Mendoza volverá a ser escenario de una experiencia futbolística internacional de primer nivel. Del 14 al 18 de diciembre, el Deportivo La Coruña de España llegará a la provincia para realizar una clínica de fútbol destinada a chicos y chicas de las divisiones formativas.

La actividad se desarrollará en Pueblo Nuevo Camp, el predio deportivo de Giménez Riili, y contará con la presencia de tres técnicos del Deportivo La Coruña, quienes estarán a cargo de los entrenamientos y transmitirán a los jóvenes participantes la metodología de trabajo y los valores de uno de los clubes históricos del fútbol español.

La iniciativa es organizada por The Futbol Office, empresa especializada en intercambios, experiencias deportivas y oportunidades de pruebas en el exterior, en conjunto con Giménez Riili.

Será la tercera edición de esta experiencia internacional en Mendoza, que en sus ediciones anteriores convocó a más de 150 chicos pertenecientes a distintos clubes de la provincia.

DEL SÚPER DÉPOR A MENDOZA

El Deportivo La Coruña es una institución con una enorme historia en el fútbol español y mundial. Actualmente vuelve a competir en La Liga, la máxima categoría de España, luego de su regreso a Primera División. El equipo atraviesa además un muy buen comienzo de temporada.

Entre sus grandes protagonistas históricos aparece Lionel Scaloni, actual entrenador de la Selección Argentina y uno de los grandes ídolos del club gallego. Scaloni fue parte del histórico Deportivo que conquistó la Liga española en la temporada 1999/2000 y otros títulos durante una de las épocas más gloriosas de la institución.

La presencia del Deportivo en Mendoza representa así una oportunidad única para que los jóvenes futbolistas locales puedan entrenarse bajo la mirada de profesionales de un club de la elite del fútbol español.

UNA EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

Durante los cinco días de actividad, los participantes podrán vivir una experiencia formativa que combinará entrenamiento, aprendizaje y convivencia deportiva.

Cada participante recibirá además una camiseta oficial de juego como parte de la experiencia.

El campus está destinado a jóvenes futbolistas de diferentes clubes y niveles, con entrenamientos adaptados a las distintas edades.

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