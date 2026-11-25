El Club del Manager continúa con su Escuela de Líderes, una propuesta de formación destinada a directivos, mandos medios, emprendedores y profesionales.

El sexto módulo del programa 2026, “Liderazgo y gestión para resultados”, se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre en el espacio LODO.

El disertante fue Franco Maratta, fundador y miembro de El Club del Manager, contador y profesor de la cátedra Emprendimientos y Nuevos Negocios en la Universidad Católica Argentina, quien tiene una amplia trayectoria ejecutiva.

Fue gerente administrativo y financiero de OSDE en diferentes provincias: San Juan, San Luis, Salta y Mendoza, a donde llegó a tener a 80 personas a cargo. Luego se desempeñó como gerente comercial en Prudential Seguros y desde hace 3 años ocupa el cargo de gerente general en la clínica CREO Fertilidad, liderando a un equipo de 25 personas.

Durante el encuentro, el profesional estuvo acompañado por las mentoras y especialistas en Finanzas y Project Management Mariana Ristagno, Bibiana Berazategui y Jesica Hassen Isse.

Hacia un cambio de mindset

El propósito del módulo fue brindar a los participantes herramientas concretas para organizar el trabajo, potenciar el desempeño de los equipos y alcanzar resultados.

Una de ellas fue E2E (end-to-end management), un enfoque que permite gestionar y optimizar los procesos de manera integral con el fin de conectar a las distintas áreas de una organización.

“Generalmente, en las empresas, cada sector trabaja por su parte sin tener en cuenta lo que sucede antes ni lo que viene después. E2E propone una mirada de principio a fin en la que el rol transversal del líder es fundamental para garantizar que todos los equipos trabajen en función de un objetivo común”, indicó Franco Maratta.

Durante la jornada de capacitación también se desarrolló el concepto de metodologías ágiles, una rama de la gestión que surge del mundo de la informática y prioriza la adaptación rápida al cambio, así como la colaboración continua para la generación de valor.

“Sin dudas, la tercera pata es la estrategia, que hoy llamamos ‘estrategia líquida’. El dinamismo actual exige un cambio de mindset para acompañar las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. El foco debe estar puesto siempre en el cliente”, subrayó el especialista.

Liderar en entornos cambiantes

Al consultarle a Maratta por el impacto de la inteligencia artificial hoy, señaló que es una herramienta muy poderosa, que se complementa con todo y es necesario incorporarla.

“La mayoría de las empresas están en una etapa de aprendizaje y es importante entender que la IA no viene a reemplazar a las personas, sino a acelerar tareas. Es una revolución tecnológica en la que el criterio humano debe seguir primando”, aseguró.

En cuanto a los principales desafíos que los líderes enfrentan hoy, destacó que la adaptación es un aspecto fundamental.

“Sobre todo en las pymes lideradas por sus fundadores hay que tener en cuenta los cambios que se dan a nivel macro y micro para ser eficientes y competitivos. Una frase que resume esta idea es que ‘el contexto mata al plan’.

Por ejemplo, en escenarios económicamente más estables, como el que atravesamos ahora, la excelencia en el servicio y la construcción del prestigio son claves para que las empresas sean sostenibles en el largo plazo”.

El próximo módulo de la Escuela de Líderes de El Club del Manager, “Pensamiento estratégico”, será dictado por el profesor Roberto Burgos y se realizará el viernes 27 de noviembre, de 17 a 20 h, en el Espacio LODO.

Los interesados en sumarse pueden contactarse a través de [email protected] / +5492612137840