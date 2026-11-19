En el marco de las recorridas que lleva adelante por distintos comercios de la Ciudad, Ulpiano Suarez, junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; visitó dos emprendimientos gastronómicos del microcentro mendocino, donde pudo conocer sus propuestas, intercambiar experiencias con sus dueños y escuchar sus perspectivas sobre la actividad comercial.

Uno de los locales visitados fue Panzzo, una sandwichería gourmet mendocina ubicada en la Galería Charif, a metros de San Martín y Peatonal Sarmiento, el Kilómetro Cero mendocino.

El emprendimiento está a cargo de los hermanos Yael y Franco Calderón, quienes impulsan este proyecto gastronómico independiente que apuesta por la identidad local y la calidad de sus productos.

Su propuesta se distingue por la elaboración de focaccias y panes con fermentación lenta, aceite de oliva virgen extra mendocino, charcutería seleccionada y vegetales de producción local. Además, ofrece sándwiches generosos pensados para compartir y alternativas individuales, con el objetivo de brindar una opción práctica para quienes trabajan, estudian o transitan diariamente por el centro.

Durante el encuentro, los hermanos Calderón expresaron su satisfacción por recibir al intendente y valoraron la posibilidad de visibilizar el trabajo de quienes deciden invertir y desarrollar sus proyectos en el área central.

“Estamos contentos con esta visita porque pone en valor el trabajo de quienes apostamos a emprender en el centro de Mendoza, de quienes trabajamos por ofrecer un producto de calidad, hecho con materia prima local y que también brinda soluciones con una buena comida a quienes trabajan por acá, a quienes vienen a comprar al centro o a hacer trámites, o al turista que está de paso”, señalaron.

En ese sentido, agregaron: “Son tiempos difíciles, pero esto nos anima a seguir creciendo, a seguir apostando al Kilómetro Cero”.

La recorrida también incluyó Argos Pancho Haus, un emprendimiento gastronómico especializado en panchos que acaba de cumplir su primer mes de actividad en calle Rivadavia 625. Allí, el intendente fue recibido por Carina Bobruk y su hijo Facundo Polo, quienes compartieron detalles sobre el proyecto, el inicio de esta nueva etapa comercial y los desafíos de poner en marcha y sostener un emprendimiento gastronómico.

Entre sus principales características, el emprendimiento apuesta por la calidad de la materia prima y la elaboración diaria de sus productos. Tanto el pan como las salchichas llegan desde Buenos Aires, mientras que los agregados y acompañamientos se preparan en el propio establecimiento, sin utilizar alimentos congelados.

A esto se suma una propuesta que busca diferenciarse por la atención personalizada, los buenos precios y el cuidado de cada detalle del espacio, desde la higiene y la iluminación hasta la ambientación.

Sus responsables destacaron también la buena respuesta que han recibido durante estas primeras semanas de funcionamiento, con clientes que regresan y valoraciones positivas que reconocen tanto la calidad de los productos como el servicio.