, con la presencia de Abderraouf Laajimi, director ejecutivo adjunto del COI. Miguel Zuccardi recibió personalmente la distinción otorgada a Selección de Finca Arauco 2026.

“Es el premio que todo productor de aceite de oliva quiere ganar, por el prestigio del Consejo Oleícola Internacional y, especialmente, por la seriedad y el rigor con que se desarrolla el concurso”, destacó Miguel Zuccardi.

El reconocimiento adquiere especial relevancia por tratarse de un aceite elaborado con la variedad Arauco, emblemática de la Argentina y prácticamente ausente de los cultivos de otros países.

Tradicionalmente vinculada a la producción de aceitunas de mesa, esta variedad ha demostrado también un extraordinario potencial para elaborar aceites de oliva virgen extra de alta calidad. Miguel Zuccardi, quien cuenta con la mayor superficie plantada de Arauco destinada a la producción de aceite, ha sido uno de los principales impulsores de su valorización olivícola.

Selección de Finca Arauco es un aceite de oliva virgen extra orgánico, certificado por Letis Argentina, elaborado a partir de aceitunas cuidadosamente seleccionadas por el equipo agronómico de Familia Zuccardi en las parcelas que cada cosecha mejor expresan la calidad y tipicidad de la variedad. Se presenta en una elegante y distintiva botella acompañada de un estuche, una propuesta especial tanto para quienes disfrutan descubrir aceites de oliva singulares como para regalar.

Este premio se suma a los 100 puntos obtenidos por Arauco Orgánico en Flos Olei 2027, una de las guías internacionales más influyentes del sector. Con esta calificación, Familia Zuccardi se convirtió en el primer productor fuera de la cuenca mediterránea en alcanzar el puntaje perfecto en la historia de la publicación.

Ambas distinciones consolidan la presencia de Familia Zuccardi entre los grandes referentes internacionales del aceite de oliva virgen extra y ponen de manifiesto el nivel de calidad alcanzado por la olivicultura argentina.