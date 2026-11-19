Al frente de Azafrán, uno de los restaurantes mendocinos distinguidos por la Guía Michelin, el cocinero construyó una propuesta que combina identidad, producto local, técnica y emoción. Su historia refleja el crecimiento de la gastronomía provincial y el posicionamiento que Mendoza viene consolidando como destino gastronómico, a partir del trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

“Para mí no es trabajar, es una forma de vida lo que hago. Y así trato que lo lleve todo el equipo”. La frase de Sebastián Weigandt resume una manera de entender la gastronomía que va mucho más allá de la elaboración de un plato.

Para el chef de Azafrán, cocinar es transmitir, despertar recuerdos y generar emociones a través de los sabores. Una filosofía que se refleja en la identidad de uno de los restaurantes mendocinos que logró posicionarse en la prestigiosa Guía Michelin.

Su vínculo con la cocina nació en el ámbito familiar, de la mano de su abuela. No fue un producto ni una técnica lo que despertó su vocación, sino el amor, las costumbres y esos momentos compartidos alrededor de la mesa. Desde entonces, su búsqueda como cocinero está orientada a generar experiencias que conecten con los sentidos.

“Podés tener mucha técnica, mucha maquinaria y un montón de cosas, pero si no hay amor en la creación de algo, es muy difícil causar una sensación que despierte cosas diferentes en las personas”, sostiene.

Esa mirada define la personalidad de Azafrán, un restaurante que encontró en la identidad mendocina su principal fuente de inspiración. “Nosotros nos dedicamos a contar Mendoza. No hacemos una cocina alejada de lo que es Mendoza. El 90 por ciento de nuestra carta son productos mendocinos y lo que queremos mostrar es que tenemos una diversidad enorme”, explica Weigandt.

En esa propuesta, la cordillera, los paisajes, los productos regionales y la memoria de quienes han construido la tradición gastronómica provincial se convierten en protagonistas. Para el chef, Mendoza tiene una riqueza natural que todavía ofrece múltiples posibilidades para explorar y una historia culinaria que merece ser recuperada y reinterpretada.

El vino, una puerta de entrada para la gastronomía mendocina

Al analizar el crecimiento de la gastronomía provincial, Weigandt destaca especialmente el papel de la industria vitivinícola. Considera que el vino fue uno de los grandes impulsores de la proyección internacional de Mendoza y abrió oportunidades para que la cocina local alcanzara nuevos espacios.

“Yo creo que el vino es el principal motivo por el que la gastronomía de Mendoza está donde está hoy. El vino abrió puertas que ninguna otra industria abrió para la gastronomía mendocina”, afirma.

La evolución de los vinos mendocinos, su diversidad y su versatilidad para acompañar distintas propuestas culinarias forman parte de una relación que hoy distingue al destino. En Azafrán, el objetivo no es imponer un maridaje, sino lograr que cada plato y cada vino construyan una experiencia compartida.

“No cocinamos al vino, pero sí cocinamos para que el vino y la comida generen un sabor único”, señala.

Sin embargo, su concepción de la gastronomía no se limita a los productos ni a quienes trabajan frente a los fuegos. Weigandt considera que el servicio es una pieza fundamental de la experiencia turística y gastronómica, porque es el encargado de conectar al visitante con todo lo que sucede en un restaurante.

Una gastronomía que crece con identidad y trabajo conjunto

La trayectoria de Sebastián Weigandt también permite dimensionar el proceso de transformación que atravesó la gastronomía mendocina en los últimos años. Su recorrido profesional incluyó experiencias en distintos restaurantes de Argentina y España, hasta regresar a su provincia para desarrollar el proyecto que había imaginado durante años.

“Yo viajé a España y vuelvo a Mendoza por Mendoza, porque creía ya en ese momento, en 2007 o 2008, que podía ser un destino gastronómico importantísimo. Hoy, ser parte de eso es extremadamente gratificante”, recuerda.

El reconocimiento de la Guía Michelin representó uno de los momentos más significativos de su carrera. La primera estrella, asegura, fue una distinción inolvidable, no solamente para él, sino para todo el equipo. Sin embargo, aclara que nunca trabajaron para obtener premios, sino para sostener una búsqueda permanente de excelencia.

Esta evolución de la gastronomía provincial es también resultado de un ecosistema que se fortalece a partir de la articulación entre bodegas, restaurantes, productores, prestadores turísticos y organismos públicos.

La promoción de los productos locales, la capacitación, la generación de experiencias y la participación en espacios de posicionamiento nacional e internacional forman parte de una estrategia compartida para consolidar a Mendoza como un destino en el que la gastronomía ocupa un lugar central.

Desde el sector público, el impulso a esta actividad se integra a las políticas de desarrollo y promoción turística, entendiendo que la cocina mendocina es un componente fundamental de la identidad del destino y un motivo de viaje para visitantes nacionales e internacionales.

El trabajo conjunto con el sector privado permite potenciar la calidad de la oferta, fortalecer a sus protagonistas y ampliar las oportunidades de crecimiento.

En este sentido, nacieron los Foros de Origen e Indentidad Gastronómica, de los que surgió el Plan DIGAM, que marca las líneas de desarrollo de los sabores típicamente mendocinos.

En ese escenario, chefs como Weigandt representan el valor del talento local y la capacidad de construir propuestas con identidad propia, capaces de proyectar a Mendoza al mundo sin perder su esencia.

Con la mirada puesta en el futuro, el cocinero también tiene un mensaje para las nuevas generaciones: la importancia de la perseverancia y el tiempo.

“Estuve 18 años para lograr el Azafrán que quería tener. Quiero enseñarle a las generaciones jóvenes que no todo llega rápido, que no todo es instantáneo, que para las cosas perduren hay que dedicarles tiempo”.

Su deseo es que Azafrán siga creciendo y que cada visitante se marche orgulloso de haber conocido el restaurante. Un objetivo que, en definitiva, comparte con una provincia que encontró en sus sabores, sus productos, sus vinos y el talento de sus cocineros una de sus grandes fortalezas turísticas.