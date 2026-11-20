La Municipalidad de Guaymallén concretó la adjudicación de su primer Bono Social, Verde y Sustentable por $10.000 millones, en una operación organizada, estructurada, asesorada y colocada por Supervielle, que marca un nuevo hito para el financiamiento municipal y sostenible en la provincia de Mendoza.

Se trata de la emisión de deuda de mayor magnitud realizada por un municipio de la provincia, y representa además el ingreso de Guaymallén al mercado de capitales.

Supervielle había sido seleccionado a fines de marzo para acompañar al municipio en la organización de la operación, aportando su experiencia en estructuración financiera y su conocimiento del territorio.

Los fondos estarán destinados al desarrollo del Parque Solar Puente de Hierro, un proyecto que conjuga financiamiento, desarrollo local y sustentabilidad.

El parque se construirá sobre un predio municipal de aproximadamente 10 hectáreas que anteriormente funcionaba como basural a cielo abierto, permitiendo recuperar un espacio degradado y transformarlo en un centro de generación de energía limpia.

El proyecto prevé inyectar 7 MW de potencia al sistema de generación distribuida, equivalente al consumo energético de los edificios municipales y las aproximadamente 40.000 luminarias del alumbrado público. De esta manera, la iniciativa contribuirá a diversificar la matriz energética local, disminuir el impacto ambiental y generar eficiencias en el consumo energético del municipio.

“Esta operación demuestra cómo el mercado de capitales puede convertirse en una herramienta concreta para transformar las comunidades. Para Supervielle es un orgullo acompañar a Guaymallén en una emisión histórica para el municipio y para Mendoza, que permite conectar financiamiento con un proyecto capaz de generar valor económico, social y ambiental en el territorio”, subrayo Fabiola Sosa, Gerente divisional de Cuyo.

El acompañamiento de Supervielle forma parte de una relación de largo plazo con Mendoza y con sus gobiernos locales. El Banco fue elegido por su presencia sostenida en la provincia, su experiencia técnica en la estructuración de instrumentos financieros sostenibles y su capacidad para acercar nuevas alternativas de financiamiento al sector público.

“Acompañar iniciativas de esta naturaleza es parte de nuestra visión de una banca capaz de impulsar proyectos que generen impacto positivo y desarrollo sostenible”, destacó Veronica De Los Heros, Gerente de Sustentabilidad de Supervielle.

La operación consolida además el trabajo conjunto de los equipos de Sector Público, Finanzas, Mercado de Capitales y Sustentabilidad de Supervielle, integrando conocimiento del territorio, capacidad de estructuración financiera y criterios de sostenibilidad para acercar al sector público nuevas herramientas de acceso al mercado de capitales.

“Estamos marcando un hito en la historia de Guaymallén y de los gobiernos locales de Mendoza. No solo ingresamos por primera vez al mercado de capitales con la emisión municipal más importante de la provincia, sino que lo hacemos para financiar una obra que combina desarrollo económico, responsabilidad ambiental y eficiencia en la gestión pública.

Vamos a transformar uno de los mayores pasivos ambientales del departamento, un antiguo basural de más de 30 años, en un parque solar que generará el equivalente a la energía que necesita el municipio para funcionar y prestar sus servicios. Y hay algo fundamental: esta inversión se recuperará, según nuestras proyecciones, en aproximadamente cuatro o cinco años gracias al ahorro en el costo de la electricidad.

Es una nueva manera de pensar la obra pública: infraestructura que genera beneficios para los vecinos, reduce el gasto del Estado y permite reinvertir recursos en el desarrollo futuro de Guaymallén”, destacó Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Con esta emisión, Supervielle profundiza su rol como aliado estratégico de los gobiernos locales y su compromiso con iniciativas que combinan desarrollo económico, innovación financiera e impacto ambiental positivo.

Sobre el Parque Solar Puente de Hierro

El proyecto permitirá recuperar un terreno municipal que funcionó como basural a cielo abierto y convertirlo en un parque de generación de energía renovable. La energía producida será inyectada a la red eléctrica bajo el régimen de generación distribuida y permitirá abastecer el equivalente al consumo de los edificios municipales y del alumbrado público de Guaymallén.