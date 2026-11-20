El ecosistema tecnológico mendocino cerró el año con un sunset organizado por el Polo TIC Mendoza en Bodega Chandon. Participaron empresas, comunidades tecnológicas, emprendedores y autoridades de las universidades.

También estuvieron autoridades provinciales y municipales, como el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Juan Cepparo, director ejecutivo del Polo, y Melisa Rivera dieron la bienvenida y presentaron a Alberto Aguiló, presidente de la institución, que hizo un balance de 2026.

El Polo llegó este año a cerca de 150 socios, más del doble que hace dos años. Entre sus acciones se destacan la creación del Laboratorio de Inteligencia Artificial, la Mesa Académica con las universidades, el Calendario Tech de Mendoza, la segunda edición de Pilares Tech y un nuevo espacio de coworking, que estará plenamente operativo desde febrero de 2027.

“Un ecosistema no se construye solamente con números. Se construye conectando actores, generando confianza y creando espacios donde otros puedan crecer”, afirmó Aguiló.

“El Polo no tiene que ser protagonista. Los protagonistas tienen que ser sus empresas, sus instituciones y su comunidad”.

Los ganadores

En el marco del encuentro se entregaron los Premios Polo TIC 2026. Esta edición recibió 64 postulaciones y estrenó la categoría Revelación Joven, para personas de 18 a 35 años.

Los ganadores surgieron de 13 finalistas, elegidos con el voto de los socios del Polo y del público.

Innovación en el Sector Público: Dirección General de Escuelas, con EDUTEC, el programa de transformación digital de la educación pública mendocina.

Empresa Privada con Mayor Impacto: IMI Health (IMI SAS), un asistente clínico con IA que genera en segundos la historia clínica, la receta y los pedidos de estudios a partir de lo que dicta el médico.

Innovación en el Ámbito Académico: Fundación Underc0de, que impulsa la educación tecnológica y la inclusión digital.

Revelación Joven en Innovación Tecnológica: Rosario Antonacci, creadora de deMas, un marketplace mendocino de compraventa de usados con verificación de identidad y pagos protegidos.

El Polo TIC Mendoza reúne a empresas, instituciones educativas y organizaciones del sector de tecnologías de la información y la comunicación de la provincia.

Cuenta con cerca de 150 socios y trabaja para conectar a los actores del ecosistema, generar oportunidades y visibilizar el talento tecnológico mendocino. Contacto de prensa: María Jesús Abril, comunicación del Polo TIC Mendoza.